Рынок акций РФ в среду вырос вслед за миром в ожидании инаугурации Байдена, лидировали АДР Ozon и упали ГДР TCS

Москва. 20 января. Рынок акций РФ в среду вырос вслед за мировыми рынками и нефтью в ожидании инаугурации избранного президента США Джо Байдена, после которой ожидается утверждение новых экономических стимулов; в росте лидировали обновившие максимумы АДР Ozon и упали после ралли ГДР TCS Group.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3466,8 пункта (+0,7%, днем индекс превышал 3480 пунктов), индекс РТС - 1486,9 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,8%.

Доллар просел до 73,46 рубля (-0,22 рубля), золото выросло до $1869,3 за тройскую унцию (+1,6%).

Подорожали АДР Ozon (+3,8%, до 4080 рублей), акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6% и +0,3% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,1%).

Аналитик инвестбанка BCS Global Markets Юлия Голдина отмечает возросшие шансы на включение Ozon в индекс MSCI Russia в рамках февральского пересмотра, хотя пока расписки компании торгуются ниже критериев, необходимых для их добавления в индекс в феврале.

"Мы считаем, что двухдневное ралли Ozon повышает шансы на включение бумаг этой компании в индекс MSCI Russia по итогам квартального пересмотра в феврале (в том случае, если free float оценивается MSCI в 33,9% или FIF 0,35х), что не входило в наш базовый сценарий - мы ожидали включение Ozon не ранее майского пересмотра. Напомним, идет период учета цен (любой из последних 10 рабочих дней января). В случае включения проформа вес Ozon составит около 1,6% (на вчерашнее закрытие), что обеспечит пассивные притоки в размере около $190 млн - два дня торгов в Москве и США. Тем не менее на вчерашнее закрытие бумага все еще торгуется ниже критериев, необходимых для включения по итогам февральского пересмотра", - говорится в обзоре инвестбанка.

Подешевели ГДР TCS Group (-3,1%), акции "Московской Биржи" (-2,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%).

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, с утра глобальные площадки продемонстрировали восходящий импульс, после чего сдали позиции, тогда как нефть после локальной коррекции продолжила поступательный рост. Глобальные инвесторы надеются, что после инаугурации Байдена политические риски в США уменьшатся, а новая администрация сосредоточится на реализации мер по стимулированию экономики, пострадавшей от пандемии.

Тем не менее, на рынке акций РФ сказываются возросшие геополитические риски, угрожающие более серьезными санкциями к России. Повлиять на дальнейшую динамику нефти способны еженедельные отраслевые данные - в ночь на четверг выходит отчет Американского института нефти, а в пятницу в 19:00 МСК - отчет Минэнерго США. Ожидается снижение запасов нефти на 0,3 млн баррелей и суммарное увеличение запасов нефтепродуктов на 3,5 млн баррелей, отмечает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, инвесторы на мировых рынках позитивно реагируют на заявления будущего министра финансов США Джанет Йеллен, которая выступила за скорейшее принятие стимулирующего пакета на $1,9 трлн. Сенат отнесся к ее кандидатуре благосклонно, а значит перспективы одобрения пакета "Спасения Америки" достаточно высоки. Йеллен высказалась за сильный и стабильный доллар, а также за контроль расходов, но было ясно, что время для этого наступит когда-то в будущем. На "Мосбирже" в "минусе" торговался финансовый сектор (упали бумаги "Мосбиржи" и TCS Group), а в химии и нефтехимии потери были незначительными. Самый активный рост наблюдался в секторе металлов и добычи - где во многом была заслуга производителей золота, акции которых заметно дорожали на фоне слабого доллара и роста котировок золота.

ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) объявило результаты за 2020 год: объем реализации недвижимости вырос на 42%, а общий объем поступления денежных средств вырос на 30% (до 371 млрд рублей). Как и в случае с результатами "Эталона" (MOEX: ETLN), на финансовые показатели ПИК значительное влияние оказала программа льготной ипотеки (доля ипотечных сделок за прошедший год составила 76% от общего объема продаж). В целом, рост рынка в среду обеспечили акции, которые выигрывают от американских стимулов и слабого доллара, то есть ресурсные компании. При этом рынок пока не учитывает вероятности ухудшения отношений РФ с Вашингтоном.

Даже в акциях "Газпрома" преобладали покупки, хотя в администрации Байдена планируют продолжить курс на остановку "Северного потока 2". Бумаги Ozon Holdings дорожали на фоне ожиданий, что они являются кандидатом на будущее включение в индекс MSCI Russia, хотя пока они не отвечают всем критериям.

