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18 февраля 2021 года 19:32

Рынок акций РФ откатился к уровням недельной давности на фоне общемировых распродаж

Москва. 18 февраля. Рынок акций РФ в четверг продолжил снижение на фоне распродаж на внешних фондовых площадках, не нашедших свежих драйверов для роста, а также из-за наметившейся нисходящей коррекции нефти после ралли; индексы МосБиржи и РТС откатились к уровням недельной давности.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3400,17 пункта (-1,1%, утром индекс поднимался выше 3460 пунктов), индекс РТС - 1446,7 пункта (-1,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,8%.

Доллар вырос до 74,05 рубля (+0,34 рубля), золото - до $1777,1 за унцию (+0,2%).

Подешевели акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-3,8%), "Московской Биржи" (-2,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,6% и -0,5% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,9% и -0,1% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%).

Подорожали акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%).

Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в IV квартале выросла в 3 раза к III кварталу - до 81,5 млрд руб. По итогам 2020 года чистая прибыль компании по МСФО упала более чем в 3 раза - до 117,7 млрд руб., что, однако, оказалось выше прогнозов на уровне 111,21 млрд рублей.

"Газпром нефть" может выплатить финальные дивиденды в 2020 году в размере 7,1-9,91 рубля на акцию, то есть с учетом уже выплаченных дивидендов за 9 месяцев за весь 2020 год они оцениваются в 12,1-14,91 рубля на акцию, полагают аналитики, опрошенные "Интерфаксом".

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, утренний оптимистичный настрой рынка акций РФ сошел на нет к вечеру, нефть также растеряла свои достижения. Европейские индексы демонстрировали смешанную динамику, укрепилась японская иена, что стало сигналом низких аппетитов к риску. Отечественный сектор нефти и газа явно не верит в дальнейший рост котировок нефти. Тем более, что дивидендные выплаты за прошедший год будут явно далеки от высоких.

После размещений ОФЗ в среду можно говорить о возвращении некоторого интереса к долговому рынку РФ, но все портит инфляция. На неделе до 15 февраля она составила 0,18%, а в годовом выражении достигла уже 5,4%. Таким образом, разрыв между ставкой ЦБ и инфляцией продолжил расширяться. На рынке уже начали говорить о том, что при такой динамике цен регулятор может пойти на ужесточение денежной политики уже на ближайшем заседании. Минфин пока размещает преимущественно ОФЗ с постоянным доходом. Классические облигации пользуются меньшим спросом при развороте цикла денежной политики на ужесточение. Соответственно, нет большого притока денег на рынок долга, как нет и спроса на рубли. С другой стороны, налоговый период все же будет оказывать "россиянину" поддержку.

Народный банк Китая вывел из финансовой системы 240 млрд юаней, что воспринимают в качестве "закулисного" ужесточения денежной политики. Впрочем, подобные действия по вливанию ликвидности и ее выводу предпринимаются почти каждый год в период новогодних праздников. Кроме того, вести из ЮАР говорят о том, что вакцина Pfizer также может обладать низкой эффективностью против местного штамма коронавируса.

Нефть Brent достигала отметки $65,52 за баррель, но затем развернулась вниз. Влияние падения производства нефти в Техасе выступило главным двигателем недавнего "ралли", однако скептики также обращают внимание на то, что Саудовская Аравия планирует увеличить поставки с апреля, хотя в подобных заявлениях нет ничего нового. Добровольное сокращение саудитами производства еще на 1 млн б/с распространяется на февраль-март, соответственно, апрель в этом производственном плане должен автоматически стать месяцем увеличения предложения. В структуре фьючерсов пока ничего не меняется: "ближние" стоят дороже "дальних", что говорит об отсутствии интереса со стороны спекулянтов на покупку нефти с последующей перепродажей по более высоким ценам. Более того, данная структура указывает на наличие дефицита текущего предложения. Поэтому крайняя перекупленность нефти пока не может реализоваться в коррекции. Вечером поступит отчет Минэнерго США, который, скорее всего, подтвердит цифры API. Однако уже на следующей неделе ожидается улучшение погоды в Техасе, а это означает возвращение потерянных объемов добычи, считает аналитик.

Доходности по 10-летним казначейским обязательствам США вновь начали расти перед стартом регулярных торгов - инвесторы явно опасаются разогрева инфляции без существенного экономического подъема. Впрочем, еще накануне можно было говорить о том, что на рынке все же продолжается ротация из чрезмерно разогретых акций технологичного сектора в цикличные бумаги. Российский рынок пока склонен к коррекции после очередного неудачного штурма уровня 3500 по индексу МосБиржи и движение вниз может продолжиться, если в нефти реализуется разворот, считает Кочетков.

Эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин также полагает, что основным негативом для большинства активов остаются опасения всплеска инфляции, отраженные в росте ставок долговых рынков, а также в статистике ценовых индексов. В частности, вышедшие накануне данные по производственной инфляции в США существенно превысили прогноз, что вызвало снижение рынков.

Вслед за непродолжительным повышением рубль сдал позиции из-за возобновления нисходящей динамики нефти и просадки мировых площадок. Утром нефть продемонстрировала восходящий импульс, вновь переписав 12-месячный максимум, но затем стала умеренно снижаться в рамках коррекции мощной волны роста предыдущих недель, Brent ушла в район $64 за баррель. Перегретость нефтяного рынка сделала его чувствительным к малейшему ухудшению ситуации на других площадках, и даже снижение доллара не смогло предотвратить сползание котировок сырья, полагает Бабин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, слабые результаты "Газпром нефти" были вызваны динамикой рынка углеводородов и ограничительными мерами в условиях коронавируса. С технической точки зрения акции "Газпром нефти" (338,1 руб.) находятся вблизи максимумов с середины 2020 года, у которых покупатели стушевались ввиду новых долгосрочных пиков нефтяных цен и опасности коррекции. В краткосрочной перспективе при преодолении поддержки 337 руб. увеличатся риски коррекции в район 330 руб., в то время как среднесрочный восходящий тренд остается актуальным при торговле выше 314 руб. У текущих уровней новые "лонги" могут не оправдать себя, а потенциал роста ограничен пиком июня 2020 года - 366 руб., считает аналитик.

