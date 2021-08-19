Акции РусГидро - удачная идея для долгосрочного портфеля - BCS Express

Акции "РусГидро" являются удачной идеей для долгосрочного портфеля, полагает эксперт BCS Express Валерий Емельянов.

"Акции главного оператора российских ГЭС входят в десятки международных фондов, по доле присутствия не сильно уступая "Роснефти". В России компания занимает 25 место про капитализации (360 млрд руб.), располагаясь между ВСМПО-Ависма и Московской Биржей, а на международных рынках капитала спрос на "РусГидро" выше, чем на компании с большей капитализацией", - отмечает аналитик инвесткомпании.

Гидроэнергия входит в основную триаду экологически чистых источников наряду с солнечной и ветряной. Мировые инвесторы находятся в поисках рынков и компаний, которые имеют наибольший потенциал роста в данных направлениях. И "РусГидро", на взгляд эксперта, действительно есть что предложить. Помимо ГЭС, в портфеле к компании есть и другие трендовые генерации: термальные, приливные. В англоязычных базах "РусГидро" все чаще описывается не просто как энергокомпания (раздел Utilities), а именно как "возобновляемо-энергетическая" (раздел Renewables).

"Инвестиции в чистую энергию - одна из главных инвестидей ковидной эпохи, - пишет Емельянов. - Крупнейший американский фонд этой тематики iShares Global Clean Energy (6$ млрд в активах) показывает чистый приток в любых временных диапазонах вне зависимости от коррекций на рынке: +60$ млн за месяц, +340$ млн за квартал, +1$ млрд за полгода и +5$ млрд за год. В целом ESG-инвестирование держится в топе стратегий у большинства инвестиционных домов".

"РусГидро" аккумулирует 88% мощностей российских ГЭС, занимая второе место в мире после канадской Hydro-Quebec (которая не торгуется). С точки зрения глобальных инвесторов ближайшими аналогами могут служить либо китайская Yangtze Power (торгуется только в Шанхае), либо бразильская Eletrobras (ее бумаги есть на Nasdaq). Бумаги "РусГидро" обращаются в Москве и Лондоне, что удобно для глобальных фондов.

"Можно скептично относиться к теме глобального потепления и защиты экологии, но факт в том, что ESG-инвестиции становятся устойчивым трендом. Спрос на "чистые" бумаги повышает стоимость компаний, связанных с альтернативной энергетикой. Рынок переосмысливает старые отрасли и находит фишки, которые раньше были вне интереса инвесторов. "РусГидро" имеет неплохие шансы стать ведущей российской фишкой в тематике ESG. У нее высокие экологические рейтинги и есть листинг на зарубежных площадках. Сейчас "РусГидро" сложно отнести к передовым компаниям, но для долгосрочного портфеля эта идея может оказаться весьма удачной. Такие акции подходят для инвестиций в будущую пенсию, и их не стыдно оставить внукам", - заключает эксперт BCS Express.

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