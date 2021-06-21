Котировки евробондов РФ в понедельник повышаются, не особо реагируя на санкционные угрозы

Москва. 21 июня. Котировки российских еврооблигаций за редким исключением растут в понедельник, так как участники рынка не особо отреагировали на сообщения, что США занимаются подготовкой новых антироссийских санкций в связи с делом оппозиционера Алексея Навального.

Ряд анонсированных США новых санкций в отношении России являются кодифицированными, их применение уже не зависит от позиции президента Джозефа Байдена, сообщил в этой связи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Цены американских казначейских обязательств (US Treasuries), напротив, в основном немного понижаются в ожидании большого числа выступлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС) позднее на этой неделе. Как следствие, суверенные спреды сужаются к доходности базовых активов, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК увеличилась на 2,4 базисного пункта по отношению к закрытию пятницы и составила 115,248% от номинала, что соответствует доходности 1,68% годовых (снижение на 1,4 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries опустилась за день на 0,391 базисного пункта и составила 100,771% от номинала (доходность подросла на 0,3 базисного пункта и составила 0,055% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился за день на 1,1 пункта, составив 162,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 52,1 базисного пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 133,9% от номинала (доходность уменьшилась на 2,8 базисного пункта - до 3,638% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 47,5 базисного пункта - до 128,851% от номинала (доходность опустилась на 2,7 базисного пункта, до 3,635% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году поднялись в цене на 10,2 базисного пункта, до 114,02% от номинала (доходность снизилась на 2,1 базисного пункта и составила 1,767% годовых), а с погашением в 2023 году уменьшились в стоимости на 2,1 базисного пункта, до 108,787% от номинала, что соответствует доходности 0,887% годовых (повышение на 0,4 базисного пункта к предыдущему дню).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году поднялся на 32,9 базисного пункта - до 126,076% от номинала (доходность уменьшилась на 1,7 базисного пункта - до 3,683% годовых), а бумаги с погашением в 2027 году поднялись в цене на 14,6 базисного пункта - до 112,132% от номинала, что соответствует доходности 2,088% годовых (снижение на 2,5 пункта к предыдущему дню).

"После заседания ФРС доходности американских казначейских бумаг ощутимо выросли, что негативно сказалось на котировках российских еврооблигаций. Затем рынок перешел к коррекции, и в понедельник в первой половине дня цены немного подросли. За американским рынком двигались и российские бумаги, однако позднее котировки US Treasuries вновь начали снижаться, следовательно, возобновился рост их доходностей, а котировки российских государственных евробондов оставались на положительной территории, и их доходности снижались. На текущей неделе в центре внимания инвесторов будут продолжающиеся после "недели тишины" заявления представителей ФРС - на этой неделе должны выступить сразу семь представителей регулятора, а также глава ФРС Джером Пауэлл. В пятницу рынок уже негативно реагировал на жесткие заявления главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Балларда. Выступления других представителей ФРС могут также привести к росту доходностей казначейских бумаг. Что же касается санкций, то мы не ждем введения жестких ограничений, в связи с чем раскрытие подробностей новых санкций должно лишь умеренно отразиться на ценах российских бумаг. В то же время санкционная неопределенность может оказаться длительной, что будет ограничивать рост цен на российские активы", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Варвара Пономарева.