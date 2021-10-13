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Сохраняются риски ослабления рубля до уровня 72,5 руб./$1 в среду - BCS Express

Сохраняются риски ослабления курса рубля по отношению к доллару до уровня 72,5 руб./$1 в течение торговой сессии в среду в рамках общерыночной волатильности, полагает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Российский рубль проявляет спокойствие к силе американской валюты на глобальном рынке и турбулентности биржевых площадок Азии и США. Волатильность рубля низкая, пары с долларом и евро остаются на минимумах года. По-прежнему за рубль играют два фактора - сверхпозитивная конъюнктура товарного рынка и бдительность Центробанка, отслеживающего инфляцию в стране. Приостановка монетарного курса явно ослабит позиции рубля, но в октябре регулятор, скорее всего, еще раз поднимет ставку, а значит, игрокам на укрепление нацвалюты не стоит волноваться по этому поводу, - отмечает аналитик инвесткомпании. - Рубль при сохранении спокойного фона способен достичь "таргета" года у 70 руб./$1. В качестве сопротивления по паре USD/RUB сейчас выступает область 72,5 руб./$1, которая может быть достигнута и в рамках общерыночной волатильности, например, в среду, если метрики по инфляции в США разочаруют инвесторов в рисковые активы. На большее покупателям инвалют нужна поддержка сырьевого рынка, которой все еще нет".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


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