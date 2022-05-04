Рубль усилил рост к доллару и евро в среду вечером, обновив максимумы более чем за 2 года

Москва. 4 мая. Доллар США и евро заметно подешевели на "Московской бирже" в среду; рубль ощутимо укрепился в обеих валютных парах благодаря как сохраняющемуся превышению предложения валюты на внутреннем рынке над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо и ограничений на капитальные операции для нерезидентов, так и росту мировых цен на нефть и газ. При этом нацвалюта не реагирует на сообщения о подготовке новых антироссийских санкций.

Курс доллара США составил 66,3 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 4,66 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов (доллар упал до минимальных значений с 5 марта 2020 года). Евро стоил 70,4425 руб./EUR1, подешевев на 4,31 рубля (в ходе торгов европейская валюта опускалась до 69,8 руб./EUR1, минимума с 21 февраля 2020 года). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 4,5 рубля - до 68,16 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рост курса рубля к доллару и евро по итогам торгов 4 мая обусловлен как сохраняющимся превышением предложения валюты на внутреннем рынке над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо (заметным превышением экспортной выручки над импортом) и ограничений на капитальные операции для нерезидентов, так и растущими мировыми ценами на нефть и газ. Существующий валютный навес смог даже "перебороть" такой негативный для нацвалюты в обычных условиях фактор, как резкое снижение ключевой ставки ЦБ РФ (в пятницу ставка была снижена сразу на 300 базисных пунктов - до 14% годовых), а также сообщения о подготовке новых антироссийских санкций.

Нефтяные котировки активно поднимаются в среду вечером, несмотря на данные об увеличении запасов в США; инвесторы опасаются, что Европейский союз может ввести запрет на импорт российской нефти. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск подорожали на 3,53% - до $108,68 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи повысилась к этому времени на 3,71% - до $106,21 за баррель.

Еженедельный доклад Минэнерго США, опубликованный в среду, показал повышение коммерческих запасов нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе на 1,3 млн баррелей, до 415,73 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения запасов на 600 тыс. баррелей. Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на Nymex нефть, выросли на 1,4 млн баррелей, до 28,8 млн баррелей. Добыча нефти в США осталась на уровне предыдущей недели - 11,9 млн б/с. Товарные запасы бензина в Штатах на прошлой неделе снизились на 2,23 млн баррелей, дистиллятов - на 2,34 млн баррелей. Ожидалось их сокращение на 800 тыс. баррелей и на 1,39 млн баррелей соответственно.

Как сообщают западные СМИ, постпреды стран ЕС согласовывают шестой пакет санкций против РФ, однако пока не могут прийти к консенсусу. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в среду, что ЕС "просто обязан" прекратить закупки нефти в России. "Сегодня мы предложим запретить всю российскую нефть в Европе. Это будет полный запрет на импорт нефти из РФ, доставляемой по морю и по трубопроводам, неочищенной и очищенной нефти", - сказала она. По словам главы ЕК, эмбарго на российскую нефть нужно вводить "аккуратным образом", чтобы было время найти альтернативных поставщиков и минимизировать влияние санкций на рынки. Фон дер Ляйен отметила, что полный отказ от нефти и очищенных нефтепродуктов из РФ должен занять шесть месяцев и завершиться к концу 2022 года.

Кроме того, в шестой пакет санкций против РФ, подготовленный Евросоюзом, войдет отключение от международной платежной системы SWIFT трех российских банков, в том числе Сбербанка. "Мы, наконец, отключаем от SWIFT Сбербанк (MOEX: SBER) - крупнейший российский банк. Мы также отключим от SWIFT два других крупных банка в России", - заявила глава ЕК, выступая в Европарламенте. Еврокомиссия также предлагает запретить вещание в ЕС трех крупных государственных телеканалов России.

Вместе с тем власти Венгрии не готовы поддержать шестой пакет санкций ЕС против России в том виде, в котором его предлагают в настоящее время, заявил в среду глава венгерского МИД Петер Сийярто. "Наше правительство, действуя ответственно, не может согласиться на новый пакет в нынешнем его виде", - цитирует находящегося с визитом в Узбекистане министра агентство ЭФЭ. Сийярто пояснил, что предлагаемые санкции, предусматривающие, в частности, эмбарго на российскую нефть, стали бы сильнейшим ударом по энергетической безопасности Венгрии. Идею, согласно которой Венгрия и Словакия при этом получат полтора года на то, чтобы отказаться от российской нефти, министр считает неразумной, потому что "речь идет о коротком отрезке времени".

Ситуация на глобальном рынке в середине недели неоднозначная, инвесторы ждут итогов заседания Федеральной резервной системы, причем практически все экономисты и эксперты предполагают повышение процентных ставок сразу на 50 базисных пунктов. Если это случится, то такой подъем произойдет впервые с 2000 года. Кроме того, ожидается, что Федрезерв объявит о сокращении активов на балансе. Итоги двухдневного заседания ФРС будут объявлены поздно вечером в среду.

