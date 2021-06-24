Рынок акций РФ к концу дневных торгов отыграл часть потерь, но все равно закрылся в минусе, ведомый бумагами металлургов

Москва. 24 июня. Российский рынок акций к концу основных дневных торгов четверга отыграл часть потерь, но все равно закрылся в минусе, ведомый бумагами металлургических компаний, упавшими в цене на новостях о введении временной экспортной пошлины; некоторую поддержку долларовому индексу РТС оказал укрепляющийся рубль.

К 18:50 МСК индекс Мосбиржи составил 3823,44 пункта (-0,36%), индекс РТС - 1664,94 пункта (-0,08%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали негативную динамику в пределах 7,6%.

Подешевели акции "Русала" (MOEX: RUAL) (-7,6%), "Южуралникеля" (-5,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-4,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-4,3%, "префы" потеряли в цене 1,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-3,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-3,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-3,1%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-2,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2%).

Подорожали расписки TCS Group (MOEX: TCSG) Holding (+3,8%) и OZON (MOEX: OZON) (+1,2%), акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,9%), "Сургутнефтегаза" (+1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%).

Доллар США снизился к 18:50 МСК до 72,3475 руб./$1, что на 26 копеек ниже закрытия среды.

Акции российских металлургических компаний заметно упали на торгах "Московской биржи" в четверг на новостях о временной (на период с августа по декабрь включительно) экспортной пошлине, при этом бумаги сектора оказались к середине дня в лидерах по оборотам торгов на бирже. Правительство РФ вводит временные экспортные пошлины на продукцию черной и цветной металлургии с целью компенсировать допрасходы, понесенные государственными заказчиками на фоне стремительного роста цен. По оценке главы Минэкономразвития Максима Решетникова, предприятия черной металлургии заплатят в бюджет посредством экспортной пошлины порядка 110-115 млрд рублей (первый вице-премьер Андрей Белоусов дал более узкий коридор - 113-114 млрд рублей), цветмета - 50 млрд рублей.

Базовая ставка пошлины на цветные металлы составит 15%, плюс к ним будет специфическая составляющая. Специфические ставки экспортной пошлины на медь составят $1226 за тонну, никель - $2321, алюминий - $254. Расчеты ставок произведены исходя из ценовой конъюнктуры за 5 месяцев. Пошлины распространяются только на экспорт за пределы Евразийского экономического союза.

Как подсчитали аналитики компании "Атон", эффект от введения пошлин в 2021 составит 6% от общей EBITDA металлургического сектора, причем сильнее всех пострадают малорентабельный "Русал" (-11%) и экспортно-ориентированный НЛМК (-8%). Относительно защищены от негатива, по мнению экспертов "Атона", высокомаржинальный "Норникель" (поскольку новые пошлины не касаются металлов платиновой группы), и ориентированный на внутренний рынок ММК.

Определенное давление на российский фондовый рынок в середине дня оказало локальное ухудшение ситуации на мировых нефтяных площадках. Вместе с тем ближе к вечеру цены на нефть Brent смогли вновь выйти в плюс; поддержку котировкам "черного золота" оказывают данные о снижении запасов энергоносителей в США и Китае. Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 МСК в четверг составила $75,28 за баррель, что на 0,12% выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, показал сокращение запасов нефти в стране по итогам пятой недели подряд. Резервы "черного золота" за неделю, завершившуюся 18 июня, уменьшились на 7,6 млн баррелей, до 459,1 млн баррелей, минимума с марта 2020 года. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения на 6,3 млн баррелей. Запасы бензина в США на прошлой неделе сократились на 2,9 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,8 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали их увеличения на 1,3 млн баррелей и 1 млн баррелей соответственно. Запасы нефти в Китае, по данным аналитической компании Kayross, находятся на минимальном уровне с начала текущего года.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали 24 июня слабые и разнонаправленные изменения на фоне вялой динамики на американском рынке акций днем ранее. При этом европейские фондовые индексы после умеренного снижения накануне, в четверг заметно выросли. В свою очередь фондовый рынок США открыл торги ростом индексов на 0,5-0,8%, при этом индикаторы S&P 500 и Nasdaq обновили рекордные максимумы.

