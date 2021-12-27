Выход цены нефти из диапазона $73-77/барр. до конца 2021г маловероятен - BCS Express

Выход цены нефти марки Brent за пределы диапазона $73-77 за баррель до конца текущего года маловероятен, считают аналитики BCS Express.

"Ситуация со штаммом COVID-19 "омикрон" остается в центре внимания, но ключевые факторы уже в цене, и в отсутствие новых значимых событий котировки нефти могут торговаться в нейтральном ключе. Можно предположить, что стоимость фьючерсов на нефть марки Brent до нового года не выйдет за пределы коридора $73-77 за баррель. В дальнейшем риски смещены в сторону снижения, поскольку уже в первые месяцы 2022 года на рынке ожидается профицит, который может сохраняться на протяжении всего года", - отмечают эксперты в комментарии инвесткомпании.

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