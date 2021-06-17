Рынок акций РФ в четверг просел вслед за миром на новостях ФРС США, лидировали в откате металлурги

Москва. 17 июня. Рынок акций РФ в четверг скорректировался вниз вместе с внешними площадками на сигналах Федрезерва США о возможном сокращении стимулирования американской экономики; лидировали в откате акции металлургических компаний, а снижение индексов сдерживалось ростом бумаг "Газпрома", Сбербанка и "ЛУКОЙЛа" на фоне сокращения геополитической напряженности после успешного саммита глав США и России.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3819,07 пункта (-0,3%, утром индекс опускался в район 3800 пунктов), индекс РТС - 1664,38 пункта (-0,9%); цены основных blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) показали смешанную динамику в пределах 3,5%.

Доллар упал до 72,3 рубля (-0,26 рубля).

Президент России Владимир Путин рассказал, что договорился со своим американским коллегой Джо Байденом о взаимном возвращении послов в столицы двух стран. Путин в целом оценил переговоры с американским коллегой Джо Байденом как конструктивные: в них не было враждебности, имело место желание сблизить позиции с обеих сторон. Россия и США осознают свою ответственность в вопросах стратегической стабильности, страны договорились начать консультации по кибербезопасности, а также о дальнейшей судьбе СНВ-3.

Подешевели в четверг акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-3,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-3,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%).

Акционеры "АЛРОСА" одобрили дивиденды в 9,54 рубля на акцию за 2020 год, говорится в сообщении компании. Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, установлено 4 июля.

Подорожали акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,1%), "Московской Биржи" (+1,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), Сбербанка (+0,6%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,5%), бумаги "Газпрома" (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%), акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%).

Производитель титана ПАО "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+0,15), которому через дочернюю компанию "Авитранс" принадлежало 4,95% акций ПАО "РусГидро", полностью вышел из капитала гидрогенерирующей компании, рассказали "Интерфаксу" источники, знакомые с результатами сделки. По словам одного из них, "ВСМПО-Ависма" распродала все акции "РусГидро" около месяца назад.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, доллар укрепился к мировым валютам после объявления итогов заседания Федрезерва, который заявил, что будет уместным начать обсуждение старта сворачивания монетарных стимулов на следующих заседаниях, если прогресс в восстановлении экономики продолжится.

Рисковые активы отреагировали негативно на сигнал ФРС, так как лишение рынков больших денежных вливаний, раздувших глобальный пузырь активов, способно привести к его схлопыванию, что может вызвать новый кризис. Тем не менее, поддержку рублевым активам оказали позитивные результаты встречи президентов России и США. Ее итоги уменьшили геополитические риски, продемонстрировав желание сторон продолжать диалог в конструктивном русле по ключевым двухсторонним и международным проблемам.

Нефтяной рынок в целом сохраняет устойчивость к негативу (нефть Brent нашла поддержку у отметки $73 за баррель), оправившись от падения мировых рынков и роста доллара, вызванного ужесточением риторики ФРС. В то время как другие сырьевые товары остаются под давлением этого фактора, отмечает Бабин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российские индексы просели из-за ухудшения настроений на внешних площадках. Акции металлургического сектора в четверг оказались под давлением в связи с падением цен на металлы и золото на фоне укрепления доллара после заседания Федрезерва.

Индексы МосБиржи и РТС удерживаются выше средних полос Боллинджера дневных графиков (3780 и 1630 пунктов), которые пока позволяют им сохранить краткосрочный восходящий тренд. Близость рынка к зоне перекупленности предупреждает о сохранении рисков развития нисходящего движения в ближайшие дни, но все же покупатели пока удерживают инициативу.

