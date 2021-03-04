Инвестирование в акции Beyond Meat сопровождается повышенными рисками - BCS Express

Инвестирование в акции компании Beyond Meat сопровождается повышенными рисками, считают аналитики BCS Express.

Beyond Meat работает в перспективном сегменте растительного мяса, но сохранение доли рынка компании требует существенного роста выручки (выше 35% на протяжении 10 лет), говорится в комментарии инвесткомпании. По оценке экспертов, в условиях конкурентной отрасли компания будет расти ниже рынка с CAGR, не превышающим 26%, до 2030 года.

"Масштабируемость бизнеса ограничена ростом производственных мощностей и растущей конкуренцией на рынке "искусственного" мяса. Медленный рост рентабельности (EBITDA маржа достигнет уровня конкурентов в течении 10 лет) будет ограничивать рост свободного денежного потока, что делает оценку компании в 20х по мультипликатору P/S (Цена/выручка) слишком высокой. Мы обращаем внимание на высокие мультипликаторы компании и повышенные риски инвестирования в акции Beyond Meat", - указывают в BCS Express.

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