Цены евробондов РФ заметно упали в среду вслед за UST и на сообщениях о новых антироссийских санкциях

Москва. 6 апреля. Котировки российских еврооблигаций заметно упали в среду вслед за негативной динамикой цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) на ожиданиях более активного ужесточения монетарной политики Федрезервом, на новостях о блокировке Соединенными Штатами выплат по внешнему долгу, а также сообщениях о новых антироссийских санкциях.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году упали в цене за день на 15,5%, до 23,24% от номинала (их доходность выросла на 3,7 процентного пункта - до 25,74% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 16,1%, до 23,12% от номинала (их доходность выросла также на 3,7 процентного пункта - до 25,07% годовых). При этом самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году снизился в цене на 3,2%, до 18,56% от номинала (доходность выросла на 0,9 процентного пункта - до 28,37% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2027 году подешевели за день на 26,2%, до 18,92% от номинала (их доходность выросла на 9,3 процентного пункта - до 47,28% годовых), с погашением в 2029 году - на 4,1%, до 16,82% от номинала (доходность выросла на 1,2 процентного пункта - до 41,84% годовых). Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году потерял в цене 21,32%, подешевев до 26,7% от номинала (их доходность выросла на 27,6 процентного пункта - до 129% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 16,1%, составив 26,64% от номинала (их доходность выросла на 26,7 процентного пункта - до 126,84% годовых).

И лишь евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали на 2,9%, до 21,67% от номинала (их доходность снизилась на 1,1 процентного пункта - до 53,46% годовых).

Доходность гособлигаций США растет в среду на "ястребиных" заявлениях членов руководства Федеральной резервной системы (ФРС). Также инвесторы ждут публикации протокола мартовского заседания ФРС вечером в среду. Доходность 10-летних US Treasuries в ходе торгов достигала 2,67% годовых, обновив максимум с марта 2019 года. Пятилетние казначейские облигации демонстрируют рост доходности на 7,5 базисного пункта, до 2,77% годовых, а доходность двухлетних бондов увеличилась на 5,1 базисного пункта - до 2,555% годовых.

Лейл Брейнард, входящая в совет управляющих Федеральной резервной системы и претендующая на пост замглавы Федрезерва, накануне заявила о необходимости снизить рекордную за 40 лет инфляцию в США и отметила, что ФРС может начать активно сокращать объем активов на своем балансе уже на майском заседании. Ранее Брейнард придерживалась более умеренной позиции по вопросу об ужесточении денежно-кредитной политики. Тем временем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Канзаса Эстер Джордж сказала, что Федрезерв может рассмотреть возможность повышения ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов уже на майском заседании.

Минфин РФ на фоне запрета США использовать для обслуживания внешнего долга замороженные валютные резервы осуществил выплаты по выпускам "Россия-2022" и "Россия-2042" в рублях, перечислив их НРД. Инвесторы из недружественных стран получили выплаты на счета типа "С", разморозка валютных резервов России создаст предпосылки для конвертации рублей с этих счетов в валюту, отмечает министерство. "Минфин России информирует, что иностранный банк-корреспондент отказал в исполнении поручений на выплату купонного дохода и погашение номинальной стоимости по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2022 году выпуска "Россия-2022" и на выплату купонного дохода по облигациям "Россия-2042" в общей сумме $649,2 млн сроком 4 апреля 2022 года, направленных в соответствии с эмиссионной документацией указанных облигаций 30 марта и 31 марта 2022 года соответственно", - говорится в сообщении министерства.

В этой связи Минфин "в целях исполнения государственных долговых обязательств РФ и соблюдения интересов владельцев указанных ценных бумаг был вынужден привлечь для осуществления необходимых выплат российский финансовый институт", поясняет министерство. Минфин 4 апреля перечислил денежные средства НРД для осуществления указанных выплат в валюте РФ по официальному курсу Банка России на 4 апреля на счета своих клиентов-депозитариев для проведения расчетов со всеми держателями долговых инструментов. Таким образом, обязательства по облигациям "Россия-2022" и "Россия-2042" исполнены в полном объеме, подчеркивает министерство.

В свою очередь действия американских властей направлены на то, чтобы заставить Москву выбирать между дефолтом и истощением ее долларовых резервов, пояснила позднее представитель Белого дома Дженнифер Псаки. "Цель - заставить их сделать выбор. Ресурсы России не безграничны, особенно сейчас, учитывая сокрушительные санкции, которые мы вводим. Они будут вынуждены выбирать между опустошением оставшихся ценных долларовых резервов, использованием новой выручки и - дефолтом", - сказала она. Псаки добавила, что цель администрации США заключается в том, чтобы "истощить ресурсы, которые есть у России, чтобы продолжать войну против Украины".

Сбербанк (MOEX: SBER) и Альфа-банк подпали под блокирующие санкции США (были включены в SDN List). "Этот шаг приведет к заморозке любых активов Сбербанка и Альфа-банка, связанных с финансовой системой США, и запретит американским резидентам ведение бизнеса с ними", - сказано в сообщении Белого дома. Также Белый дом объявил еще об одном решении - введении президентским указом полного запрета на новые инвестиции в РФ. Этот шаг усилит изоляцию России от глобальной экономики, рассчитывают американские власти.

Кроме того, согласно сообщению Белого дома, США расширят санкционные списки в отношении "российской элиты и членов их семей". В частности, санкции решено ввести против зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина. Также под ограничительные меры попадут, "взрослые дети президента Путина, жена и дочь главы МИД РФ Лаврова".