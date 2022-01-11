Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых внешних факторов

Москва. 11 января. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американский фондовый индекс Nasdaq Composite, в понедельник падавший на 2,72%, или более чем на 400 пунктов, завершил торги в плюсе и продемонстрировал рекордное восстановление в течение одной сессии почти за два года. На прошлой неделе индекс упал на максимальные с февраля 2021 года 4,5%. По ходу сессии в понедельник индекс опускался ниже 200-дневной скользящей средней, но сумел избежать первого за 20 месяцев закрытия ниже этой важной отметки. Кроме того, Nasdaq вплотную приближался к коррекции, то есть к снижению на 10% с последнего пика.

Такая негативная динамика в ходе торгов была вызвана ожиданиями резкого ужесточения денежно-кредитной политики Федрезерва. Перспектива роста ставок повысила доходность американских гособлигаций и негативно сказалась на акциях, особенно на бумагах технологических компаний, составляющих основную долю в расчете Nasdaq. Однако затем ИТ-гиганты начали отыгрывать снижение, и акции Apple, Microsoft и Nvidia сумели выйти в небольшой плюс.

Индексы S&P 500 и Dow Jones 10 января закрылись в "красной зоне", но также существенно отыграли потери и отошли от сессионных минимумов.

Федеральная резервная система (ФРС) может поднять базовую процентную ставку четыре раза в этом году и начать сокращение объема активов на балансе уже в июле, полагают эксперты Goldman Sachs. Быстрый прогресс в восстановлении рынка труда США и "ястребиные" сигналы, которые можно было увидеть в протоколе декабрьского заседания ФРС, позволяют предположить, что нормализация денежно-кредитной политики американским ЦБ будет происходить быстрее, чем ожидалось, полагают аналитики Goldman Sachs.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник утром демонстрируют в основном негативную динамику: японский Nikkei 225 снижается на 0,67%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,53%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский CSI 300 - на 0,26%; и лишь гонконгский Hang Seng растет на 0,36%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,1% к уровню закрытия предыдущего дня, что говорит о возможном улучшении настроений на фондовом рынке США 11 января.

В свою очередь цены на нефть в ходе утренних торгов во вторник продолжают умеренно повышаться. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 6:30 мск составила $81,36 за баррель, что на 0,61% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $78,85 за баррель, прибавив 0,79% по отношению к закрытию 10 января.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник хоть и выросла по отношению к предыдущему торговому дню, все равно осталась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 2,376 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,663 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 10 января снизился на 0,38% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,36 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за четыре дня (7-10 января) 0,31%, опустившись до 738,24 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Транснефть-001Р-13" (-3,24%), "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (-3%) и "ФСК ЕЭС БО-03" (-2,2%), а в лидерах повышения - облигации "ГТЛК-002Р-01" (+0,7%), "Аэрофлот П01-БО-01" (+0,17%) и "РЖД-19" (+0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что банк "Северный морской путь" (СМП банк) определил ставку 26-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 8,7% годовых. Банк разместил 10-летние бонды серии БО-01 объемом 10 млрд рублей в октябре 2015 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,2% годовых. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставки 2-40-го купонов определяются как ключевая ставка ЦБ РФ плюс премия в размере 0,2%.

"ИКС 5 (MOEX: FIVE) Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) 1 февраля планирует досрочно погасить выпуск бондов серии БО-07 номинальным объемом 5 млрд рублей. Досрочное погашение осуществляется по цене 100% от номинала. Компания разместила 7-летний выпуск объемом 5 млрд рублей в августе 2016 года по ставке 9,75% годовых.