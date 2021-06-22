"КИТ Финанс Брокер" рекомендует держать акции АФК "Система" с целью 40 руб. за штуку, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова.

"Выручка компании выросла на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 171,5 млрд руб. на фоне положительной динамики доходов МТС, Сегежи, Медси и агрохолдинга Степь. Негативное влияние на доходы "Системы" оказала выручка электросети БЭСК, которая снизилась из-за сокращения объёма мощности и полезного отпуска электроэнергии. Нужно отметить, что чистый убыток за 1К21 сократился почти в 5 раз по сравнению с1К20 - до 2,4 млрд руб. Такой рост связан с увеличением операционной прибыли за отчётный период и с убытком от курсовых разниц в прошлом году", - отмечает Баженов.

Кроме этого, "Система" сообщила об увеличении программы выкупа акций до 7 млрд руб. и продления её сроков до 17 сентября 2022г. Несмотря на вышеперечисленное, аналитик "КИТ Финанс Брокер" понижает рейтинг с "покупать" до "держать" из-за переноса IPO других активов группы, но при этом сохраняет целевой ориентир 40 руб. за акцию.

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