Вступление в должность президента Джо Байдена будет позитивом для нефти в краткосрочном плане. В первых своих исполнительных приказах он намерен объявить о возвращении США в рамки Парижского соглашения по климату, отменить разрешение на строительство нефтепровода Keystone XL, а также вновь запретить разведку и бурение нефтяных месторождений в природоохранных зонах Аляски. Также возможны пересмотры стандартов по топливной эффективности автомобилей и расширение национальных природоохранных парков, территории которых подверглись ревизии во время администрации Дональда Трампа. В более далекой перспективе политика Байдена направлена на широкое использование альтернативной энергетики и снижение выбросов. В текущем моменте нефть пока дорожает на ожиданиях стимулов, но рост этот ограничивается тревожными новостями из Китая, где карантинные меры добрались до столицы. Более того, повышается вероятность суровых ограничений во время празднования нового года по лунному календарю, отмечает Кочетков.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), спрос на риск на рынках усилился в свете выступления Джаннет Йеллен в комитете Сената по финансам. Экс-глава ФРС, которая теперь должна занять должность министра финансов, презентовала программу помощи на $1,9 трлн, в очередной раз отметив востребованность поддержки на всех уровнях в условиях продолжающейся пандемии COVID-19. По мнению Йеллен, недостаточные усилия по урегулированию кризиса сейчас создадут менее благоприятные условия для бюджета в будущем. При этом будущий глава Минфина отвергает все опасения относительно наращивания долга (долговая нагрузка США, по мнению Йеллен, не ограничивает возможности бюджета благодаря рекордно низким ставкам). Также прозвучали намеки на расширение программы бюджетных стимулов в будущем, что было однозначно позитивно воспринято рынками. Тем не менее, масштаб и сроки запуска программы остаются под вопросом, учитывая скептический настрой республиканцев, поддержка которых необходима для утверждения законопроекта в Сенате.

Главное событие среды - инаугурация Джо Байдена, а перспективы разбирательства по вопросу импичмента Трампа остаются туманными. В любом случае политика постепенно будет уходить на второй план после инаугурации, внимание рынков будет сосредоточено на реальных параметрах пакета стимулирующих мер.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, инвесторы внимательно следят за ситуацией с состоянием экономики США, которые являются крупнейшим потребителем нефти в мире. Участники торгов ожидают, что новая администрация США продолжить вводить новые меры поддержки в период кризиса.

В частности, рынки обратили внимание на слова кандидата на пост министра финансов США Джанет Йеллен, которая заявила, что будет работать над вторым пакетом поддержки экономики. Под первым пакетом Йеллен подразумевала законопроект о поддержке экономики на $1,9 трлн, который предложил избранный президент Байден и поддержали лидеры демократов в Конгрессе. Безусловно, ожидается, что это поддержит рост и улучшение спроса в США.

Йеллен также отметила, что США рискуют получить более длительную и болезненную рецессию, если Конгресс не одобрит дополнительную помощь, и призвала законодателей к масштабным действиям.

До китайского Нового года осталось меньше месяца. Поскольку число заражений снова растет в некоторых частях Азии, есть опасения насчет того, что праздничный сезон может означать для усилий по сдерживанию вируса.

Для российского рынка акций расстановка сил игроков сложилась в пользу "быков", ожидания от инаугурации в США остаются максимально позитивными после заявлений будущего министра финансов. Для индекса МосБиржи областью сопротивления выступает район 3460-3470 пунктов, считает аналитик.

По оценке аналитика Альфа-банка Джона Волша, поддержку российскому рынку акций и курсу рубля оказывают ослабление доллара на Forex, рост цен на нефть и улучшение аппетита к риску и к активам EM - инвесторы оценивают заявление кандидата на пост министра финансов Йеллен о необходимости крупномасштабных бюджетных стимулов при сохранении низких процентных ставок. Тем не менее, рынкам пока непонятно, какую часть пакета бюджетных стимулов Байдена на сумму $1,9 трлн готовы принять республиканцы Конгресса.

В последнее время предпочтения инвесторов сместились из акций циклических компаний к эмитентам малой капитализации и недооцененным активам. Центральным событием среды станет инаугурация Байдена в Вашингтоне, в ходе которой ожидается плавный процесс передачи власти. Инвесторы с нетерпением ожидают услышать приоритеты новой администрации Белого дома, которые определят вектор дальнейшего движения рынков, считает Волш.

