Курс рубля к концу текущего года может составить 72,5 руб./$1 - Райффайзенбанк

Курс рубля к концу текущего года составит 72,5 руб./$1 при сохранении нейтрального геополитического фона, говорится в обзоре Райффайзенбанка.

"Просадка цен на нефть в августе (-5,6%) на фоне введения жестких ограничений в Китае должна привести к снижению нефтегазовых допдоходов - по нашим оценкам, их уровень должен составить около 220 млрд руб., - отмечают аналитики банка Станислав Мурашов и Григорий Чепков. - Наблюдаемый рост спотовых цен на газ в Европе найдет определенное отражение в экспортных ценах с лагом в несколько месяцев. При этом объем интервенций существенно зависит от корректировки Минфина, но, учитывая ощутимое удешевление нефти, мы полагаем, что в сентябре он окажется меньше в сравнении с прошлым месяцем - 244 млрд руб. (3,32 млрд долл. против 4,25 млрд долл.) при прочих равных".

Эксперты напоминают, что за прошедший месяц ослабление курса рубля составило лишь 0,5%. Несмотря на существенные положительные корректировки объема интервенций в последние два месяца (более 50 млрд руб. в месяц), локальный валютный рынок продолжает ощущать поддержку сильного текущего счета (на фоне роста экспорта, все еще зажатого импорта услуг и окончания дивидендного сезона), подчеркивают Мурашов и Чепков.

"Кроме того, достаточно мягкие высказывания главы ФРС Дж. Пауэлла на конференции в Джексон-Хоуле несколько успокоили рынки. Одновременно на фоне существенно снизившейся оценки странового риска (CDS опустился на уровень 80 б.п. впервые с начала пандемии) при усилении ожиданий скорого завершения цикла ужесточения монетарной политики в России наблюдается определенное восстановление спроса на ОФЗ со стороны иностранных инвесторов. При условии сохранения нейтрального геополитического фона мы сохраняем наш прогноз по курсу рубля в 72,5 руб./$1 на конец года", - резюмируют аналитики Райффайзенбанка.

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