Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали смешанную динамику на фоне неоднозначных внешних сигналов

Москва. 24 ноября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали смешанную динамику на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снизились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 3,5 базисного пункта по отношению к закрытию 23 ноября и составила 114,26% от номинала, что соответствует доходности 1,935% годовых (снижение на 1,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась на 8 базисных пунктов относительно итогов предыдущего торгового дня, составив 104,1% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта и составила 0,82% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 4,5 пункта, до 111,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли всего на 3 базисных пункта по отношению к предыдущему торговому дню, составив 132,72% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 3,68% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 2,5 базисного пункта - до 127,78% от номинала (доходность также не изменилась, составив 3,675% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене по отношению ко вторнику на 7,5 базисного пункта - до 109,91% от номинала, что соответствует доходности 2,41% годовых (снижение на 2 базисных пункта к предыдущему дню), а евробонды РФ с погашением в 2023 году потеряли в цене 4,5 базисного пункта, подешевев до 106,2% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 1,37% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 74 базисных пункта - до 124,19% от номинала (доходность снизилась на 4 базисных пункта и составила 3,77% годовых), а новый десятилетний выпуск евробондов РФ с погашением в 2027 году снизился в цене на 17 базисных пунктов, до 108,38% от номинала (доходность выросла на 3 базисных пункта и составила 2,62% годовых).

"Сегодня в секторе базовых активов продолжился рост доходностей, в частности процентные ставки десятилетних US Treasuries выросли еще на 2 базисных пункта, до 1,68% годовых, что является максимальным уровнем с октября, и не исключено, что в условиях "жесткой" позиции ФРС доходность американских десятилетних бумаг к концу года может достичь отметки 1,8% годовых. Это движение происходит как на фоне роста инфляционных ожиданий в США, так и существующей неопределенности относительно повышения потолка госдолга. Причем чтобы избежать сильных потрясений на финансовых рынках решение по госдолгу США должно быть принято до середины декабря. Активность торгов в среду в целом была не очень высокой, так как участники рынка не предпринимали активных действий в преддверии праздничного дня в Соединенных Штатах - Дня благодарения. В свою очередь российские еврооблигации продемонстрировали 24 ноября смешанную динамику с небольшим преобладанием снижающихся в цене бумаг, чему способствовал неоднозначный и противоречивый внешний фон. Изменения доходностей отечественных евробондов находились в пределах "плюс-минус" 1-3 базисных пункта", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Грицкевич.