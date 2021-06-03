Рынок акций РФ в четверг скорректировался после ралли, индекс Мосбиржи удержал рубеж 3800п

Москва. 3 июня. Рынок акций РФ в четверг скорректировался вниз вместе с внешними площадками и перегретой нефтью после ралли начала месяца, индекс Мосбиржи после обновления утром максимума также сдал назад, но удержал рубеж 3800 пунктов благодаря поддержке новостей с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3805,45 пункта (-0,3%, максимум сессии и новый пик - 3837,73 пункта), индекс РТС - 1636,51 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,1%.

Доллар подрос до 73,26 рубля (+0,1 рубля).

Подешевели расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-3,1%), акции Polymetal (MOEX: POLY) (-2,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,7%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-1,4%), бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,8% "префы"), "Московской Биржи" (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

Подорожали акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (+1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%).

Денежно-кредитная политика Банка России пока остается мягкой с учетом инфляции, возврат к нейтральной начат, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. По ее мнению, уход от мягкой ДКП не мешает росту экономики РФ, спрос восстановился, его не надо дополнительно стимулировать.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов полагает, что рост темпов инфляции в России, которая уже достигла 5,9% в годовом выражении, свидетельствует о "перегреве" и является сигналом к нормализации бюджетной и денежной-кредитной политики.

Вице-премьер Александр Новак выразил надежду, что работа по строительству "Северного потока 2" будет завершена до конца года. Новак также допустил, что небольшой объем иранской нефти может выйти на рынок уже этим летом при возобновлении ядерной сделки с Тегераном.

Новак ожидает, что в 2022 году глобальный нефтяной рынок вернется к докризисным показателям.

Жалоба немецких экологов на "Северный поток 2" не помешает завершению строительства, проект не угрожает природе, заявил "Интерфаксу" спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Группа "НЛМК" планирует построить в Белгородской области новое горно-металлургическое производство на базе Стойленского ГОКа, инвестиции в проект составят около 250 млрд рублей. В рамках реализации проекта компания намерена увеличить добычу руды за счет расширения действующего карьера до 67 млн тонн в год с 43 млн тонн (почти на 56%).

Говоря об изъятии прибылей металлургический компаний, нельзя забывать о том, что эти компании реализуют масштабные планы экологической модернизации, заявил акционер En+ (MOEX: ENPG) и основатель "Базового элемента" Олег Дерипаска, выступая в ходе одной из сессий в рамках ПМЭФ.

Президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов сообщил на ПМЭФ, что 4 июня компания планирует подписать соглашение с Казахстаном по блоку на шельфе Аль-Фараби. Также, по его словам, "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) в ноябре планирует утвердить обновленную стратегию на 10 лет. Также Алекперов заявил, что "ЛУКОЙЛу" интересно возвращение в Иран после снятия санкций.

АФК "Система" видит существенный потенциал роста телеком-оператора МТС, поэтому корпорация не планирует выходить из актива по сценарию "Детского мира" (MOEX: DSKY), сообщил "Интерфаксу" основной бенефициар корпорации Владимир Евтушенков в кулуарах ПМЭФ-2021.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил на ПМЭФ, что рост ВВП РФ в апреле в годовом выражении превысил 10% на фоне падения в апреле прошлого года. Восстановление экономики идет несколько опережая ожидания, поэтому в июле возможно повышение прогноза на 2021 год, отметил он.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, индекс МосБиржи утром смог обновить исторический максимум, однако локальная перекупленность уже начинает сказываться на рынке и весьма неплохой рост в начале июня заставил некоторых инвесторов задуматься о фиксации прибыли. Внешний фон также позитивом не отличается. В Европе под давлением оказался добывающий сектор, нефть и промышленные металлы ушли в "минус", что отразилось на акциях российских экспортеров.

Акции МТС и АФК "Система" подросли на фоне заявлений главы "Системы" Владимира Евтушенкова, что МТС будет трансформироваться в IT-компанию, а в 2022 году может состояться первичное размещение акций МТС Банка.

В ЦБ РФ продолжают отмечать усиление долгосрочных инфляционных ожиданий. Минфин РФ готовит революционные изменения в структуре ФНБ: в течение месяца доля доллара в фонде сократится до нуля, британского фунта - до 5%, японской иены - останется на уровне 5%, а доля евро вырастет до 40%, юаня - до 30%. Кроме того, в структуру фонда войдет золото с долей в 20%. Фактически речь идет о копировании структуры международных резервов ЦБ РФ.

В еврозоне индекс деловой активности в сфере услуг поднялся до 55,2 пункта, а сводный индикатор вырос до 57,1 пункта, превысив прогнозы. Однако сильная статистика не вызвала оптимизма инвесторов. В предыдущие два дня рынок получил подтверждение о дальнейшем разогреве инфляции. Сильные цифры увеличивают число сторонников ужесточения денежной политики ЕЦБ.

