Потенциал роста цены нефти в 2022г ограничен - "Универ Капитал"

Увеличение квот на добычу в рамках сделки ОПЕК+ приведёт к тому, что в 2022г рынок столкнётся с профицитом, что ограничит потенциал роста цены нефти, говорится в обзоре "Универ Капитала".

"Увеличение квот на добычу в рамках сделки ОПЕК+ приведёт к тому, что в 2022г рынок столкнётся с профицитом, вплоть до 2,0-2,5 млн барр/сут. Так что рост цен ограничен, даже несмотря на то, что активная сланцевая добыча на рынок не вернётся, как по экономическим причинам, так и под давлением ESG", - пишут эксперты.

По их мнению, в следующем году на котировки нефти будут действовать два противоположных фактора, которые гарантируют высокую турбулентность. Негативным фактором для нефти и для других сырьевых товаров является планируемое ФРС США ужесточение денежной политики. С другой стороны, традиционная нефтяная отрасль будет страдать от недофинансирования и не сможет предложить быстро увеличить предложение нефти. Особенно на фоне инфляционного давления на капзатраты.

"Часть нефтяных компаний встала на рельсы "зелёного энергоперехода" и уменьшила вложения в развитие традиционной нефтедобычи, которая требует длинного производственного цикла. Не стоит забывать о потенциальном навесе сланцевой нефтедобычи в США, которая может быстро увеличить предложения нефти ввиду короткого инвестиционного цикла, хотя пока "зелёная" повестка не даёт сегменту повторить рекордное развитие 2010-х годов. Нашим базовым сценарием является боковой диапазон или "нефтяные качели" котировок нефти в широком диапазоне $60-75/барр. с периодическими выходами цены наверх в район $85/барр.", - прогнозируют аналитики "Универ Капитала".

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