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12 мая 2022 года 20:01

Рынок акций РФ упал ниже 2300п по индексу Мосбиржи из-за резкого укрепления рубля и внешнего негатива

Москва. 12 мая. Рынок акций РФ в четверг ощутимо снизился под давлением распродаж на фоне отката мировых площадок и сохраняющихся геополитических и санкционных рисков вокруг России; индекс Мосбиржи откатился ниже рубежа 2300 пунктов во главе с расписками TCS Group (-9,5%) на фоне очередной волны укрепления рубля.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2297,89 пункта (-3,7%), индекс РТС - 1140,05 пункта (+1,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" упали в пределах 9,5%.

Доллар подешевел до 63,41 рубля (-3,8 рубля) - минимума с февраля 2020 года.

Кроме TCS подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-5,4%), акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-5,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-5,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-4,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-4,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-4,3% и -3,5% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-4,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-4,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-3,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-3,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-3,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-3,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-3,4% и -3,7% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-3,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-3,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2%), "Московской биржи" (-1,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%).

Подорожали акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Заявка на транзит российского газа через Украину в четверг, 12 мая, сократилась до 53,2 млн куб. м (с 73,4 млн куб. м в среду), свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины". Потоки газа изменились на следующий же день после выхода постановления правительства РФ о введении ответных санкций в отношении находящейся под управлением властей ФРГ группы Gazprom Germania.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, существенных негативных новостей в четверг не было, но ситуация на внешних рынках характеризуется страхами по поводу вероятности рецессии в мировой экономике.

Поддержку бумагами "Магнита" оказала новость о том, что "СберМаркет" будет доставлять товары из магазинов "Моя цена", которые входят в торговую сеть "Магнита". Бумаги золотодобывающих компаний были под давлением из-за слабости золота, которое упало ниже $1850 за тройскую унцию.

Среди лидеров снижения оказался сектор информационных технологий. Продажи бумаг технологичных компаний стали доминирующим трендом на всех мировых рынках на фоне ожиданий ухудшения условий кредитования, хотя в России Центробанк находится в цикле смягчения денежной политики в отличие от ФРС, Банка Англии или ЕЦБ, который начнет повышать ставку в III квартале.

Ожидания рецессии заставляют инвесторов задуматься, что цикл ужесточения центральных банков будет коротким, а затем вновь последует смягчение денежной политики. Тем временем, в Европе обеспокоены падением транзита российского газа через территорию Украины на четверть, отмечает Кочетков.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников, индекс МосБиржи в четверг показал самое сильное снижение с середины апреля, при этом торги проходили на пониженных объемах без ярких экономических новостей. Глобальные фондовые рынки продолжают пребывать под давлением ввиду заметного risk-off из-за опасений продолжения роста мировой инфляции, а также эскалации геополитического кризиса в Европе.

Лучше рынка смотрелись акции "Норникеля" ввиду разрешения со стороны правительства РФ продолжения обращения депозитарных расписок ГМК, а также высоковолатильные бумаги "Акрона" (MOEX: AKRN) при поддержке благоприятной конъюнктуры на рынке удобрений.

В пятницу распродажи на рынке акций РФ могут сохраниться ввиду заметной безыдейности, а также высокого уровня санкционного риска. Индекс МосБиржи может завершить неделю у отметки 2250 пунктов, полагает аналитик.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, индекс МосБиржи в четверг ускорил падение на фоне продолжающегося укрепления рубля и геополитической напряженности. Давление валютного фактора на акции экспортеров, занимающих наибольший вес в индексе, становится все более заметным. Также произошло фронтальное снижение котировок металлов в свете локдаунов в КНР и на фоне укрепления доллара к основным валютам (индекс DXY вышел к 104,5 п. - максимуму за 20 лет). Негативным фактором остается геополитическая картина, которая по-прежнему не дает поводов для оптимизма.

Цены на нефть Brent после очередного провала к $101 за баррель перешли к восстановлению, достигнув в четверг уровня вблизи $108 за баррель, несмотря на сильный доллар, новую волну заболеваемости коронавирусом в КНР, а также снижение картелем ОПЕК прогноза по росту мирового спроса на нефть в 2022 году на 0,3 млн б/с (до 3,4 млн б/с). Угроза перебоев поставок российской нефти из-за геополитических коллизий перевешивает понижательные факторы.

В пятницу можно ожидать разнонаправленной динамики на российском рынке акций. Индекс подошел к зоне поддержки, откуда возможен отскок. Препятствовать активности покупок может фактор пятницы. Индекс МосБиржи в пятницу может формироваться в пределах 2285-2400 пунктов, полагает Бахтин.

