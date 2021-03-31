Возможно укрепление рубля до 75,5 руб./$1 в среду - Sber CIB

Возможно укрепление курса рубля к доллару до уровня 75,5 руб./$1 в среду, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Рубль во вторник вечером отыграл большую часть потерь и приблизился к отметке 75,8 руб./$1, где и оставался утром в среду. Если новости об инфраструктурном пакете мер Джо Байдена и данные по занятости в США за март не преподнесут сюрпризов, то доллар США после существенного роста в последние дни может скорректироваться, а рубль восстановиться до 75,5 руб./$1, полагают аналитики инвестбанка.

Утром в среду цена нефти марки Brent отыгрывает потери, держится ниже $64,5 за баррель и может снова протестировать максимумы понедельника в $65,46 - инвесторы, вероятно, продолжат учитывать в ценах ожидаемое решение ОПЕК+ не увеличивать предложение на май и июнь, указывают эксперты Sber CIB.

Динамика рублевого госдолга будет зависеть от аукционов Минфина, отмечают в Sber CIB. "Если ведомство разместит в среду два выпуска бумаг с небольшой премией к уровням закрытия вторника, это может помочь рынку стабилизироваться. В противном случае доходности могут продолжить расти. Риск такого сценария велик - этому способствуют существенные колебания доходности гособлигаций США и низкая активность нерезидентов на рынке рублевого госдолга", - пишут эксперты.

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