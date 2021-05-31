BCS Express открыл торговую идею: покупать акции Газпрома с целью 300 руб

BCS Express 31 мая 2021 года открыл торговую идею "покупать акции "Газпрома" с целью 300 руб. за штуку". Цена входа: 261 руб. за штуку, потенциальная доходность: от 15%, дополнительно инвесторы могут получить дивиденды в размере 12,55 руб. на акцию; горизонт инвестирования: 8 месяцев, стоп-лосс: ниже 240 руб., говорится в комментарии инвесткомпании.

"Нехарактерно высокие для текущего сезона цены на газ в Европе способствуют дальнейшему повышению консенсус-прогноза по прибыли "Газпрома" в 2021г, что может найти отражение в высоких дивидендах по итогам года. На фоне повышения таргета по бумагам мы открываем новую инвестидею в акциях Газпрома", - пишет аналитик инвесткомпании Игорь Галактионов.

Эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов указывает на факторы в пользу торговой идеи:

- Высокие цены на газ: холодная зима в Европе поддержала высокий спрос на газ в IК21. По оценке Gas Infrastructure Europe (GIE), по итогам зимнего сезона 2020/2021 подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе оказались загружены всего на 29% - рекордно низкий уровень. Восполнение запасов поддержит спрос во II-III кварталах. В настоящий момент дефицит газа в Европе сохраняется, в том числе из-за снижения поставок СПГ на фоне скачка цен в Азии. В апреле-мае 2021г июльские контракты на газ TTF выросли на 30% и в конце мая торговались по цене $322 за куб. м.

- Помимо высоких цен, дефицит газа повышает актуальность завершения и запуска газопровода Северный поток - 2. Судя по комментариям президента США Джо Байдена, США не намерены форсировать дальнейшие санкции в отношении проекта, чтобы не создавать напряженность во взаимоотношениях с ЕС. Это значит, что Северный поток - 2 может быть завершен в этом году.

- Уже этим летом "Газпром" выплатит дивиденды из расчета 50% от скорректированной прибыли МСФО за 2020г. Ожидается, что в будущем году компания сохранит приверженность дивидендной политике и коэффициент выплат останется на уровне 50%. В совокупности с сильными результатами за счет высоких цен на газ это может обеспечить щедрые дивиденды по итогам 2021г.

- Несмотря на свершившийся рост, форвардные мультипликаторы остаются привлекательными для покупок. Дисконт может постепенно сокращаться естественным путем по мере того, как будет появляться определенность по прибыли и CAPEX в течение оставшихся 7 месяцев 2021г.

- Также важное значение может иметь геополитический фактор. В середине июня ожидается встреча лидеров России и США. Если по итогам встречи страны напряженность между странами продолжит снижаться, то международные инвесторы могут стать смелее в отношении бумаг российской компании, отмечает Галактионов.

Указывает эксперт и на возможные риски:

- Обострение геополитических рисков и их затяжной характер.

- Возможный пересмотр дивидендной политики.

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