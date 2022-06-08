"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги РусАгро с целью 1000 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "РусАгро" с целевой ценой 1000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20,5%, стоп-приказ: 750 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Несмотря на снижение покупательной способности населения, спрос на продукцию компании остается стабильным, в то же время цены на продовольствие продолжают повышаться, указывают эксперты. Совокупность данных факторов, по их мнению, должна оказать положительное влияние на операционные показатели компании в среднесрочной перспективе.

"С технической точки зрения цена акции оттолкнулась от сильного уровня поддержки. Идея на рост бумаги с целью 1000 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 750 руб. риск на портфель составит 0,67%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,13", - отмечают аналитики "Финама".

Группа компаний "РусАгро" - крупнейший вертикально интегрированный агрохолдинг России. "РусАгро" занимает лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе.

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