Индексы МосБиржи и РТС в четверг развернулись вниз и продолжили движение к краткосрочным поддержкам 3390 и 1430 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), закрепление ниже которых может вернуть рынок к минимумам конца января (район 3270 и 1360 пунктов). На мировых фондовых биржах в четверг сохранялись умеренно пессимистичные настроения, которые можно объяснить во многом желанием инвесторов зафиксировать прибыль у очередных максимумов. Золото при этом продолжает ощущать краткосрочную слабость и в случае неспособности отвоевать $1800 за унцию может быть склонно к движению в район $1750 и ниже. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 3335-3450 пунктов, полагает Кожухова.

В четверг в Азии преобладало снижение индексов, за исключением вернувшегося с новогодних праздников Китая (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,2%, гонконгский индекс Hang Seng потерял 1,6%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,6%), проседают Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE просели на 0,2-1,6%) и США (индекс S&P 500 просел на 0,8%).

В США в четверг вышел блок статистики, в целом оказавшейся слабой. Число новых заявок на пособие по безработице на прошлой неделе составило 861 тыс., тогда как ожидалось 765 тыс.; число новостроек в январе упало на 6% (до 1,58 млн) при прогнозах снижения всего на 0,7%. В то же время, индекс деловой активности Филадельфии в феврале снизился до 23,1 пункта при прогнозах снижения до 20 пунктов с январских 26,5 пункта.

На нефтяном рынке рост сменился откатом после обновления годовых максимумов на фоне резкого сокращения добычи в США из-за сильных морозов; цена Brent к 18:50 МСК находилась всего на $0,25 выше уровня суточной давности. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent составила $64,1 за баррель (-0,4% и +1,6% в среду), мартовская цена WTI - $60,8 за баррель (-0,6% и +1,8% накануне).

Brent завершила торги в среду выше $65 за баррель впервые с 21 января 2020 года, когда пандемия COVID-19 еще не началась.

Сильные морозы затронули не только штат Техас, но и ряд других штатов, вызвав перебои в энергоснабжении, что повлекло за собой приостановку работы ряда крупных нефтеперерабатывающих предприятий, а также сокращение добычи нефти и газа. Власти Техаса предупредили население, что энергоснабжения не будет до выходных.

В Техасе закрыты нефтеперерабатывающие мощности, производящие около 4 млн баррелей в сутки, также резко упала добыча природного газа. Если неделю назад Техас добывал около 223 млрд кубометров газа в сутки, то в среду, согласно предварительным данным Refinitiv Eikon, этот показатель упал до 53 млрд кубометров. На природный газ приходится половина выработки электроэнергии в Техасе.

Объем добычи нефти в Штатах упал почти на 40%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на оценки нефтетрейдеров и представителей отрасли.

Снижение добычи в США составило в общей сложности более 4 млн баррелей в сутки (б/с). При этом сократился спрос на бензин, поскольку из-за сильных морозов многие американцы вынуждены избегать поездок на автомобилях.

Накануне Dow Jones сообщило со ссылкой на советников властей Саудовской Аравии, что страна планирует увеличить добычу в ближайшие месяцы.

В начале января Саудовская Аравия добровольно обязалась сократить производство нефти на 1 млн б/с в феврале-марте, чтобы поддержать цены. Однако теперь, когда нефть торгуется на максимумах более чем за год, Эр-Рияд собирается отказаться от сокращений, и намерен объявить об этом в ходе встречи стран ОПЕК, которая пройдет в следующем месяце, говорят советники саудовских властей.

По их словам, увеличения добычи не произойдет до апреля, учитывая, что страна уже взяла на себя обязательства по ее сокращению до конца марта.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (-5,4%), ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (-4,9%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (-3,7%), "префы" "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (-3,6%), акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3,5%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (-2,9%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-2,8%).

Лидерами роста выступили акции ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+40%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+39,9% и +39,8% "префы"), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+39,8%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+39,7%, до 6204 рубля - новый максимум), ПАО "Наука-связь" (MOEX: NSVZ) (+38,1%), НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+28,7%), банк "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+8,5%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+8,1%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+4,6%).

ПАО "Белуга групп" планирует опубликовать финансовые результаты за 2020 год 10-15 марта 2021 года, о чем все заинтересованные лица будут уведомлены заранее. Кроме того, компания извещает акционеров и инвесторов, а также других заинтересованных лиц, что на сегодняшний день нет значимой нераскрытой информации или событий, включая операционные и финансовые результаты, а также возможные M&A-сделки, о которых надлежащим образом компания не уведомила акционеров.

Подросли акции ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (+2,1%). Группа ЧТПЗ в 2020 году сократила скорректированную EBITDA до 28,528 млрд рублей. По итогам 2019 года показатель составлял 31,828 млрд рублей, говорится в консолидированной отчетности компании по МСФО. Таким образом, годовое падение EBITDA составило 10,4%. Чистая прибыль по итогам 2020 года составила 6,255 млрд рублей против 9,955 млрд рублей в 2019 году.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 89,98 млрд рублей (из них 14,61 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,99 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 8,15 млрд рублей - на акции "Норникеля").


Опубликовано: /Финмаркет/
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