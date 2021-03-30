Рубль днем слабо снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти и при отсутствии значимых санкционных новостей

Москва. 30 марта. Доллар и евро немного подрастают на "Московской бирже" во вторник днем, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти и при отсутствии значимых новостей относительно новых антироссийских санкций, в первую очередь, со стороны США.

Курс доллара США составил 75,94 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 25,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,1 руб./EUR1, подорожав на 8 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 17,76 копейки - до 81,86 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 31 марта на 12,64 копейки, до 75,7023 руб./$1, и уменьшил курс евро на 46,69 копейки, до 88,8821 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного слабеет к доллару и евро на дневных торгах в условиях дешевеющей нефти и при отсутствии значимых новостей относительно новых санкций со стороны США. Еще в первые дни марта президент США Джозеф Байден пообещал, что Россия "заплатит" за вмешательство в президентские выборы в США, если таковое будет выявлено, при этом ранее СМИ сообщали, что санкции должны были быть введены еще на прошлой неделе.

Администрация США завершает подготовку к тому, чтобы ответить на взлом хакерами серверов техасской компании SolarWinds Corp., в причастности к которому обвиняют Россию, тем временем заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы находимся на завершающей стадии этого процесса, варианты будут представлены на самом высоком уровне", - сказал Салливан в интервью Bloomberg News. При этом он отметил, что варианты будут носить как "видимый", так и "невидимый" характер. Хотя Салливан отказался вдаваться в подробности, "ответ США может включать санкции, высылку российских дипломатов, обвинения в адрес подозреваемых или какое-то скрытое кибервозмездие против России", отмечает агентство.

Ранее агентство Associated Press (AP), опросившее более десятка бывших и нынешних американских официальных лиц, сообщило, что хакеры благодаря взлому IT-компании SolarWinds получили данные учетных записей электронной почты, принадлежащей руководству министерства внутренней безопасности США.

По данным AP, речь идет об и.о. главы министерства Чэде Вулфе, занимавшем пост с 2019 года по 11 января 2021 года, и о сотрудниках отдела кибербезопасности, в обязанности которых, в частности, входит отслеживание угроз США со стороны зарубежных государств.

Канада и Австралия ввели санкции в отношении ряда физлиц и компаний из РФ из-за строительства Крымского моста. Канада ввела санкции против двоих россиян и четырех компаний, МИД Австралии объявил о введении санкций в отношении одного физлица и четырех компаний из РФ.

Под канадские санкции подпали "Крымская первая страховая компания", "Крымская железная дорога", "Ленпромтранспроект" и "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск", а также гендиректор "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов и замгендиректора инфраструктурных проектов компании "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин.

Ограничительные меры подразумевают замораживание активов и запрет на торговые операции в Канаде.

Санкции со стороны Австралии объявлены "в координации с Канадой и согласуются с действиями, предпринятыми Соединенным Королевством и Европейским союзом", уточнило австралийское внешнеполитическое ведомство.

"Австралия и Канада ввели новые ограничения против России из-за Крыма. Эти санкции затронули ряд физических лиц и несколько компаний, и потому были проигнорированы инвесторами, главной опасностью для которых являются ограничения в отношении российского госдолга. Реализация этих угроз определенно не оставит равнодушными и акции, и рубль, но инвесторы не теряют надежды на то, что таких жестких мер России все же удастся избежать", - отмечает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований группы компаний CMS Institute Николай Переславский.

"Санкционная обстановка пока не изменилась - введенные Канадой и Австралией санкции незначительны и не были негативно восприняты рынком. В то же время санкционная неопределенность со стороны более значимых ограничений продолжает давить на российские активы. Мы не ждем введения жестких санкций, и раскрытие подробностей рассматриваемых ограничений сможет поддержать рубль. В связи с этим мы продолжаем ожидать снижение курса к 75 руб./$1 в среднесрочной перспективе", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

На этой неделе инвесторы ожидают обнародования нового плана поддержки экономики США. Президент страны Джо Байден планирует представить первую часть плана, включающую инфраструктурные расходы, в среду. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в эфире Fox News, что вторая часть плана, касающаяся финансирования здравоохранения и поддержки по уходу за детьми, будет представлена в апреле.

В центре внимания рынков остается эпидемиологическая ситуация в Европе. Во Франции в среду должен пройти совет обороны, на котором будет обсуждаться ужесточение карантинных мер, сообщает газета Le Figaro. Между тем канцлер Германии Ангела Меркель предупредила о возможности усиления контроля за соблюдением карантинных мер со стороны федерального правительства, отметив, что не все федеральные земли воспринимают их всерьез.

Цены на нефть эталонных марок во вторник опускаются на сообщениях о том, что несколько десятков судов прошли по Суэцкому каналу после возобновления судоходства.

Контейнеровоз Ever Given на прошлой неделе заблокировал движение через канал, на который приходится примерно 10% мировых морских поставок нефти.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК во вторник упала на 1,66% - до $63,96 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 1,84% - до $60,47 за баррель.

Инвесторы на этой неделе ожидают заседания ОПЕК+, запланированного на четверг. Аналитики считают, что ОПЕК+ может продлить апрельские квоты на добычу на май на фоне опасений по поводу спроса на нефть из-за роста заболеваемости коронавирусом в Европе и Индии, пишет S&P Global Platts.

"На первый план вышли ожидания заседания ОПЕК+, которое пройдет в четверг. Судя по предварительным комментариям в СМИ, опция повышенных квот на сокращение добычи может быть сохранена вплоть до июня, равно как и добровольное сокращение добычи Саудовской Аравией. Это позволит удерживать рынок в профиците по спросу. Тем не менее, мы считаем, что ухудшение ситуации с коронавирусом и новые локдауны в отдельных странах будут сдерживать потенциал для дальнейшего восстановления цен на нефть. Сегодня в фокусе традиционные данные по запасам от API, завтра - от Минэнерго", - отмечает управляющий эксперт Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова.

Банк России во вторник, 30 марта, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,65 трлн рублей (при лимите 1,65 трлн рублей и спросе 1 трлн 743,5 млрд рублей) в среднем по ставке 4,46% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 23 марта, банки разместили 1 трлн 635,6 млрд рублей (при лимите 1 трлн 870 млрд рублей и спросе 1 трлн 635,6 млрд рублей) в среднем по ставке тоже 4,46% годовых.

ЦБ РФ 30 марта также провел доразмещение 43-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР) объемом 25 млрд 303,3 млн рублей по номиналу. Средневзвешенная цена составила 100% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в основном немного повысились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,63% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 4,7% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 4,9% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев выросли на 4 б.п. - до 5,32% и 5,42% годовых.