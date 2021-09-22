"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Vulcan Materials с целью $195 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,6%, стоп-приказ: $164, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Продукция компании используется в строительстве домов, автомагистралей, взлетно-посадочных полос, железных дорог и других объектов, что делает компанию одним из основных бенефициаров инфраструктурного плана Байдена. Из-за запуска нового цикла в экономике в I квартале увеличилась цена на фрахт, что привело к росту средней цены реализации продукции компании на 1,9%. Ожидается, что цены будут последовательно расти до конца текущего года, что увеличит и выручку Vulcan Materials". - отмечают эксперты "Финама".

"С технической точки зрения бумага торгуется в рамках восходящего канала. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущих уровней с целью $195. При покупке на 18% и выставлении стоп-заявки на уровне $164 риск на портфель составит 0,8%. Соотношение прибыль/риск составляет 3", - указывают аналитики.

Vulcan Materials Co. занимается производством и реализацией строительных материалов. У бизнеса четыре основных направления: сегмент заполнителей (щебень, песок, гравий, песок и т.д.), асфальт, бетон и кальций.

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