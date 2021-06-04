Рынок акций РФ в начале лета продолжил ралли к новым вершинам индекса Мосбиржи на общемировом оптимизме

Рынок акций РФ в начале лета продолжи подъем вместе с мировыми площадками на фоне ожиданий сохранения стимулирующих мер в США, а также благодаря раллировавшей нефти на улучшении прогнозов ОПЕК+ по спросу на сырье; также поддержку "быкам" оказали оптимистичные новости с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ); индекс Мосбиржи обновил максимум, впервые превысив рубеж 3800 пунктов, после чего в конце недели немного просел в рамках коррекции.

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 27 мая по 2 июня составил $85 млн по сравнению с оттоком $35 млн ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован отток средств в размере $15 млн против ушедших ранее $80 млн.

В период с 31 мая по 4 июня индекс Мосбиржи вырос на 2,1% и составил 3807,43 пункта, индекс РТС прибавил 2,7% и достиг 1647,06 пункта на фоне снижения доллара до 72,82 руб./$1 (-0,33 рубля) и выросшей августовской нефти Brent до $71,6 за баррель (+3,7%).

Неделя на рынке акций РФ началась с умеренного снижения индексов на бумагах металлургов на новостях о вероятных налоговых изъятиях и состоявшихся отсечках дивидендов в акциях "Норникеля" (-3,3%) и "Северстали" (-4,2%) с учетом расчетов "Т+2"; выросли нефтяные бумаги вслед за нефтью. Индекс МосБиржи просел в район 3720 пунктов. По итогам мая индексы Мосбиржи и РТС выросли на 5-7,6%, доллар подешевел на 1,81 рубля.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что российским металлургам грозят новые налоговые изъятия: они должны будут вернуть в бюджет в том или ином виде 100 млрд рублей сверхдоходов, полученных от высоких цен на продукцию, поставляемую в рамках финансируемых государством проектов. При этом Белоусов выступил против демпфера на металлы по образцу зернового: лучше НДПИ, так как пошлина помешает конкуренции компаний на внешних рынках.

Нефть Brent превысила $69 за баррель в ожидании заседания стран ОПЕК+ по вопросу квот на добычу с 1 июля.

Во вторник, 1 июня, рынок акций РФ вырос вслед за раллировавшей нефтью (Brent поднималась выше $71 за баррель - 2-летнего максимума) в свете новостей от ОПЕК+ и на фоне подъема фондовой Европы на ожиданиях восстановления спроса в условиях постепенного снятия карантинных ограничений; индекс МосБиржи обновил максимум выше 3780 пунктов во главе с нефтяными бумагами, после чего сдал назад в район 3765 пунктов на фоне вечернего ослабления внешнего оптимизма.

Страны ОПЕК+ решили сохранить в июле обозначенные ранее условия сделки по нефтедобыче, при этом министры не обсуждали возвращение Ирана на нефтяной рынок. Нефть Brent вечером скорректировалась вниз в район $70 за баррель.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media и Markit, в мае неожиданно вырос до 52 пунктов - максимума за последние 5 месяцев. Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в мае увеличился до 61,2 пункта с апрельских 60,7 пункта, что также превысило прогнозы.

Технический комитет ОПЕК+ пришел к выводу, что профицита на рынке нефти ждать не стоит даже в случае снижения прогноза спроса на текущий год.

В среду рынок акций РФ продолжил подъем вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью (Brent вновь превысила $71 за баррель) на фоне ожиданий увеличения спроса на сырье по мере восстановления мировой экономики, индекс МосБиржи впервые преодолел рубеж 3800 пунктов и превысил 3817 пунктов (новый максимум) во главе с бумагами "НОВАТЭКа" (+4,5%) и "ЛУКОЙЛа" (+3,5%).

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил в среду на ПМЭФ, что решить проблему компенсации государственным и квазигосударственным потребителям стальной продукции переплаты, возникшей в связи с резким ростом цен на внутреннем рынке, можно и без налоговых изъятий - через механизм скидок, однако этот инструмент носит нерыночный и чрезвычайный характер, нужно искать системное решение.

"НОВАТЭК" подписал с китайской Zhejiang Energy базовые условия поставки до 1 млн тонн СПГ в год с "Арктик СПГ 2", сообщила российская компания. Соглашение основывается на меморандуме о взаимопонимании, подписанном сторонами в октябре 2019 года, и устанавливает ключевые коммерческие условия на поставку до 1 млн тонн СПГ в год с проекта "Арктик СПГ 2" в течение 15 лет.

Нефть в среду продолжила подъем благодаря оптимистичной оценке перспектив спроса странами ОПЕК+ и решениям альянса не менять планы добычи в июле.