Трейдеры продолжают внимательно следить за заявлениями представителей Федеральной резервной системы относительно дальнейшей политики американского ЦБ. Глава Федрезерва Джером Пауэлл, выступивший ранее на этой неделе в подкомитете по коронавирусу Палаты представителей, дал понять, что центробанк не намерен спешить с подъемом ставок и будет придерживаться стимулирующей политики. Тем временем, статданные по экономике США указывают на усиление инфляционного давления в стране на фоне быстрого восстановления активности после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 7 тыс. - до 411 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США, опубликованном в четверг. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 418 тыс., а не 412 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения до 380 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют результаты опроса Trading Economics. Экономика США в первом квартале выросла на 6,4% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли США. Предварительно рост ВВП также оценивался в 6,4%. Эксперты в среднем не ожидали его пересмотра.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, "отечественный рынок стартовал нейтрально, но потом ушел в минус, хотя индекс РТС некоторое время находился в плюсе за счет укрепления рубля. Именно укрепление рубля, вкупе с нестабильной динамикой нефти и промышленных металлов, оказывает давление на российские акции. Плюс еще в правительстве уже появились конкретные предложения по изъятию сверхдоходов металлургов. В результате сектор металлов и добычи оказался самым слабым на фоне провала бумаг "Русала", "Норникеля", НЛМК, "Северстали". Минэкономразвития предложило ввести временные пошлины на экспорт металлов с 1 августа до 31 декабря. Экспортная пошлина будет состоять из базовой в размере 15% и специфической ставки. В течение действия временной экспортной пошлины предполагается разработать постоянный механизм изъятия сверхдоходов отрасли. Потребительский сектор также был под давлением, но в данном случае все объясняется дивидендной отсечкой по акциям "Магнита", которые потеряли в стоимости порядка 5%".

"Европейские фондовые индексы торгуются в плюсе. Банк Англии сохранил параметры денежной политики без изменений. В итоговом заявлении говорится о том, что мировая экономика восстанавливается более быстрыми темпами, чем ожидалось. Также отмечается усиление глобального инфляционного давления. Банк Англии признает, что в краткосрочной перспективе ценовое давление может оказаться выше, чем ожидается. Однако инфляционные ожидания в Великобритании остаются достаточно низкими. Доходность 10-летних казначейских обязательств США по-прежнему находится вблизи отметки 1,49% годовых. Экономическая статистика в США остается весьма сильной. Объем заказов на товары длительного пользования вырос за май на 2,3%, а без учета транспорта на 0,3%. Число первичных обращений за пособием по безработице сократилось за прошлую неделю на 1 тыс., до 411 тыс. Межпартийная группа законодателей США, которая согласовывала позиции по инфраструктурному проекту, заявляет о том, что было достигнуто рамочное соглашение, с которым они готовы пойти к президенту Джо Байдену", - отмечает Кочетков.

По мнению аналитика отдела анализа акций компании "Финам" Наталии Пырьевой, "давление на российские индексы оказывает увеличение числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране. Вместе с тем ведущие европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику на фоне оптимистичного настроя относительно будущих перспектив экономического восстановления в регионе. Подтверждением этого служит статистика, вышедшая в Германии - крупнейшей экономике зоны евро. Так, индекс делового климата Ifo в июне вырос с 99,2 пункта месяцем ранее до 101,8 пункта против консенсус-прогноза в 100,6 пункта. Агентством отмечается, что экономика Германии находится на пороге сильного экономического подъема. Бундесбанк, в свою очередь, улучшил прогнозы и ожидает, что ВВП страны достигнет допандемийного уровня уже в следующем квартале, в 2021 году вырастет на 3,7%, а в 2022 году - на 5,2%".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи по итогам основной дневной сессии четверга составил 110,35 млрд рублей (из них 16,22 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля", 11,32 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 9,61 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").