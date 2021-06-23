Сбер Управление Активами позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций металлургических компаний

Инвесторы в данное время выбирают активы нефтедобывающих компаний, и металлурги могут оказаться в списке аутсайдеров, однако в долгосрочной перспективе всё наладится: у металлургических бумаг хорошая дивидендная доходность и постоянный спрос со стороны растущей экономики, говорится в комментарии портфельного менеджера Сбер Управление Активами Александры Фалковой.

"Цены на металлы бьют многолетние рекорды из-за отложенного спроса, неудовлетворённого в прошлом году. При этом из-за улучшения ситуации с коронакризисом уровень производства и, соответственно, предложение на рынке скоро будут расти. А значит, котировки в среднесрочной перспективе окажутся под давлением. Однако цены также могут вырасти из-за налога на выбросы парниковых газов. Например, в 2023 году такой налог введут на импорт в ЕС. В долгосрочной перспективе это снизит рентабельность неэкологичных производителей металлов - и предложение на рынках может сократиться", - полагает эксперт.

По мнению Фалковой, повышение базовых ставок ФРС США и сворачивание мягкой политики может снизить привлекательность инвестиций в сырьевые товары (промышленные и драгоценные металлы, продовольственные товары и энергоносители). С другой стороны, цены на многие сырьевые активы продолжают бить рекорды. Например, сталь: из-за большого спроса и низкого предложения - оно всё еще восстанавливается после кризиса - котировки обновили восьмилетние максимумы.

Кроме того, на взгляд стратега, негативно повлиял на акции компаний горно-металлургического сектора роспуск резервов в Китае, а также ужесточение условий торговли металлами на китайских биржах для удержания роста цен. Поэтому в основном всё-таки рынок корректировался из-за действий китайских властей.

"Высокие цены на нефть пока поддерживают российский рынок, инвесторы выбирают активы нефтедобывающих компаний, и металлурги могут оказаться в списке аутсайдеров. В долгосрочной перспективе всё наладится: у металлургических бумаг хорошая дивидендная доходность и постоянный спрос со стороны растущей экономики", - резюмирует Фалкова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.