По словам аналитика Sber CIB Коула Эйксона, кандидат на пост госсекретаря США выступил с неоднозначными заявлениями на российскую тему и продемонстрировал более жесткую, чем ожидалось, позицию по отношению к Китаю. Энтони Блинкен, чья кандидатура выдвинута на пост главы Госдепартамента США, заявил в Сенате, что для команды Байдена приоритетными темами на российском направлении являются развитие событий вокруг договора СНВ-3 и ситуация вокруг Алексея Навального. СМИ также обратили внимание на более жесткую, чем ожидалось некоторыми журналистами и комментаторами, риторику будущего госсекретаря по отношению к Китаю. Впрочем, такая позиция Блинкена вполне соответствует заявлениям команды Байдена по внешнеполитическим вопросам. В итоге новое усиление напряженности между США и Китаем отчасти ослабило общемировой оптимизм.

Инаугурация президента США начнется в 20:00 МСК. Обычно это событие не имеет большого значения для инвесторов, но на этот раз оно может привлечь внимание мирового рынка, поскольку возможны акции протеста и столкновения с полицией. В США в среду также будут представлены данные по заявкам на ипотечное кредитование и отчет Американского института нефти (API) по запасам углеводородов, отмечает Эйксон.

В США накануне индексы акций завершили торги ростом на 0,4-1,5%, инвесторы оценивали перспективы принятия новых экономических стимулов в США.

Йеллен, экс-председатель ФРС, выдвинутая избранным президентом США Байденом на пост министра финансов, намерена работать над вторым пакетом финансовой помощи, который, по ее словам, "необходим, чтобы пережить эти темные времена, прежде чем программа вакцинации позволит нам вернуться к жизни, какой мы ее знали раньше", пишет The Wall Street Journal.

В ходе выступления на слушаниях в финансовом комитете Сената во вторник Йеллен призвала законодателей "действовать масштабно", чтобы предотвратить затяжной экономический спад, и отмела опасения по поводу растущего объема госдолга США.

В среду в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций за исключением Японии (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40 и DAX растут на 0,3-0,8%) и Америка (индекс S&P 500 прибавил 1,1% и превысил 3840 пунктов).

Народный банк Китая (НБК) сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) на уровне 3,85% годовых по итогам девятого месяца подряд на фоне продолжающегося восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. В последний раз эта ставка была снижена в апреле 2020 года. Ставка по пятилетним кредитам была сохранена на отметке 4,65%, сообщил НБК. Эксперты также не ожидали изменения ставок, свидетельствуют данные Trading Economics.

Избранный президент США Байден в среду вскоре после инаугурации планирует подписать ряд указов, которые позволят отменить некоторые решения его предшественника - Дональда Трампа.

В частности, новый американский лидер намерен снять ограничение, введенное администрацией Трампа на въезд в США граждан ряда мусульманских стран. Также он намерен вернуть США в Парижское соглашение по климату, может начать возвращение в ВОЗ и в соглашение по иранскому атому.

Во второй день своего президентского срока, в четверг, Байден подпишет распоряжения, связанные с пандемией коронавируса. В пятницу, как ожидается, президент подпишет указы по оказанию помощи наиболее пострадавшим от этого кризиса. Байден ранее обещал, что его администрация в первые 100 дней в Белом доме распространит 100 млн доз вакцины от коронавируса.

Нефть в среду выросла в ожидании стимулов в США; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,3 выше уровня суточной давности. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent составила $56,24 за баррель (+0,6% и +2,1% во вторник), мартовская цена WTI - $53,31 за баррель (+0,6% и +1,1% накануне).

Цены на нефть удерживаются вблизи многомесячных максимумов, несмотря на риски сокращения спроса из-за карантинных ограничений во многих странах в связи с пандемией COVID-19, на что указал отчет Международного энергетического агентства (МЭА). МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в 2021 году на 280 тыс. б/с, до 5,5 млн б/с.

Между тем аналитики отмечают, что ослабление доллара США может поддержать сырьевые цены. Индекс DXY снизился до 90,32 пункта (-0,2%).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (+23,2%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+18,4% и +11,2% "префы"), "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (+9,9% и +9,9% "префы"), "префы" ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (+9,6%), акции ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+8,8%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (+7%).

Ритейлер "Детский мир" (MOEX: DSKY) (+2,4%) в IV квартале 2020 года увеличил выручку на 14,4% в годовом выражении (до 44,5 млрд рублей), за год выручка выросла на 11% (до 142,9 млрд рублей). Сопоставимые продажи (LfL) "Детского мира" в октябре-декабре выросли на 5,9% за счет роста среднего чека на 4,7% и покупательского трафика на 1,2%.

Подешевели акции ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-6,4%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-5,1%), бумаги ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-4,6%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-4%), "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (-3,9%), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-3,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 75,75 млрд рублей (из них 12,23 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 11,04 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 6 млрд рублей - на акции "Норникеля").