"На торгах в среду российская валюта заметно укрепилась как к доллару, так и к евро. Курс доллара к рублю опустился до минимальных значений с марта 2020 года, а евро торгуется на тех же уровнях, что наблюдались в конце февраля 2020 года. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу до 14% годовых оказало ограниченное влияние на курс рубля, не остановив его укрепление. В текущих условиях, когда меры Банка России приводят к меньшему количеству продавцов на рынке, влияние на курс, которое окажут результаты сегодняшнего заседания ФРС США, также может быть ограниченным. Тем не менее, на более длинном горизонте дальнейшее смягчение мер ЦБ РФ, вероятно, будет способствовать ослаблению российской валюты", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов.

"На российском валютном рынке уже в первые минуты после открытия пара "доллар/рубль" обновила очередной минимум с начала года. Протестировав отметку 68,63 руб./$1, рубль на некоторое время скорректировался в сторону 71 руб./$1, что, вероятно, стало негативной реакцией на подготовку новых санкций, включающих запрет на импорт российской нефти в ЕС и отключение от SWIFT трех российских банков. Однако еще до окончания первой половины дня российская валюта возобновила укрепление и в ходе оставшихся дневных торгов сумела обновить свой утренний максимум. Факторы укрепления рубля остаются прежними - это ограничение на движение капитала и резкое сокращение импорта. Все вместе формирует на рынке избыток валюты, что в том числе позволило рублю проигнорировать снижение ключевой ставки ЦБ РФ", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, рубль уже в самом начале торгов резко укрепился. Позитивом для рублевых активов выступила новость о том, что владельцы российских еврооблигаций получили валютные платежи от эмитента. Они должны были уйти инвесторам еще 4 апреля, но из-за санкций США Минфин РФ не смог осуществить выплаты из заблокированных за рубежом средств. В качестве альтернативы эмитент исполнил платежи в рублях, однако международные рейтинговые агентства сочли это нарушением обязательств, поскольку эмиссионная документация не предусматривала смены валюты платежа. Льготный период для исполнения Россией своих обязательств по этим облигациям как раз истекал 4 мая, после чего по ним наступал дефолт. Таким образом, его удалось избежать, что является хорошим сигналом для рынка.

"Тем не менее из-за санкций риски дефолта по другим облигациям остаются высокими. Генеральная лицензия Управления по контролю над иностранными активами США (OFAC), которая исключает из санкций платежи по суверенным долгам России, истекает 25 мая. Вероятно, она будет продлена, но официальной информации на этот счет пока нет. Кроме того, негативом выступают ожидания шестого пакета санкций ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах ввести полный запрет на поставки нефти из России. Однако рубль от ослабления пока полностью защищен рыночным дисбалансом, вызванным валютными ограничениями ЦБ и властей. Эти меры вместе с падением импорта вызвали значительное падение спроса на инвалюту, тогда как предложение остается высоким из-за обязательной продажи 80% экспортной выручки. В пятницу глава Банка России заявила, что регулятор предложил правительству снизить этот уровень до 50%. Данный шаг может приостановить укрепление рубля. В среднесрочном плане его переоцененность способна негативно сказаться на доходах госбюджета и экспортеров", - полагает Бабин.

По мнению экспертов банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), "текущая динамика рубля делает все более вероятным дальнейшее смягчение мер валютного контроля, о перспективах которого в пятницу высказывалась Эльвира Набиуллина. Глава ЦБ РФ допустила снижение нормы продажи валютной выручки с 80% до 50% и отмену обязательной продажи валюты для компаний несырьевого неэнергетического сектора. Такие действия будут способствовать более высоким уровням курса доллара в дальнейшей перспективе, но до смягчения текущих мер поддержки курс американской валюты, вероятно, останется ниже 71,5 руб./$1".

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 МСК (ранее период расчета составлял 10:00 - 16:30 МСК), ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 5 мая на 1,61 рубля, до 69,416 руб./$1. Официальный курс евро, который теперь также определяется как средневзвешенное значение сделок, заключенных на бирже за период с 10:00 до 15:30 МСК, был снижен Банком России на 1,78 рубля, до 72,7815 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" в среду упал на 1,44 рубля по отношению к пятнице и составил 69,5612 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК потерял 1,9 рубля и составил 69,1129 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 204,366 млн, из которых $1 млрд 2,498 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 201,868 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился к предыдущему торговому дню на 1,57 рубля, до 72,8893 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 2,09 рубля, до 72,4707 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR595,048 млн, из которых EUR317,963 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR277,085 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банки в среду на аукционе 7-дневного репо привлекли 550 млрд рублей (при общем спросе 1,317 трлн рублей) по средневзвешенной ставке 14,1891% годовых. Лимит аукциона был снижен до 550 млрд рублей с 760 млрд рублей неделей ранее (26 апреля банки привлекли в рамках недельного репо 689,174 млрд рублей по средневзвешенной ставке 17,00311% годовых).

Ставки на рынке рублевых как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) заметно упали в среду относительно предыдущего торгового дня, отыгрывая снижение ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 29 апреля на 300 базисных пунктов (до 14% годовых). В частности, ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась по отношению к пятнице на 292 базисных пункта и 4 мая составила 14,04% годовых, по кредитам на семидневный срок опустилась на 266 базисных пунктов, до 14,15% годовых. Ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц упала на 173 базисных пункта - до 14,53% годовых, на срок 3 месяца - на 157 базисных пунктов, до 14,5% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 142 базисных пункта - до 14,63% годовых.