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27 сентября 2021 года 15:45

Рубль днем укрепляется к доллару и евро благодаря спросу на риск и дорогой нефти

Москва. 27 сентября. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль растет к бивалютной корзине благодаря спросу на риск со стороны глобальных инвесторов и ралли на рынке нефти.

Курс доллара США составил 72,66 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 6,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 84,94 руб./EUR1, подешевев на 29 копеек. При этом евро стоит меньше 85 руб./EUR1 впервые с 29 июля 2020 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 16,8 копейки - до 78,18 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 28 сентября на 34,68 копейки, до 72,6613 руб./$1, и уменьшил курс евро на 64,68 копейки, до 85,0355 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрастает к доллару и евро на дневных торгах благодаря ралли на рынке нефти, увеличению аппетита глобальных инвесторов к рисковым активам, а также спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров под уплату последних в этом месяце налогов.

Основную поддержку большинство рисковых активов продолжает получать благодаря надеждам на успешное восстановление глобальной экономики после пандемии коронавируса COVID-19. На последнем заседании Федеральной резервной системы (ФРС), прошедшем на предыдущей неделе, руководители американского ЦБ подтвердили оптимистичный взгляд на перспективы экономики США.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали, что американский рынок жилья остается оживленным, несмотря на рост цен на недвижимость.

Продажи новых домов в США в августе увеличились на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 740 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в июле было реализовано 729 тыс. домов (рост на 6,4% за месяц), тогда как ранее было назван показатель в 708 тыс. (повышение на 1%)

"Рубль по итогам недели вырос к доллару на 0,2%, до 72,88, и стал самой сильной валютой в сегменте развивающихся рынков. Активная фаза сентябрьского налогового периода и рост цен на нефть поддерживали рубль. Иностранный спрос на российские активы сохраняется, также оказывая поддержку российской валюте. Банк России сообщил, что доля нерезидентов в ОФЗ к 1 сентября выросла с 20,6% до 21,4%. Объем вложений нерезидентов в ОФЗ вырос до 3,304 трлн рублей. Рубль в первой половине недели может получать поддержку со стороны локального спроса на рублевую ликвидность в рамках налогового периода, а также в преддверии аукционов Минфина по размещению ОФЗ. Цены на нефть превращаются в ключевой драйвер роста российской валюты. Нефть Brent сохраняет в обозримом будущем шансы проверить на прочность $80 за баррель. Пробитие психологической отметки может ускорить темпы роста за счет исполнения стопов и закрытия коротких позиций", - отмечает начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие Брокер" Михаил Шульгин.

"Несмотря на нестабильное отношение к риску и в целом крепкие позиции доллара на международной арене, наша валюта держится весьма неплохо. Во многом это обусловлено ситуацией на рынке нефти, где Brent уже добралась до трехлетних максимумов и метит на отметку 80 долларов за баррель. Кроме того, рубль получает поддержку от пика налоговых выплат, который приходится на эту неделю и может помочь валюте в дальнейшем укреплении", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Цены на нефть уверенно растут в ходе торгов в понедельник, прибавляя около 1,5%.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК увеличилась на 1,45% - до $79,22 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 1,46% - до $75,06 за баррель.

Нефтяной рынок растет пятую сессию подряд, поддержку котировкам оказывают сохраняющиеся опасения по поводу предложения на фоне роста спроса в ряде регионов мира в условиях ослабления ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

За последние 12 месяцев котировки прибавили более чем 80%.

Дополнительным драйвером роста цен на нефть является дефицит поставок природного газа, в частности в Европе, который может повлиять на энергетический комплекс в целом в зимний период, пишет Bloomberg. Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. ожидает, что это может привести к подъему цен на нефть до $90 за баррель.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного повысились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 4 базисных пункта (б.п.) - до 6,97% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 б.п. - до 7,05% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились относительно пятницы, оставшись на отметках 7,23%, 7,47% и 7,58% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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