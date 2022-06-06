Ожидаемое снижение ключевой ставки ЦБ не станет проблемой для рубля - "Велес Капитал"

Ожидаемое снижение ключевой ставки ЦБ не станет проблемой для рубля, считает начальник отдела банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко.

"Торги по паре доллар/рубль по-прежнему проходят в достаточно узком диапазоне, преимущественно не выходя за границы 61-62 руб./$1. В утренние часы понедельника пара пыталась закрепиться ниже 61 руб./$1, однако рублю не удалось повторить пятничный вечерний максимум в 60,25 руб./$1, и торги вновь сместились в район 61-62 руб./$1. Утренние попытки роста российской валюты, вероятно, стали результатом подъема нефтяных котировок: стоимость марки Brent обновила максимумы предыдущих недель и поднималась до $121,47 за баррель на новостях о постепенном снятии антиковидных ограничений в Китае и повышении нефтяных цен Саудовской Аравией для покупателей из азиатских стран", - пишет Кравченко.

Аналитик полагает, что ожидаемое рынком в конце недели очередное смягчения процентной политики ЦБ РФ может лишь несколько ослабить текущие позиции рубля, усилив для него сопротивление на подступах к 60 руб./$1. В то же время при сохранении фактора капитальных ограничений рубль, даже в случае коррекции из-за снижения ставки, не уйдет далеко от сегодняшних уровней, уверен эксперт инвесткомпании.

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