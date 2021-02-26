Акции Marriott, Huazhu, Hilton и Hyatt интересны для покупки - BCS Express

Акции Marriott International, Huazhu Group, Hilton Worldwide Holdings и Hyatt Hotels Corp. наиболее интересны для покупки среди компаний сектора досуга и отдыха, считают эксперты BCS Express.

"Бизнес отельеров значительно пострадал от ограничительных мер вокруг пандемии COVID-19. Вакцинация способствует возвращению людей к "нормальной" жизни, а значит, многие захотят путешествовать, что способствует восстановлению прибыльности сетей отелей. Быстрого восстановления, вероятно, не произойдет, это будет постепенный процесс, - пишут аналитики инвесткомпании. - Хотя акции компаний уже значительно восстановились, их долгосрочная перспектива выглядит умеренно позитивной".

Эксперты BCS Express при этом предупреждают, что не стоит исключать возможного ухудшения эпидемиологической ситуации, а также усиления ограничительных мер, особенно на географическом уровне.

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