Главные события недели - Sber CIB

Индексы PMI в США, Китае и Германии за июнь, а также данные по инфляции в Еврозоне и статистика по занятости в России за май будут опубликованы на текущей неделе, отмечают аналитики Sber CIB.

27 июня:

- Заказы на товары длительного пользования в США за май;

- Индекс незавершенных сделок по продажам на рынке недвижимости в США за май.

28 июня:

- Выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард;

- Индекс потребительского климата в Германии на июль;

- Торговый баланс США за май;

- Индекс доверия потребителей в США за июнь от Conference Board.

29 июня:

- Данные по занятости, розничным продажам и промышленному производству в России за май;

- Индекс потребительских цен в Германии за июнь;

- Индексы настроений в производственной сфере и ожиданий в сфере услуг в еврозоне за июнь.

30 июня:

- Данные по занятости в Германии за июнь;

- Статистика по безработице в еврозоне за май;

- Розничные продажи в Германии за май;

- Ценовой индекс расходов на личное потребление в США за май.

1 июля:

- Индекс потребительских цен в еврозоне за июнь;

- Индексы PMI в США, Китае и Германии за июнь;

- Индекс потребительских расходов за май от ФРБ Далласа.

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