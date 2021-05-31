Рубль вечером на последних майских торгах продолжает дешеветь к доллару и евро в рамках ребалансировки позиций

Москва. 31 мая. Доллар продолжает умеренно укрепляться, евро несколько усилил темпы роста на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине в рамках ребалансировки позиций в последний торговый день мая и в условиях сниженной активности игроков из-за выходного дня в США.

Курс доллара США составил 73,43 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 27,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,8 руб./EUR1, подорожав на 58 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 41,4 копейки - до 80,8 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на вечерних торгах в условиях сниженной активности игроков из-за того, что биржи США и Великобритании закрыты в связи с праздниками (День памяти в США и Второй майский банковский выходной в Великобритании). Игроки закрывают позиции в рамках ребалансировки портфелей в последний день месяца.

При этом участники торгов продолжают ожидать женевских переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, которые запланированы на 16 июня, а также оперативно отыгрывают новости, связанные с санкционной тематикой.

Повестки дня Москвы и Вашингтона в преддверии встречи президентов Путина и Байдена не совпадают, однако Россия готова реагировать на любые постановки вопросов со стороны Вашингтона, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Рябков.

"Американцы должны исходить из того, что целый ряд сигналов из Москвы, я не говорю в данном случае о встрече на высшем уровне, я не знаю, как она пройдет, - целый ряд сигналов из Москвы для них будут некомфортными, в том числе, в предстоящие дни", - подчеркнул Рябков.

Москва на предстоящем российско-американском саммите готова обсуждать тему прав человека и ответить на любые вопросы американской стороны, но будет вести этот разговор только с опорой на международное право, сообщил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Он также заявил, что финансовые власти России готовят решения в ответ на возможное отключение страны от Международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT).

В ответ на соответствующий вопрос журналистов Лавров сказал, что уверен, что "правительство, и Центральный банк, и соответствующие финансовые власти готовят возможные решения, если будет предпринята попытка подорвать наши возможности обеспечивать свободный обмен в рамках многосторонней торговой системы, в рамках норм ВТО".

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик УК "Промсвязь" Илья Голубов, рубль в понедельник немного снижается к доллару США, хотя цены на нефть довольно уверенно подрастают. "Белорусский фактор не является особым негативом для российской валюты, а если брать во внимание предстоящую встречу президентов России и США в Женеве, то геополитическая ситуация выглядит для рубля вполне спокойно. Во вторник пройдет важное для нефтяного рынка заседание ОПЕК +, где будет обсуждаться добыча "черного золота" в ближайшие месяцы. От этого, в том числе, будет частично зависеть и динамика российской валюты. Также не стоит забывать, что на этой неделе состоится ПМЭФ, где соберется высшее руководство страны и крупнейшие бизнесмены. Оттуда могут прийти новости, которые рынок пока не закладывает", - подчеркивает Голубов.

"Рубль в понедельник демонстрировал ослабление к доллару вопреки положительной динамике котировок нефти, которым, впрочем, пока вновь так и не удалось протестировать заветный рубеж в $70 за баррель марки Brent. Ситуация на валютных площадках EM в понедельник выглядела весьма неоднозначной. Турецкая лира к концу дня отыгрывала существенные потери, понесенные накануне, а остальные аналоги рубля по EM демонстрировали смешанную динамику. Котировки десятилетних ОФЗ в понедельник снова безуспешно пытались преодолеть отметку в 7,23%, и хотя госбумаги все последнее время остаются на относительно стабильном уровне, в настроениях инвесторов чувствуется определенная напряженность. Ожидаемая встреча лидеров США и РФ пока по-прежнему подогревает аппетит к риску участников локального рынка, но в то же время геополитический фон остается нестабильным, что периодически способствует покупкам валюты на локальном рынке (как, по всей видимости, было и сегодня). Впрочем, необходимо отметить, что торги на локальном рынке проходили при пониженной активности участников из-за закрытия бирж в США и Великобритании", - говорит начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок продолжают подрастать вечером в понедельник на ожиданиях министерского заседания ОПЕК+, которое запланировано на вторник.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК составляет $69,28 за баррель, что на 0,81% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $66,84 за баррель, что на 0,78% выше итогового значения предыдущей сессии.

Во вторник должно состояться заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). В этот же день запланировано заседание министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК.

Ожидается, что страны ОПЕК+ сохранят решение по увеличению добычи с июля на 840 тыс. баррелей в сутки, свидетельствуют данные опроса Bloomberg.

Оптимизму инвесторов в понедельник способствует начало сезона поездок в США, которое, как ожидается, приведет к реализации отложенного спроса на топливо.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 1 июня на 29,05 копейки, до 73,2965 руб./$1, и уменьшил курс евро на 29,53 копейки, до 89,3778 руб./EUR1.

Торги долларовыми контрактами расчетами "сегодня" не проводились на "Московской бирже" в понедельник из-за праздничного выходного дня в США. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК повысился по отношению к пятнице на 11,46 копейки и составил 73,3638 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 421,33, которые полностью пришлись на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 17,42 копейки, до 89,4234 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 3,13 копейки и составил 89,4845 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR340,566 млн, из которых EUR111,593 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR228,973 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов в понедельник в основном продемонстрировали небольшую разнонаправленную динамику по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" осталась на прежнем уровне - 5,12% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 5,17% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 1 б.п. - до 5,34% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 5,75% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 4 б.п. - до 5,87% годовых.