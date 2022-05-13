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13 мая 2022 года 09:03

Brent подорожала до $109,34 за баррель

Dow Jones и S&P 500 сократили темпы падения к закрытию сессии в четверг, Nasdaq завершил торги в небольшом плюсе. Рынки акций Азии завершают неделю уверенным ростом. Цены на нефть продолжают расти в пятницу.

Фондовые индексы США, начавшие сессию на негативной ноте, завершили торги в четверг без единой динамики. В то время как Dow Jones и S&P 500 сократили темпы падения к закрытию, Nasdaq закончил торги в небольшом плюсе.

Участники рынка беспокоятся, что план Федрезерва по борьбе с рекордным за 40 лет ростом потребительских цен может спровоцировать рецессию американской экономики, пишет агентство Barron''s.

Согласно докладу министерства труда страны, темпы повышения годовой инфляции в США в апреле немного замедлились, но все же оказались больше, чем ожидали эксперты.

"Инвесторы боятся, что центробанк из-за мер по обузданию инфляции может спровоцировать рецессию или по крайней мере резкий экономический спад. Смотря на вчерашние данные CPI, формируется понимание, что пока еще рано говорить о пике инфляции", - написал глава отдела инвестиций SYZ Private Banking Люк Филип.

Цены производителей в США в апреле выросли на 11% в годовом выражении после подъема на максимум за 12 лет - 11,5% в марте, показали опубликованные в четверг данные министерства труда страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали производственную инфляцию в прошлом месяце на уровне 10,7%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 1 тыс. - до 203 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали сокращения числа заявок до 195 тыс. с ранее объявленного уровня в 200 тыс.

В центре внимания инвесторов также остаются корпоративные отчетности.

Капитализация Walt Disney Co. (SPB: DIS) снизилась на 0,86%. Чистая прибыль Disney в прошедшем квартале упала на 48%, а скорректированный показатель, как и выручка, не оправдали прогнозов рынка.

Цена акций производителя электромобилей Rivian (SPB: RIVN) Automotive Inc., снижавшаяся на протяжении сессии, подскочила почти на 18%. Чистый убыток компании в январе-марте вырос почти в четыре раза - до $1,59 млрд, но автопроизводитель сохранил неизменным целевой показатель производства автомобилей на 2022 год, несмотря на серьезные проблемы в цепочках поставок.

Производитель растительных заменителей мяса Beyond Meat (SPB: BYND) увеличил квартальный чистый убыток более чем в три раза, при этом показатель оказался выше ожиданий аналитиков. Котировки бумаг компании упали на 4,2%.

US Foods Holding (SPB: USFD), один из крупнейших производителей продуктов питания в США, в первом квартале снизил чистый убыток более чем вдвое, однако слабый прогноз на год разочаровал инвесторов. Стоимость компании снизилась почти на 4%.

Tapestry (SPB: TPR) Inc., которой принадлежат модные бренды Coach, Kate Spade и Stuart Weitzman, отчиталась о росте чистой прибыли и выручки в третьем квартале текущего финансового года, причем скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка. Акции Tapestry подскочили в цене на 15,5%.

Поставщик запчастей для ремонта и аксессуаров для автомобилей и других транспортных средств LKQ Corp. (SPB: LKQ) увеличивает программу выкупа своих акций на $500 млн, до $2,5 млрд. Рыночная стоимость компании повысилась на 2,7%.

Значение Dow Jones Industrial Average к завершению сессии упало на 0,33% - до 31730,3 пункта.

Standard & Poor''s 500 снизился на 0,13% - до 3930,08 пункта. Сессионный минимум индекса составил 3859 пунктов, максимально приблизившись к отметке в 3837,25 пункта, ниже которой индикатор перешел бы в медвежий тренд, так как упал бы на 20% с последнего максимального закрытия в январе.

Индекс Nasdaq Composite тем временем прибавил 0,06% и составил 11370,96 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона завершают неделю уверенным ростом.

Глава Банка Японии Харухико Курода в пятницу подтвердил, что ЦБ продолжит придерживаться мягкой денежно-кредитной политики, поскольку экономика страны все еще восстанавливается после последствий пандемии.

"Несмотря на ожидаемое повышение инфляции примерно до 2% в краткосрочной перспективе, это будет обусловлено ценами на энергоносители и отсутствием стабильности", - сказал он. По этой причине японский ЦБ "не считает уместным" отказываться от нынешней ДКП, отметил Курода.

