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14 сентября 2021 года 16:28
Потенциал роста акций Apple в течение года составляет около 11% - Sber CIB
Потенциал роста акций Apple Inc. в течение года составляет около 11%, полагают аналитики Sber CIB. 14 сентября в 20:00 МСК пройдёт традиционно привлекающая большое внимание осенняя презентация новых гаджетов от Apple, напоминают эксперты инвестбанка. Главная звезда презентации - iPhone 13. Дизайн должен остаться таким же, как и у предшественника, но новое устройство будет оснащено улучшенным процессором и усовершенствованной камерой. По мнению аналитиков Sber CIB, на этом новинки от яблочного гиганта не должны закончиться. Компания может представить Apple Watch 7 с обновлённым дизайном и увеличенным дисплеем, а также новые, более компактные Air Pods. Также рынку, вероятно, будут представлены новые модели MacBook Pro, оснащённые новыми процессорами собственного производства. "Несмотря на то, что выручка Apple во втором квартале 2021г выросла на 36%, а чистая прибыль удвоилась, выпуск новых гаджетов может дать продажам дополнительный импульс. Доходы от продажи iPhone обеспечивают компании около 50% совокупной выручки. К тому же во время пандемии сформировался отложенный спрос на гаджеты. Продажи прочих девайсов (Apple Watch или Air Pods) также могут вырасти из-за запуска новых продуктов", - полагают стратеги инвестбанка. Обычно после осенней презентации акции Apple падают. В 2015-2020 годах бумаги падали четыре раза из шести в день презентации. Средняя глубина просадки -2,2%. Аналитики подчеркивают, что 10 сентября акции компании подешевели на 3,3% из-за судебного предписания предоставить разработчикам игр возможность размещать в приложениях ссылки на сторонние способы оплаты. "После презентации оборот акций Apple на рынке может вырасти, однако сильных просадок ждать не стоит. Фундаментальные факторы, в частности, перспектива роста продаж после презентации новых девайсов, должны позитивно повлиять на котировки акций в долгосрочной перспективе. Потенциал роста акций Apple в течение года - почти 11%", - резюмируют аналитики Sber CIB. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-APPLE-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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