В США наступил высокий сезон спроса на нефть, который традиционно стартует с выходных перед Днем памяти. В текущем году можно предполагать существенно более высокую мобильность как американцев, так и европейцев на фоне ликвидации ограничений пандемии. Согласно прогнозу ОПЕК, к концу года потребление восстановится до 99,8 млн б/с, а вот поставки будут на уровне 97,5 млн б/с. Естественно, что подобный разрыв способен спровоцировать дальнейший рост цен. Если же администрация Джо Байдена и крупные банки начнут отказывать в финансировании проектов по разведке и добычи нефти, то цена Brent по $100 за баррель может стать реальностью, считает аналитик.

Рынок труда США порадовал сюрпризом: по данным ADP Services, в мае частный сектор создал 978 тыс. рабочих мест при ожиданиях 650 тыс. Число первичных обращений за пособием по безработице сократилось за прошлую неделю на 20 тыс. до 385 тыс. В итоге рынок явно усилил свои ожидания по поводу сокращения стимулов Федрезерва, а доллар США отреагировал на статистику укреплением.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, в начале дня мировые фондовые индикаторы и нефть росли, но затем развернулись вниз - ухудшение настроений на рынках вызвано заявлением главы Федерального резервного банка Филадельфии о том, что, возможно, пришло время хотя бы подумать о сокращении ФРС ежемесячных покупок активов. Инвесторы опасаются, что малейшее уменьшение притока ликвидности на сильно перегретые рынки приведет к их серьезному падению или даже спровоцирует кризис.

Тем не менее, относительная сила и устойчивость рубля к внешнему негативу обеспечена стабилизацией геополитической обстановки, произошедшей после анонсирования встречи президентов России и США, от которой ждут улучшения двухсторонних отношений.

Поддержкой для доллара выступили более сильные, чем ожидалось, данные по рынку труда США: количество рабочих мест в частном секторе превысило прогноз, а обратившихся за пособием по безработице оказалось меньше ожиданий, отмечает эксперт.

Как отмечает исполнительный директор департамента рынка капиталов компании "Универ-Капитал" Артем Тузов, Минфин РФ до конца месяца изменит валютную структуру Фонда национального благосостояния, в результате полностью отказавшись от позиции в долларах. Заявляется, что ребалансировка ФНБ не должна повлиять на текущие курсы валют к рублю. Данное событие выглядит знаковым для российской экономики - как подтверждение курса на "дедолларизацию" и как политический сигнал для бизнеса на изменение валюты расчетов в экспортных контрактах. Однако есть сомнения, что бизнес последует этому сигналу, так как цены на большинство экспортируемых товаров на мировых биржах устанавливаются в долларах. До конца месяца стоит ожидать сохранения курса доллара на текущем уровне, а после того, как ФНБ закончит ребалансировку, доллар может продолжить рост, считает эксперт.

В четверг в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский индекс Hang Seng потерял 1,1%), минусует Европа (индексы CAC 40, FTSE снижаются на 0,2-0,6%, немецкий DAX подрос на 0,2%), наметилась коррекция в США (индекс S&P 500 теряет 0,2%).

По данным Минтруда США, число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе уменьшилось на 20 тыс. - до 385 тыс. человек, минимума с начала пандемии COVID-19. Аналитики в среднем ожидали сокращения числа заявок до 390 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Производительность труда в США в I квартале выросла на 5,4% при прогнозах роста на 5,5%.

Нефть вечером в четверг подешевела на фоне статистики по запасам сырья в США; цена Brent к 18:50 МСК оказалась на $0,15 ниже уровня суточной давности. Стоимость августовских фьючерсов на Brent составила $70,95 за баррель (-0,6% и +1,6% в среду), июльская цена WTI - $68,49 за баррель (-0,5% и +1,6% накануне).

Вышедшие вечером в четверг данные Минэнерго США показали сокращение запасов нефти на 5,08 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,5-3,3 млн), рост запасов бензина на 1,5 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,1-1,5 млн) и увеличение резервов дистиллятов на 3,72 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,6-1,7 млн).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" снизились акции ПАО "Наука-связь" (MOEX: NSVZ) (-7,7%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (-5,6%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (-4,1%), акции "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (-2,6%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-2%), банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (-2%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-2%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-2%).

Выросли бумаги "Квадры" (MOEX: TGKD) (+9,8% и +8,1% "префы"), ПАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+7,8%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+4,5% и +14,9% "префы"), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+5,1%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+4%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+4%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+3,9%).

ООО "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) ведет переговоры о покупке ПАО "Квадра", рассказали "Интерфаксу" два источника, знакомые с ходом переговоров.

По словам одного из них, сумма сделки может составить около 15 млрд руб. "Квадра" (бывшая "ТГК-4") станет новой отдельной ТГК в составе ГЭХа, в который уже входят генерирующие компании ПАО "ТГК-1" (MOEX: TGKA), ПАО "Мосэнерго" (MOEX: MSNG), ПАО "ОГК-2" (MOEX: OGKB).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 97,29 млрд рублей (из них 13,5 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 11,86 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 10,21 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).