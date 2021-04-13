Минфин, возможно, предложит для аукционов в среду ОФЗ 26236 и ОФЗ 25084 - Уралсиб

Минфин, возможно, предложит для проведения аукционов в среду ОФЗ 26236 с погашением в 2028 году (неразмещенный остаток составляет 215 млрд рублей) и ОФЗ 25084 с погашением в октябре 2023 года (неразмещенный объем равен 248,5 млрд рублей), говорится в обзоре Уралсиба.

"Неделя на долговом рынке началась с попытки роста, доходность вдоль суверенной кривой снизилась в среднем на 3-4 б.п. Объем торгов оказался крайне низким, так что говорить о возникновении устойчивого спроса на российский суверенный долг пока не приходится. Тем не менее до конца недели ситуация может улучшиться. В определенной степени поддержку рынку может оказать погашение ОФЗ 26205 в среду, мы полагаем, что значительная часть средств будет реинвестирована в российские госбумаги, что поддержит спрос как на первичных аукционах, так и на вторичном рынке", - пишет аналитик корпорации Ирина Лебедева.

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