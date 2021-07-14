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14 июля 2021 года 11:35

Рынок акций РФ утром просел вслед за миром и на отсечке Газпрома, растут металлурги и ЛУКОЙЛ

Москва. 14 июля. Рынок акций РФ утром в среду просел по индексам на фоне общемировой фондовой коррекции и отсечки дивидендов в акциях "Газпрома", сдерживающим откат фактором выступает высокая нефть (Brent превышает $76 за баррель); растут бумаги металлургов, "ЛУКОЙЛа" и "Газпром нефти".

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3847,04 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1635,23 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,3%.

Доллар просел до 74,12 рубля (-0,18 рубля).

Подешевели акции "Газпрома" (-3,3%, до 285,04 рубля; дивиденды - 12,55 рубля на акцию), также без дивидендов торгуются акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%; дивиденды - 0,31 рубля), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2%, до 0,047395 рубля; дивиденды - 0,0014 рубля), "префы" "Башинформсвязи" (MOEX: BISV) (-1,4%, до 8,97 рубля; дивиденды - 0,264 рубля).

Также подешевели расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-3%), акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,1% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1% и -0,3% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,1%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,5%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,5%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду преимущественно негативный: азиатские рынки снижаются, как и сырьевые контракты. Однако драгоценные металлы пытаются расти, отражая обеспокоенность по поводу глобальной инфляции.

В США в 15:30 МСК выйдет отчет по ценам производителей за июнь. Ожидается ускорение роста цен до 6,7% с майских 6,6%. Базовый PPI мог ускориться до 5,1% с 4,8% в мае. Отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов выйдет в 17:30 МСК.

Продолжающийся всплеск американской инфляции нивелирует локальные усилия. Представители ФРС продолжают успокаивать инвесторов, заявляя о временном характере роста цен, однако рынок предпочитает перестраховаться и закладывает более раннее сокращение стимулов, отмечает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российские индексы утром просели из-за ухудшения настроений на мировых площадках. Кроме того, акции "Газпрома" и "Системы" испытали дивидендный "разрыв". Инвесторов во всем мире беспокоит инфляционный вопрос и перспектива ужесточения денежно-кредитных условий, реальность которого в среду прокомментирует глава ФРС. В остальном цены на нефть, так же как и индексы РФ, удерживают краткосрочные поддержки (3840 и 1625 пунктов для индексов МосБиржи и РТС) и, следовательно, скорее будут пытаться вернуться к повышению при улучшении фундаментальных факторов.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов также констатирует, что реакция участников рынков на публикацию данных об ускорении потребительской инфляции в США оказалась все же негативной. Дальнейшее усиление инфляционных процессов в США, вполне естественное, хотя и опережающее ожидания рынков, указывает на оправданность сворачивания избыточных стимулов со стороны ФРС уже в этом году, что способствует некоторому повышению "длинных" долларовых ставок и более активному восстановлению рыночных инфляционных ожиданий по доллару. Доходность 10-летних UST вернулась выше 1,4%, отыграв просадку последней недели.

В итоге на мировых рынках преобладают сдержанные коррекционные настроения. В фокусе внимания в среду вновь корпоративные новости (отчетность и прогнозы Citigroup, Wells Fargo и Bank of America), а также публикация "Бежевой книги" ФРС, способной скорректировать оценки текущего состояния американской экономики.

Учитывая "отсечку" в "Газпроме" и нервозную обстановку на мировых рынках, индекс МосБиржи опустился ниже уровня 3850 пунктов, отмечает Локтюхов.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, инфляция в США продолжает рост, и с учетом прогнозов повышения ВВП США на 7% в текущем году, ФРС вполне может начать сворачивать выкуп бумаг с рынка в более ранние, чем ожидалось, сроки. При этом сезон отчетностей может не оказать поддержку рынку, поскольку позитивные результаты уже во многом заложены в котировки.

В ближайшие дни сильное влияние на рынок будут оказывать заявления членов ФРС и его главы Пауэлла. В целом же можно ждать, что по фондовым площадкам прокатится коррекционная волна снижения.

Отсечка в акциях "Газпрома", АФК "Система" и ВТБ отобрала у индекса МосБиржи более 0,5%. Однако первые две бумаги можно смело докупать, как только внешний фон стабилизируется и начнет улучшаться. Очень перспективно выглядит "Норникель", который уверенно закрепился выше 25 тыс. руб. за акцию и технически может возобновить рост. Продолжается подъем в бумагах черных металлургов. Однако сейчас присоединяться к восходящему движению страшновато, все-таки риски общей коррекции присутствуют, а по этим бумагам фиксация спекулятивной прибыли может быть сильной, считает Антонов.

Индексы акций в США во вторник завершили торги снижением на 0,3-0,4%, отреагировав на данные об ускорении инфляции в июне, отступив от недавних рекордов.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июне подскочили на 5,4% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Темпы инфляции ускорились по сравнению с 5% в мае и были максимальными более чем за 12 лет - с августа 2008 года. Аналитики в среднем ожидали замедления инфляции в июне до 4,9%, сообщает Trading Economics.

Всплеск инфляции связан прежде всего с возобновлением экономической активности, но если ценовое давление не ослабнет в ближайшем будущем, это может затруднить процесс восстановления американской экономики, опасаются некоторые аналитики.

В среду снижение индексов акций на опасениях по поводу инфляции также преобладало в Азии (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,7%), "минусуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE теряют 0,1-0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Объем промпроизводства в Японии в мае 2021 сократился на 6,5% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 2,9% в апреле, свидетельствуют опубликованные в среду окончательные данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. Оценка показателя была ухудшена по сравнению с предварительными данными, указавшими на снижение на 5,9%.

В годовом выражении промпроизводство в мае подскочило на 21,1% после увеличения на 15,8% в предыдущий месяц. Предварительные данные указывали на рост промпроизводства на 22% относительно того же месяца 2020 года.

Нефть утром в среду вяло корректируется после уверенного роста накануне, цена Brent находится на $0,4 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $76,32 за баррель (-0,2% и +1,8% во вторник), августовская цена WTI - $75,03 за баррель (-0,3% и +1,6% накануне).

В центре внимания рынка остается ситуация с заболеваемостью COVID-19 в мире. Трейдеры опасаются, что быстрое распространение нового штамма "дельта" может привести к введению очередных карантинных ограничений в различных регионах мира и, соответственно, ослабить спрос на нефть, пишет MarketWatch.

Тем временем, данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, показали снижение запасов сырья в США за минувшую неделю на 4,08 млн баррелей. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали сокращение на 4,33 млн баррелей.

Официальный отчет Минэнерго США по запасам энергоносителей выйдет в среду в 17:30 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что резервы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 4,9 млн баррелей. Если этот прогноз подтвердится, то снижение будет отмечено по итогам восьмой недели подряд, что станет самым длительным периодом их непрерывного падения с января 2018 года.

Запасы бензина в США, как ожидается, сократились на прошлой неделе на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,3 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-5,1%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-3,2% и -3,1% "префы"), "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-1,8%).

Подорожали бумаги ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+15,8%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+7%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (+5,1%), бумаги ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+2,8%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 17,45 млрд рублей (из них 5,77 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,59 млрд рублей на бумаги "Норникеля" и 1,42 млрд рублей на акции "АЛРОСА").


Опубликовано: /Финмаркет/
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