По словам аналитика ФГ "Финам" Анны Буйлаковой, инвесторы на всех рынках возобновили переоценку активов из-за ожиданий более агрессивного повышения ключевой ставки ФРС, что может ударить по росту экономики и привести к рецессии.

На рынок акций РФ давят общие негативные настроения, а также новости о новых антироссийских санкциях. Палата представителей Конгресса США одобрила серию законопроектов, направленных на усиление санкций против РФ. Например, местному Минфину запрещается предоставлять России доллары в обмен на СДР (специальные права заимствования) МВФ. Помимо этого, обсуждалось отстранение России от участия в международных сообществах, включая Всемирный банк, МВФ, G20. Также с четверга вступил в действие ряд санкций со стороны Японии в отношении Сбербанка и Альфа-банка.

Негативный фон задает и опубликованный накануне "контрсанкционный" список компаний, к которым будут применяться "специальные экономические меры" (в списке 31 зарубежная "дочка" "Газпрома"). В пользу этих компаний запрещен вывоз сырья и совершение платежей.

Кроме того, стало известно об отмене сделки по покупке Сбером российского подразделения финского "Стокманна", решение принято по договоренности сторон (о покупке сообщалось в январе). Присоединение "Стокманна" должно было усилить позиции Сбера и его продукта "СберМегаМаркет" в электронной коммерции, отмечает Буйлакова.

В Азии в четверг преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 2,2%), "минусует" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 теряют 0,6-1,6%) и продолжилось снижение в США (индексы теряют 0,5-0,7% за исключением подросшего на 0,1% Nasdaq).

ВВП Великобритании в I квартале вырос на 0,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления (ONS). Аналитики в среднем ожидали повышения на 1%, сообщает Trading Economics.

По данным Минтруда США, число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло на 1 тыс. - до 203 тыс. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали сокращения числа заявок до 195 тыс. Эксперты Bloomberg прогнозировали показатель на уровне 193 тыс.

Индекс цен производителей PPI в США в апреле вырос на 11% в годовом выражении, при прогнозах роста на 10,7% после мартовского взлета на 11,2%. Менее волатильный индикатор без учета цен продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI) вырос на 8,8% в годовом выражении при прогнозах подъема на 8,9% после мартовского роста на 9,2%.

На нефтяном рынке вечером цены отыграли дневное коррекционное снижение. Высокая волатильность рынка связана с продолжающимся российско-украинским конфликтом и отсутствием определенности в отношении планируемого Евросоюзом эмбарго на нефть из РФ, против которого выступила Венгрия.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $107,71 за баррель (+0,2% и +4,9% в среду), июньская цена WTI - $106,38 за баррель (+0,6% и +6% накануне).

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило на 100 тыс. б/с прогноз роста спроса на нефть в 2022 году, следует из ежемесячного отчета агентства. В настоящее время прогнозируется рост мирового спроса на нефть в среднем на 1,8 млн б/с - до 99,4 млн б/с в 2022 году. В прошлом месяце ожидалось, что спрос на нефть в мире в 2022 году вырастет на 1,9 млн б/с.

Снижение предложения российской нефти на мировом рынке во второй половине года может достигнуть 3 млн баррелей в сутки, пишет МЭА в своем отчете. При этом МЭА надеется, что рост добычи в США и на Ближнем Востоке компенсирует дефицит на рынке на фоне перебоев поставок из РФ.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией в Китае, где отмечается снижение заболеваемости COVID-19. Введение карантинных ограничений в КНР ослабило экономический рост в стране, а также спрос на нефть, и улучшение эпидемиологической ситуации означает, что спрос может вернуться в условиях, когда предложение на рынке ограничено, отмечает Market Watch.

Аналитики Morgan Stanley (SPB: MS) ожидают, что цена нефти Brent к концу 2022 года достигнет $130 за баррель, WTI - $120 за баррель.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ) ) (-16%), ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-15,9%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-14,7%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (-12,3%), VK (MOEX: VKCO) (-8,5%), HeadHunter (MOEX: HHRU) (-6,9%), акции "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-6,2%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-6%), расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (-5,5%), акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-5,5%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (-5,4%).

Совет директоров ПАО "Корпорация "Иркут" (MOEX: IRKT) (-3,1%) рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2021 год, следует из сообщения компании.

Подорожали бумаги "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+9,4% и +3,4% "префы"), "Акрона" (+3,2%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+2,4%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+1,8%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (+1,6%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+1,6%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+1,5%).

Финский энергохолдинг Fortum объявил о прекращении бизнеса в России, планирует продать российские активы, включая "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+1,3%), также прекратит использование своего бренда в РФ, следует из отчета компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 22,77 млрд рублей (из них 5,74 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,74 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,34 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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