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11 ноября 2021 года 15:14

"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Unity Software с целью $205

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Unity Software Inc. с целью $205 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: выше $180, потенциальная доходность: 13,89%, топ-приказ: $169, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Убыток Unity Software по GAAP за 9 месяцев 2021 года увеличился на 86,6% по сравнению с предыдущим годом. Выручка выросла на 43,9% по сравнению с годом ранее. Инвесторы интерпретировали отчет как положительный, что привело к притоку инвестиций. Мы полагаем, что востребованность платформы позволит прогрессировать бизнесу и дальше", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения, котировки бумаг компании двигаются в восходящем канале, получив сильный импульс роста. Мы рекомендуем открывать длинную позицию при стоимости выше $180 на открытии рынков в США. При покупке на 8,1% и выставлении стоп-заявки на уровне $169 риск на портфель составит 0,5%", - указывают в "Финаме".

Unity Software Inc. - американская компания, которая разрабатывает программное обеспечение для создания и управления интерактивным 2D и 3D-контентом в реальном времени. Платформа используется преимущественно для создания видеоигр и анимации, но нашла применение также в архитектуре, строительстве и дизайне.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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