На мировых фондовых биржах в четверг не наблюдалось единства в настроениях. Рынки пытались стабилизироваться после заседания ФРС, а основные фондовые индикаторы пока сохраняют краткосрочный настрой на повышение и снижаются в рамках коррекции. Российский рубль укрепился благодаря ослаблению краткосрочных геополитических рисков после встречи Путина и Байдена, а также динамике доллара и евро на Forex. В пятницу нельзя исключать продолжения сдержанной фиксации прибыли, но если серьезного снижения не произойдет, на следующей неделе у рисковых активов будут хорошие шансы оттолкнуться от ближайших поддержек. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 3760-3870 пунктов, считает Кожухова.

Старший портфельный управляющий компании "Универ-Сбережения" Дмитрий Ибрагимов также полагает, что по итогам встречи Путина и Байдена можно рассчитывать на уменьшение либо снятие с ближайшей повестки дополнительных санкционных рисков, хотя комментарии Федрезерва США локально охладили отношение инвесторов к рисковым активам. Прогноз повышения ключевой ставки ФРС сдвинут с 2024 на 2023 год, в котором предполагается ее повышение на 50 б.п. Появились мнения о возможности рассмотрения плана сворачивания стимулов в будущем. Хотя политика ФРС в любом случае останется стимулирующей, все же такие "ястребиные" комментарии и неопределенность в отношении длительности повышенной инфляции вызвали распродажи на фондовых рынках, в том числе и в российском сегменте.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, прогнозы ФРС по ставке неприятно удивили рынки, однако большого негатива в том, что ставка может быть повышена в 2023 году, нет. До самого события еще два года и планы американского регулятора еще могут поменяться. Тем не менее, неожиданное событие вызвало резкое укрепление доллара, что оказало давление на широкий спектр активов, включая нефть. Отечественные индексы акций не остались в стороне, но пока удерживается рубеж зоны поддержки 3800-3820 пунктов по индексу МосБиржи. После того, как сюрприз ФРС будет отыгран, могут появиться поводы для возобновления восходящей динамики.

Сектор металлов и добычи отыгрывает снижением возможную распродажу металлов из стратегических запасов КНР. В секторе нефти и газа отмечается слабая реакция на временное отступление нефтяных котировок.

После ослабления накануне вечером, рубль вновь нашел в себе силы для укрепления благодаря смягчению геополитических рисков. Встреча президентов РФ и США прошла без скандальных заявлений в конструктивной атмосфере.

Европейские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику, слабый евро удерживал рынок от более активных распродаж. Перспективы роста ставок в США позитивно сказались на акциях банков, а под давлением оказались бумаги коммунального сектора, где интерес инвесторов часто ограничивается лишь дивидендной доходностью.

Нефть отреагировала снижением на укрепление доллара, однако поводов для ее стабилизации достаточно: в США за прошлую неделю коммерческие запасы упали на 7,4 млн баррелей, а в Китае нефтепереработка в мае оказалась на 4,4% выше, чем годом ранее.

Вышедшая в США статистика показала, что ожидать повышения ставки ФРС пока преждевременно, поскольку ситуация в экономике далека от устойчивого улучшения. Число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло за прошлую неделю на 37 тыс. (до 412 тыс.). Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии снизился в июне до 30,7 пункта с майских 31,5 пункта, отмечает Кочетков.

В США в среду индексы акций просели на 0,3-0,8% после оглашения итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

ФРС ожидаемо сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 0-0,25% годовых и полагает, что это будет целесообразным "до тех пор, пока условия на американском рынке труда не будут соответствовать понятию ФРС о полной занятости", а инфляция не достигнет 2%. При этом темпы повышения потребительских цен могут превысить 2% на некоторое время.

Федрезерв также сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд (в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд) "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности".

При этом регулятор повысил прогноз роста ВВП США и потребительских цен в 2021 году. Теперь ожидается, что американская экономика увеличится на 7% по итогам текущего года против ожидавшихся в марте 6,5%. В 2022 году предполагается рост ВВП страны на 3,3%, что совпало с прежним прогнозом. Подъем в 2023 году оценивается в 2,4% против 2,2% ранее. Ожидания относительно повышения потребительских цен (индекс PCE) в 2021 году повышены до 3,4% с 2,4%, в следующем - до 2,1% с 2%, в 2023 году - до 2,2% с 2,1%.

