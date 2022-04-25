Снижение ключевой ставки ЦБР, скорее всего, составит 200 б.п. в пятницу - Совкомбанк

Банк России на заседании 29 апреля, скорее всего, снизит ключевую ставку на 200 б.п., до 15% годовых, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

По мнению эксперта, в пользу смягчения монетарной политики выступают замедление инфляции, снижение инфляционных ожиданий, стабилизация рубля и финансовой системы, спад экономической активности.

"Данные Росстата указали на замедление недельной инфляции к 15 апреля с 0,66% до докризисных 0,20%, - напоминает Васильев. - Годовая инфляция, по нашим оценкам, поднялась до 17,6%. Банк России сообщил о том, что инфляционные ожидания населения в апреле резко снизились до 12,5% с 18,3% в марте. Курс рубля и доходности ОФЗ вернулись на уровни до начала конфликта на Украине, а структурный профицит ликвидности банковского сектора вновь превысил 1 трлн рублей".

Управляющие Банка России повторили сигнал о том, что ЦБ будет рассматривать возможность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях, отмечается в комментарии. Глава ЦБ сообщила, что инфляция будет оставаться повышенной из-за ограничений на стороне предложения, поэтому регулятор будет стремиться вернуть инфляцию к целевым 4% постепенно, к 2024 году.

"Ожидаем, что снижение ключевой ставки приведет к уменьшению стоимости основных банковских продуктов - вкладов, потребительских кредитов, ипотеки. Кредит в экономике станет дешевле, что поддержит потребительский и инвестиционный спрос. Мы ожидаем, что Банк России оставит сигнал о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Полагаем, что на конец года ключевая ставка может опуститься до 10-12% годовых", - прогнозирует аналитик Совкомбанка.

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