По его словам, экономическая ситуация в Японии "полностью отличается" от США и Европы, где экономика уже восстановилась до доковидных уровней, а инфляция растет гораздо более высокими темпами, чем в Японии. Также он заявил, что в краткосрочной перспективе чрезмерные колебания иены нежелательны, в то время как более слабый курс нацвалюты может увеличить прибыль экспортеров, которую они получают из-за рубежа, сообщает MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:17 мск увеличился на 2,6% после снижения днем ранее до минимума почти за два месяца.

Наиболее существенно растут котировки акций инжиниринговой JGC Holdings Corp. (+20,5%), производителя электрокабелей Fujikura (+16,8%), выпускающей часы Citizen Watch Co. (+14,5%).

Кроме того, существенно подорожали бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group (+11,6%), производителя оптики Olympus Corp. (+8,1%), интернет-компании Rakuten Group Inc. (+7,4%).

Стоимость производителя потребительской электроники Sony выросла на 3,4%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 4,2%.

Между тем снижается капитализация автопроизводителя Nissan Motor (-3,2%), финансовой группы Mitsubishi UFJ Financial Group (-0,1%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:22 мск увеличился на 0,5%, гонконгский Hang Seng подскочил на 2,1%.

Инвесторы оценивают вероятность того, что на следующей неделе Народный банк Китая проведет снижение ставок для поддержания экономического роста в стране, отмечает Trading Economics.

Большинство аналитиков полагают, что НБК снизит базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 5 базисных пунктов - до 3,65% годовых. Ставка по пятилетним кредитам может быть уменьшена до 4,55% с нынешних 4,6% годовых, приводит мнение экспертов издание Securities Daily.

Управление денежного обращения Гонконга (HKMA) в пятницу в третий раз на этой неделе провело продажу долларов США для поддержки курса гонконгского доллара. Подобные валютные интервенции проводятся впервые за три года на фоне значительного укрепления американской нацвалюты.

В число лидеров подъема на торгах в Гонконге входят котировки акций Alibaba Health Information Technology Ltd. (+8,6%), производителя автомобилей Geely (+5,9%), выпускающей потребительскую электронику Xiaomi Corp. (+5,6%), интернет-компаний Meituan (+5%) и JD.com Inc. (+4,6%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:13 мск поднялся на 1,8%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. повысилась на 2,3%, автопроизводителя Hyundai Motor - более чем на 3%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 1,75% после падения до минимума за три месяца в четверг. Тем не менее, он завершает "в минусе" четвертую неделю. подряд.

Цена акций нефтяных Woodside Petroleum и Santos растет соответственно на 2,7% и 2,8%.

Стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto повысилась на 1,8% и 2,1% соответственно.

Цены на нефть продолжают расти на фоне неопределенности в отношении перспектив европейского эмбарго на поставки нефти из России, а также ситуации в Китае, где заболеваемость COVID-19 пошла на спад.

Некоторые страны Евросоюза считают, что необходимо рассмотреть возможность отсрочки введения запрета на импорт российской нефти на случай, если его не поддержит Венгрия, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов.

Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что снижение предложения российской нефти на мировом рынке во второй половине года может достигнуть 3 млн баррелей в сутки. Сокращение Россией добычи нефти в апреле почти на 1 млн б/с привело к сокращению глобальных поставок на 710 тыс. б/с, до 98,1 млн б/с, отметило МЭА в опубликованном накануне отчете.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в пятницу составляет $109,34 за баррель, что на $1,89 (1,76%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,06 (0,1%), до $107,45 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $107,71 за баррель, что на $1,58 (1,49%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась $0,42 (0,4%), до $106,13 за баррель.

Давление на нефтяной рынок оказывают опасения, что быстрое ужесточение денежно-кредитной политики мировыми центробанками спровоцирует экономический спад и, соответственно, снижение спроса на энергоресурсы.

"Фокус внимания рынка направлен как на локдауны в Китае, так и на риски спада в экономике из-за высокой инфляции, - отмечает аналитик по сырьевому сектору Saxo Bank Оле Хансен, слова которого приводит Market Watch. - При том, что страны ЕС еще не согласовали санкции в отношении российской нефти, Саудовская Аравия и ОАЭ предупреждают, что свободных мощностей в добывающем секторе мало".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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