Финам" рекомендует покупать акции Dominion Energy с прогнозной ценой $87,4 на конец 2021 года, что предполагает потенциал роста около 18% от текущего уровня с учетом дивидендов за следующие четыре квартала (NTM), говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

Эксперт Александр Ковалев отмечает следующие факторы в пользу покупки бумаг:

- Dominion Energy в ближайшие годы планирует значительные инвестиции в возобновляемые источники энергии (ВИЭ): до 2035 года компания обещает довести мощности СЭС до 13,4 ГВт, а также завершить строительство ряда ВЭС;

- После провала проекта AtlanticCoast Pipeline, стоившего Dominion значительных убытков в 2020 году, компания объявила о стратегическом фокусе на регулируемых операциях и планирует довести долю таковых до 90%;

- Компания перезапустила дивидендную политику в 2020 году: рост дивидендов c 2021 года планируется в среднем на 6% ежегодно, а ожидаемая дивидендная доходность NTM составит около 3,4%;

- В планах Dominion продление лицензий действующих АЭС Surryи North Anna на 20 лет, что окажет поддержку программе по выходу на углеродную нейтральность к 2050 году.

Dominion Energy - один из крупнейших электроэнергетических холдингов США. Компания предоставляет услуги по генерации, распределению и сбыту электроэнергии, а также газоснабжению.

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