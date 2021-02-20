"Атон" положительно оценивает усиление внимания "Газпром нефти" к добыче газа

Аналитики "Атона" положительно оценивают возрастающий фокус "Газпром нефти" на добычу газа и газового конденсата с учетом того, что существующие перспективы заметного роста добычи нефти компанией ограничиваются, по крайней мере, до 2022, пока действует соглашение ОПЕК+, отмечается в комментарии инвесткомпании.

Эксперты "Атона" в связи с этим ожидают обновления долгосрочной стратегии компании - новый вариант может быть представлен уже в этом году. "В то же время мы отмечаем, что "Газпром нефть" в числе компаний, наиболее пострадавших от изменения режима налогообложения в этом году; мы ожидаем, что это будет сдерживать финансовые показатели группы в течение минимум трех лет. В настоящее время Газпром нефть торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2021 4.6x (по нашим оценкам), что означает дисконт 4% к российским аналогам и 2% к ее собственному 2-летнему среднему значению", - пишут аналитики "Атона" Анна Бутко и Мария Федорова.

Как отмечается в комментарии инвесткомпании, долгосрочная "Газпром нефти" стратегия будет скорректирована с учетом начавшегося "энергетического перехода", усиления внимания к процессам декарбонизации по всему миру и влияния сделки ОПЕК+ на рынки в долгосрочной перспективе. Стратегия должна также отразить растущий фокус компании на добычу газа и газового конденсата - этот сегмент обещает стать основным драйвером роста добычи к 2030. Доли газа и газового конденсата в структуре производства по состоянию на 2030 оцениваются в 47% (против примерно 40% в 2020) и 5% соответственно.

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