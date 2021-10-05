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05 октября 2021 года 09:36

Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 5 октября. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в понедельник, в том числе подешевели акции крупных технологических компаний. Давление на рынок оказали опасения по поводу дальнейшей политики крупнейших центробанков и состояния мировой экономики. В центре внимания также остаются финансовые проблемы китайского застройщика China Evergrande. Трейдеры опасаются, что невозможность компании выплатить долги ударит по китайской экономике.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в ходе торгов во вторник. Биржи материкового Китая закрыты на этой неделе в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР. Трейдеры на глобальных рынках все больше обеспокоены ускорением темпов инфляции на фоне скачка цен на энергоресурсы, в частности, на нефть, газ и уголь, и возникающими проблемами в цепочках поставок, которые приводят к еще большему увеличению стоимости транспортировки и, как следствие, росту конечной цены.

Гонконгский индекс Han Seng после продолжительного периода снижения в ходе торгов во вторник растет умеренными темпами и к 8:05 МСК поднялся на 0,3%. Японский Nikkei 225 снизился в ходе седьмой сессии подряд и во вторник достиг минимума за последний месяц (по итогам торгов индикатор потерял 2,3%). Южнокорейский индекс Kospi открыл свою первую торговую сессию этой недели снижением и к 8:45 МСК потерял почти 2%. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:25 МСК снизился на 0,6%. Резервный банк Австралии по итогам своего октябрьского заседания принял решение сохранить ключевую ставку на рекордно низком уровне - 0,1%, сообщается в пресс-релизе центробанка. Регулятор кредитно-денежной политики страны также оставил еженедельный объем скупки гособлигаций на уровне 4 млрд австралийских долларов ($2,9 млрд) и подтвердил, что пересмотрит программу выкупа облигаций в феврале следующего года.

В свою очередь цены на нефть продолжают расти во вторник утром после скачка более чем на 2% накануне на решении государств ОПЕК+ сохранить ранее принятый план наращивания нефтедобычи, несмотря на рост спроса в условиях резкого подъема стоимости природного газа. В соответствии с этим планом страны ОПЕК+ увеличат производство нефти в ноябре на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с). Перед заседанием в ходе неофициальных встреч рассматривался вариант более энергичного наращивания добычи в следующем месяце - на 800 тыс. б/с при сохранении прежнего плана на декабрь. После решения ОПЕК+ повысить добычу лишь на 400 тыс. б/с в месяц запасы нефти в мире продолжат падать, считают эксперты.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК во вторник составила $81,43 за баррель, что на 0,21% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 2,5% - до $81,26 за баррель, максимума с 16 октября 2018 года. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $77,68 за баррель, что на 0,08% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 2,3% - до $77,62 за баррель, что является самым высоким значением на закрытие рынка с 11 ноября 2014 года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась более чем в 1,5 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,241 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,351 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 4 октября снизился на 0,08% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,9 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня (2-4 октября) 0,01%, опустившись до 726,73 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Россельхозбанк-20" (-0,57%), Газпром Капитал БО-001Р-02" (-0,5%) и "ГТЛК-001Р-13" (-038%), а в лидерах повышения - облигации "Роснефть-001Р-04" (+0,06%), "Транснефть-001P-09" (+0,04%) и "РЖД-28" (+0,01%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО НПП "Моторные технологии" установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 100 млн рублей на уровне 11,75% годовых. Размещение выпуска начнется 5 октября. Ориентир ставки 1-го купона составлял 11,50-11,75% годовых. Купоны квартальные, ставки 2-20-го купона приравнены к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение: по 12,5% от номинала будет погашено в даты окончания 13-20-го купонов. У компании в обращении два выпуска облигаций на 110 млн рублей.

АО "СГ-транс" в третьей декаде октября планирует собирать заявки на 5-летние бонды серии 001Р-01 с офертой через 3 года на 5,5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Это дебютное размещение компании на публичном долговом рынке.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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