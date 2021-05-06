Рубль днем продолжает расти к доллару и евро на "тонком" рынке и в ожидании смягчения геополитической напряженности

Москва. 6 мая. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в четверг днем, рубль повышается к бивалютной корзине в условиях "тонкого" рынка и в ожидании смягчения геополитической напряженности между Россией и США в период подготовки возможной встречи в июне президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Курс доллара США составил 74,54 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 32 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,82 руб./EUR1, подешевев на 5,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 20,19 копейки - до 81,42 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 7 мая на 28,47 копейки, до 74,577 руб./$1, и уменьшил курс евро на 9,54 копейки, до 89,6788 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрастает к доллару и евро на дневных торгах в условиях "тонкого" рынка в майские каникулы и в ожидании смягчения геополитической напряженности между Россией и США. Небольшую поддержку рублю оказывает решение Минфина несколько снизить в мае объем покупки валюты в рамках бюджетного правила.

Среди возможных мест для проведения саммита между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным называют Рейкьявик, Прагу, Любляну и Баку, сообщает Politico. "В то время как президент Джо Байден и президент России Владимир Путин готовятся к потенциальной личной встрече, их помощники пытаются определить лучшее место", - пишет издание.

По сообщениям СМИ, некоторые европейские правительства уже предложили свои главные города в качестве потенциальных площадок для проведения мероприятий. Среди них - правительства Швейцарии, Финляндии и Австрии.

Во вторник Байден заявил, что он "надеется и ожидает" встречи с Путиным, когда отправится в Европу в середине июня для встреч с лидерами НАТО, на саммит G7 и саммит США-ЕС.

Минфин РФ с 11 мая по 4 июня направит на покупку валюты в рамках бюджетного правила 123,7 млрд рублей, сообщило ведомство. Объем ежедневных покупок составит эквивалент 6,5 млрд рублей. Таким образом, дневной объем в мае практически вернется к мартовскому (6,7 млрд рублей) после рекордного с момента возврата к покупкам в январе апрельского объема в 8,4 млрд рублей.

Минфин в январе 2021 года вернулся к покупкам валюты после 10 месяцев продаж с ежедневным объемом 7,1 млрд рублей (106,3 млрд рублей), с 5 февраля дневной объем был сокращен до 2,4 млрд рублей (45,6 млрд рублей), с 5 марта увеличен до 6,7 млрд рублей (148,1 млрд рублей, дневной объем меньше январского из-за разницы в количестве рабочих дней). С 7 апреля и дневной, и общий объем вырос до максимального с начала возврата к покупкам - 8,4 млрд рублей (185,7 млрд рублей).

Разница в динамике рубля к доллару и евро обусловлена возобновлением снижения доллара к большинству мировых валют на рынке Forex после заявлений ряда представителей Федеральной резервной системы (ФРС) об отсутствии признаков опасного ускорения инфляции.

До этого доллар активно рос, так как министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ФРС, возможно, придется повысить процентные ставки, чтобы избежать перегрева американской экономики, если программы бюджетных расходов, предложенные администрацией Байдена, будут реализованы. Позднее Йеллен отметила, что не пытается ни делать прогнозов в отношении политики ФРС, ни давать рекомендации Федрезерву.

Инфляция в США вряд ли выйдет из-под контроля, несмотря на беспрецедентные государственные расходы, направленные на борьбу с пандемией коронавируса, тем временем считают сами представители Федрезерва. "Я думаю, что риск этого сценария маловероятен", - заявил в ходе онлайн-конференции в среду председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс.

Схожую точку зрения высказала и член совета управляющих ФРС Мишель Боумен, выступившая на мероприятии в среду. По ее словам, риск того, что инфляция будет устойчиво выше 2%-ного целевого показателя американского ЦБ, "по-прежнему представляется незначительным", несмотря на улучшение перспектив экономического роста в США.

Председатель ФРБ Бостона Эрик Розенгрен заявил в ходе вебинара в среду, что временные факторы этой весной подтолкнут инфляцию вверх, но эти искажения не продлятся долго. "По моему мнению, ускорение темпов роста цен, скорее всего, окажется временным", - сказал он, добавив, что многие из тех факторов, которые приведут к повышению цен, вероятно, будут столь же недолговечными.

Цены на нефть перешли к снижению на торгах в четверг на фоне неоднозначных сигналов относительно перспектив глобального спроса на энергоносители, ставших причиной решения Саудовской Аравии понизить цены на нефть для стран Азии и Европы в июне.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК опустилась на 0,51% - до $68,61 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 0,62% - до $65,22 за баррель.

Накануне стало известно, что саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco снизит цены на нефть для азиатских покупателей в следующем месяце на $0,1-0,3 за баррель, для стран северо-западной Европы на $0,5-08 за баррель.

"Снижение компанией Saudi Aramco отпускных цен для потребителей из Азии, по всей видимости, связано с ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе. Так, в Индии по итогам прошедших суток был установлен очередной антирекорд по числу заболевших и смертей от коронавирусной инфекции, в результате чего индийские власти согласились ввести общенациональный локдаун в ближайшие дни. Стоит отметить, что Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире, и введение жестких карантинных мер в стране может оказать заметное воздействие на баланс нефтяного рынка. Сложная пандемическая ситуация сохраняется и в ряде других азиатских стран, и Saudi Aramco вынуждена учитывать этот фактор при установлении экспортных цен", - отмечает ведущий аналитик отдела макроэкономического анализа ГК "Финам" Анна Зайцева.

"В среду на встрече МИД стран G7 было объявлено о намерениях строить стабильные отношения с Россией. В то же время участники встречи заявили, что продолжат коллективные усилия по сдерживанию РФ. В целом внешний фон для рубля остается положительным, и мы продолжаем ожидать, что рубль будет постепенно укрепляться в сторону 74,5 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов упали в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 26 базисных пунктов (б.п.) - до 4,61% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 17 б.п. - до 4,93% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 2 б.п. - до 5,24% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев отступили на 1 б.п. - до 5,69% и 5,8% годовых соответственно.