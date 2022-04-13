Цены евробондов РФ в среду не продемонстрировали яркой динамики, проигнорировав новые санкции

Москва. 13 апреля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду не продемонстрировали ярко выраженной динамики, проигнорировав сообщения относительно новых антироссийских санкций; рублевые гособлигации выросли в цене в ожидании дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) умеренно подорожали в рамках коррекции, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 8 базисных пунктов, до 21,83% от номинала (их доходность снизилась на 9 базисных пунктов - до 27,29% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 97 базисных пунктов, до 22,89% от номинала (их доходность снизилась на 102 базисных пункта - до 25,3% годовых). При этом самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году не изменился в цене, которая, как и днем ранее, составила 19,25% от номинала (доходность - 27,4% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 13 базисных пунктов, до 22% от номинала (их доходность снизилась на 9 базисных пунктов - до 53,19% годовых). Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году потерял в цене 12 базисных пунктов, подешевев до 26,36% от номинала (их доходность выросла на 168 базисных пунктов - до 133,35% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 1 базисный пункт, составив 24,58% от номинала (их доходность выросла на 34 базисных пункта - до 143,33% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", новая порция антироссийских санкций, объявленных западными странами 13 апреля, не оказала значимого влияния на российские активы. Участники рынка уже привыкли к новым санкционным ограничениям и относятся к ним спокойно, не видя в них пока серьезной угрозы для экономики и финансовой системы страны. На этом фоне изменения курса рубля по итогам торгов среды оказались незначительными, рублевые облигации продемонстрировали позитивную динамику (ценовой индекс облигаций RGBI вырос на 0,5%), а фондовые индексы России снизились за день всего на 0,5-0,8%.

Власти Великобритании обновили связанные с РФ санкционные списки, в них попали более 200 физических лиц, в том числе помощник президента РФ Владимира Путина Андрей Фурсенко, депутат парламента Украины и бывший сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук, а также жена главы МИД РФ Сергея Лаврова. Новые санкции коснулись также главы и крупнейшего акционера "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) Вагита Алекперова, основного владельца АФК "Система" (MOEX: AFKS) Владимира Евтушенкова, а также Андрея Бокарева (в марте он и Искандер Махмудов перестали быть контролирующими бенефициарами УГМК и "Кузбассразрезугля" (MOEX: KZRU)).

Одновременно под санкции подпали ряд бизнесменов и топ-менеджеров, недавно включенных в аналогичный список Евросоюза. Так, Великобритания замораживает активы Фархада Ахмедова, Владимира Богданова, Мусы Бажаева, Игоря Кесаева, Саида Керимова, Григория Березкина, Евгения Зубицкого, Александра Шульгина. В список включен владелец ряда активов в различных отраслях Павел Езубов. В обосновании введения Великобритании санкций против Езубова указана связь с Олегом Дерипаской. Также под санкциями теперь находится экс-глава "Российских железных дорог" Владимир Якунин.

Кроме того, Великобритания намерена 14 апреля ввести ограничительные меры на импорт стали и железа из России, а также на экспорт квантовых технологий и усовершенствованных материалов, говорится в заявлении, распространенном британским правительством. "С завтрашнего дня мы запрещаем импорт российских железа и стали, а также экспорт квантовых технологий и усовершенствованных материалов, в которых чрезвычайно нуждается Путин", - заявила глава МИД страны Лиз Трасс. В заявлении отмечается, что соответствующее предложение в четверг будет передано на рассмотрение британского парламента. Оно также предусматривает запрет на экспорт в РФ "квантовых технологий, современных материалов, предметов роскоши".

В свою очередь власти Швейцарии объявили в среду о решении присоединиться к пакету санкций, принятому ранее в апреле ЕС в отношении России и Белоруссии. "13 апреля Федеральный совет Швейцарии принял решение присоединиться к новым мерам, разработанным ЕС в отношении РФ и Белоруссии", - говорится в пресс-релизе швейцарского правительства. В нем отмечается, что это решение не распространяется на меры ЕС, касающиеся закрытия портов для судов РФ, а также сухопутной перевозки грузов, так как грузовики и суда из России на практике и так уже не могут получить доступ на швейцарскую территорию.

Банк Канады в среду повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 1% годовых, и отметил необходимость дальнейших увеличений стоимости заимствований для удержания инфляционных ожиданий на таргетируемом уровне 2%. Решение регулятора совпало с ожиданиями аналитиков. Кроме того, Банк Канады 25 апреля начнет сокращать объем активов на своем балансе. Согласно обновленным прогнозам ЦБ, инфляция в Канаде в 2022 году составит в среднем 5,3%, тогда как ранее ожидалось, что потребительские цены будут расти на 4,2%. Ожидается, что инфляция замедлится до 2,3% в 2023 году и до целевых 2% в 2024 году.