Безработица, как и ожидалось ранее, в текущем году снизится до 4,5%. Оценка на 2022 год пересмотрена до 3,8% с 3,9%. Прогноз на 2023 год остался без изменения - 3,5%, на долгосрочную перспективу - 4%.

Глава ФРС Джером Пауэлл в ходе традиционной пресс-конференции после окончания встречи заявил, что представители ФРС на июньском заседании начали обсуждать возможное сокращение программы выкупа активов. Он отметил, что время такого шага остается неопределенным, пишет The Wall Street Journal.

В четверг в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,2%, гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,4%), в Европе настроения к вечеру улучшились (индексы DAX, CAC 40 вышли в "плюс" на 0,1-0,2%, FTSE теряет 0,4%), также наметилась коррекция в США (индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Индекс деловой активности Филадельфии в июне снизился до 30,7 пункта при прогнозах снижения до 31 пункта с майских 31,5 пункта.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе увеличилось на 37 тыс. - до 412 тыс., тогда как эксперты ожидали снижения до 360-367 тыс. заявок.

На нефтяном рынке цены в четверг снизились на фоне укрепления доллара; цена Brent к 18:50 МСК находилась почти на $1,9 ниже уровня суточной давности. Стоимость августовских фьючерсов на Brent составила $72,97 за баррель (-1,9% и +0,5% в среду), июльская цена WTI - $70,9 за баррель (-1,7% и +0,04% накануне).

Накануне Brent поднималась к рубежу $75 за баррель на данных Минэнерго США о существенном сокращении запасов нефти в стране на прошлой неделе.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-9,8%), ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (-6,4% и -16,5% "префы"), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-4,7%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-4,1%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-3,5%), ГДР "Эталона" (MOEX: ETLN) (-3,3%), "префы" "МГТС" (MOEX: MGTS) (-3,3%), акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-2,6%).

Подорожали "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (MOEX: KRKO) (+22%), ГДР Fix Price (MOEX: FIXP) (+8,8%), акции "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+7,6% и +12% "префы"), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+7,3% и +7,3% "префы"), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+4,3%), ГДР Globaltrans (MOEX: GLTR) (+3,2%).

Как отмечает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Иван Малина, расписки Globaltrans, являющегося одним из крупнейших частных российских операторов железнодорожных перевозок, поддерживает восстановление деловой активности и торговли. Так, продолжают восстановление ставки на аренду полувагонов - ставки выросли на 12% с начала года. Рост ставок может поддерживаться в дальнейшем динамикой экспорта черной металлургии и удобрений, считает эксперт.

Подросли акции "Акрона" (MOEX: AKRN) (+0,9%, до 6012 рублей) на фоне известий, что совет директоров одобрил buyback 4 млн 53,4 тыс. акций (10% уставного капитала) по цене 6050 руб. за бумагу. Общая сумма выкупа может составить 24,5 млрд рублей. Заявки на участие принимаются с 8 июля по 6 августа включительно. Оплата акций будет произведена не позднее 21 августа.

Цель buyback - выкупить и в дальнейшем погасить квазиказначейский пакет акций, что позволит упростить структуру владения компанией, пояснил "Интерфаксу" председатель совета директоров "Акрона" Александр Попов. "За счет buyback мы хотим убрать из структуры владения консолидированные на "Дорогобуже" (MOEX: DGBZ) квазиказначейские акции, это около 8% уставного капитала. Планов выкупать весь free float у нас нет", - сказал он.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 108,57 млрд рублей (из них 13,03 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 12,65 млрд рублей на бумаги "Норникеля" и 10,86 млрд рублей на акции "Газпрома").