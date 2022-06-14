Акции NIO привлекательны для покупок в настоящее время - "Фридом Финанс"

Акции NIO Inc. привлекательны для покупок в настоящее время, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"9 июня один из крупнейших китайских производителей электромобилей NIO Inc. представил результаты за первый квартал на уровне ожиданий рынка. Выручка компании достигла $1,56 млрд (+26,8% г/г, +2,9 кв/кв), совпав с консенсусом от Bloomberg. Объем поставок увеличился на 28,4% г/г, до 25 768 автомобилей (моделей ES8, ET7, ES6 и EC6), продемонстрировав новый рекорд. Однако валовая маржа в пересчете на одну единицу продукции скорректировалась до 18,1% по сравнению с 20,9% в предыдущем отчетном периоде, что обусловлено снижением средней цены реализации автомобилей. Общая валовая маржинальность также упала до 14,6% против 17,2% в последнем квартале прошлого года. В итоге эмитент сгенерировал убыток в размере $206 млн, или $0,12 на одну депозитарную расписку, тогда как аналитики ожидали $0,15 на бумагу", - отмечают аналитики инвесткомпании.

Эксперты напоминают, что в апреле и мае компания реализовала 5074 и 7024 автомобилей соответственно и прогнозирует, что поставки за текущий квартал составят 23-25 тыс. электрокаров.

20 мая 2022г NIO успешно разместила на Сингапурской бирже (Singapore Exchange) обыкновенные акции, которые взаимозаменяемы с депозитарными расписками компании, обращающимися на Нью-Йоркской фондовой бирже.

"Акции NIO на данный момент выглядят привлекательно для покупок, особенно на долгосрочную перспективу. Наш таргет по бумаге - $42, однако инвесторам важно помнить о повышенных регуляторных рисках для китайских компаний, имеющих листинг в США", - резюмируют стратеги "Фридом Финанс".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.