В четверг рынок акций РФ скорректировался вниз вместе с внешними площадками и перегретой нефтью (Brent просела ниже $71 за баррель) после ралли начала месяца, индекс МосБиржи после обновления утром максимума (3837,73 пункта) также сдал назад, но удержал рубеж 3800 пунктов благодаря поддержке новостей с ПМЭФ.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что денежно-кредитная политика Банка России пока остается мягкой с учетом инфляции, возврат к нейтральной уже начат. По ее мнению, уход от мягкой ДКП не мешает росту экономики РФ, спрос восстановился, его не надо дополнительно стимулировать.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов полагает, что рост темпов инфляции в России, которая уже достигла 5,9% в годовом выражении, свидетельствует о "перегреве" и является сигналом к нормализации бюджетной и денежной-кредитной политики.

Вице-премьер Александр Новак выразил надежду, что работа по строительству "Северного потока 2" будет завершена до конца года. Новак также допустил, что небольшой объем иранской нефти может выйти на рынок уже этим летом при возобновлении ядерной сделки с Тегераном. Новак также ожидает, что в 2022 году глобальный нефтяной рынок вернется к докризисным показателям.

Группа "НЛМК" планирует построить в Белгородской области новое горно-металлургическое производство на базе Стойленского ГОКа, инвестиции в проект составят около 250 млрд рублей. В рамках реализации проекта компания намерена увеличить добычу руды за счет расширения действующего карьера до 67 млн тонн в год с 43 млн тонн (почти на 56%).

Президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов сообщил на ПМЭФ, что 4 июня компания планирует подписать соглашение с Казахстаном по блоку на шельфе Аль-Фараби. Также, по его словам, "ЛУКОЙЛ" в ноябре планирует утвердить обновленную стратегию на 10 лет. Также Алекперов заявил, что "ЛУКОЙЛу" интересно возвращение в Иран после снятия санкций.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил на ПМЭФ, что рост ВВП РФ в апреле в годовом выражении превысил 10% на фоне падения в апреле прошлого года. Восстановление экономики идет несколько опережая ожидания, поэтому в июле возможно повышение прогноза на 2021 год, отметил он.

Рынок труда США порадовал сюрпризом: по данным ADP Services, в мае частный сектор создал 978 тыс. рабочих мест при ожиданиях 650 тыс. Это усилило опасения по поводу сокращения стимулов Федрезерва.

Выросли бумаги "Квадры" (+9,8% и +8,1% "префы") на фоне известий, что ООО "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) ведет переговоры о покупке ПАО "Квадра" на сумму около 15 млрд руб. "Квадра" станет новой отдельной ТГК в составе ГЭХа, в который уже входят генерирующие компании "ТГК-1", "Мосэнерго" и "ОГК-2".

В пятницу рынок акций РФ сохранил коррекционные настроения в рамках фиксации прибыли игроками после недельного ралли, откат сдерживался дорожающей нефтью (Brent поднялась в район $71,6 за баррель на статистике Минэнерго США о сокращении запасов нефти) и новостями с продолжающегося ПМЭФ. Индекс МосБиржи завершил неделю выше 3800 пунктов.

Подешевели из-за отсечки на Мосбирже дивидендов акции "Интер РАО" (-2,7%), банка "Санкт-Петербург" (-6,8%), ПАО "Полюс" (-3%).

Подешевели акции ПАО "Белуга Групп" (-6,2%) на новостях о планах компании продать до 2 млн акций (около 12,7% капитала) в рамках SPO с существенным дисконтом к рынку (формирование книги заявок завершится 8 июня).

Обновили максимумы акции ПАО "Лензолото" (+40,1% и +39,9% "префы") после решения совета директоров рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить всю прибыль за 2020 год на выплату дивидендов (15219,5 рубля на одну обыкновенную акцию и 3699,27 рубля на одну привилегированную акцию; отсечка реестра 13 июля).

Президент РФ Владимир Путин сообщил на пленарном заседании ПМЭФ, что в пятницу была завершена укладка труб по первой нитке газопровода "Северный поток 2", он уже готов к заполнению газом. Также Путин заявил, что госпрограмма льготной ипотеки должна быть продлена во всех регионах РФ до 1 июля 2022 года с увеличением ставки до 7% годовых. Эти новости поддержали акции "Газпрома" (+0,7%) и бумаги строительных компаний (ПАО "Группа компаний ПИК", "Группы ЛСР").

В США в пятницу вышли данные Минтруда: число новых рабочих мест в мае выросло на 559 тыс., при прогнозах роста на 650-675 тыс. после апрельского прироста на 266 тыс., безработица снизилась до 5,8% при прогнозах снижения до 5,9% с апрельских 6,1%. Статистика ослабила опасения по поводу более раннего сворачивания мер стимулирования Федрезерва и поддержала фондовые площадки.

В период с 31 мая по 4 июня среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели "префы" "Мечела" (+12%), акции "ЛУКОЙЛа" (+9%), "НОВАТЭКа" (+8%); хуже рынка оказались бумаги ПАО "Белуга групп" (-6%), ПАО "Россети Московский регион" (-5%), "Северстали" (-4%).

Динамика рынка акций РФ на следующей неделе будет определяться колебаниями нефти на фоне эпидемиологической обстановки в различных регионах мира, а также макростатистикой; "быки" после локальной коррекции могут продолжить покупки. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3750-3870 пунктов, для индекса РТС - 1600-1700 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".