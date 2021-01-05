Рынок акций РФ вечером подогрела выросшая на новостях нефть, индекс МосБиржи обновил пик

Москва. 5 января. Рынок акций РФ вечером во вторник отыграл утренние потери и вышел в "плюс" на фоне роста индексов в США и подорожавшей нефти (Brent превысила $53 за баррель) после сообщений СМИ о достигнутом компромиссе между Россией и Саудовской Аравией по вопросу добычи нефти в феврале; индекс МосБиржи обновил исторический максимум вторые торги подряд.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3359,15 пункта (+0,3%, максимум дня и новый пик - 3365,32 пункта), индекс РТС - 1426,11 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4%.

Доллар просел до 74,19 рубля (-0,14 рубля), золото стоит $1950 за тройскую унцию (+0,2%).

Подорожали акции "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+4%), АДР Ozon (MOEX: OZON) (+2,5%), бумаги UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2%), "Московской Биржи" (+1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%).

Подешевели ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (-2,9%), акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8% и -0,7% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, утром во вторник наиболее рисковые трейдеры сыграли на понижение индекса МосБиржи в район 3300 пунктов, после чего произошло восстановление к прежним уровням, а вечером обновление максимума на фоне роста нефти. Индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets находится на повышательном тренде, и в стратегиях инвестдомов на этот год написано, что развивающиеся рынки будут чувствовать себя в этом году лучше, чем развитые. На китайском фондовом рынке продолжается ралли - инвесторы надеются на то, что новая администрация США сгладит торговые противоречия. Кроме того, Нью-Йоркская фондовая биржа отказалась от намерения прекратить торговлю акциями трех крупных китайских компаний. В первые дни января на развивающиеся рынки поступают свежие западные деньги, поэтому с игрой на понижение надо быть осторожным.

Нефть в начале недели локально упала на разногласиях ОПЕК по поводу уровней добычи, но во вторник котировки вновь растут. Ряд нефтедобывающих стран считают, что ОПЕК+ должна увеличить предложение, поскольку цены находятся в оптимальном диапазоне от $45 до $55 за баррель. По мнению этих стран, если ОПЕК+ воздержится от увеличения экспорта, ее конкуренты просто займут их рыночную долю. Другие страны считают, что экономические риски, в частности, в связи с новым штаммом коронавируса, очень высоки - поэтому сейчас не время наращивать нефтедобычу. Большинство участников фондового рынка эти разногласия не сильно волнуют - цены на нефть марки Brent находятся в привычном диапазоне $49,5-53 за баррель Brent. Цены на нефть также поддерживаются напряженностью на Ближнем Востоке: в водах Персидского залива произошел захват танкера под флагом Южной Кореи. Большинство экспертов не ждут в этом году обвала нефтяных цен - специалисты агентства Fitch, например, считают, что цена Brent в среднем составит $53 за баррель, отмечает аналитик.

В середине января инвесторы будут готовиться к приходу новой администрации США и к новой санкционной политике, направленной против России, поэтому вероятна фиксация прибыли по "длинным" позициям. "Медведи" могут "проснуться" в случае пробития нефтяными котировками Brent поддержки $49,5 за баррель или в случае ухода индекса МосБиржи в "зону медведей" (ниже 3260 пунктов). Также негативом могут стать потрясения на внешних рынках, например, закрепление индекса S&P500 ниже уровня 3633 пункта, считает Верников.

По словам аналитика отдела анализа акций ГК "Финам" Алексея Калачева, во вторник подросли фондовые индексы Китая во главе с акциями телекоммуникационных компаний, которые отыгрывали предыдущее падение из-за негативных новостей (ранее NYSE должна была провести делистинг этих бумаг до 11 января). Однако NYSE приостановила процедуру делистинга и сообщила, что акции China Telecom (SPB: CHA), China Mobile (SPB: CHL) и China Unicom продолжат котироваться на бирже до тех пор, пока NYSE продолжает консультации с регуляторами рынка относительно применимости к ним указа президента США Дональда Трампа о запрете американцам проводить любые операции с ценными бумагами, связанными с "коммунистическими китайскими военными компаниями".

Нефть локально просела после того, как накануне на встрече ОПЕК+ участникам не удалось прийти к согласию по поводу роста нефтедобычи с февраля 2021 года. Россия и Казахстан настаивают на увеличении добычи на 500 тыс. баррелей в сутки согласно прежним договоренностям, в то время как большинство членов ОПЕК выступают за продление ограничений из-за опасений относительно продолжительности второй волны COVID-19. Итоговое решение перенесено на вторник, отмечает аналитик.

В США индексы акций накануне снизились на 1,3-1,5% на фоне тревог по поводу роста числа заражений коронавирусом в мире. На предыдущих торгах 31 декабря индикаторы Dow Jones и S&P 500 обновили рекордные максимумы.

Вакцинация в США замедлилась из-за проблем с поставками препаратов, сообщает CNBC. Помимо этого, в стране продолжается распространение коронавируса, что вызывает опасения по поводу темпов восстановления экономики в 2021 году. С начала пандемии в США было выявлено более 20 млн случаев COVID-19, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. В стране также было зафиксировано несколько случаев заражения новой разновидностью коронавируса.

Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%), нет единого вектора в Европе (индекс FTSE вырос на 0,1%, DAX и CAC40 теряют 0,7-0,9%), но возобновился подъем в США (индекс S&P500 прибавил 0,2%).

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что правительство страны рассматривает возможность введения чрезвычайного положения в столичном регионе из-за роста заболеваемости COVID-19. Он отметил также, что правительство намерено ускорить одобрение вакцин от коронавируса и рассчитывает начать вакцинацию уже в феврале.

В центре внимания инвесторов остается пандемия коронавируса и связанное с ней ужесточение ограничительных мер в разных странах.

Также участники рынков ждут второго тура выборов в американском штате Джорджия. Эти выборы принципиально важны, так как именно на них определится, сохранят ли республиканцы большинство в Сенате. Если им не удастся это сделать, Демократическая партия получит большинство в обеих палатах Конгресса США.

Тем временем, в данный момент инвесторы не видят особых стимулов для роста американского фондового рынка, поскольку результаты второго тура выборов в Сенат, проходящего в Джорджии, станут известны не ранее чем через несколько дней, пишет MarketWatch.

Индекс промактивности США ISM Manufacturing в декабре вырос до 60,7 пункта (максимум с августа 2018г), тогда как ожидалось снижение до 56,6-56,8 пункта с ноябрьских 57,5 пункта.

Нефть во вторник вечером ускорила рост после известий в СМИ о достигнутом компромиссе между Россией и Саудовской Аравией по вопросу добычи нефти в феврале; цена Brent к 18:50 МСК превысила на $2 уровень суточной давности.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent поднялась до $53,14 за баррель (+4% и -1,4% накануне), февральская цена WTI - до $49,75 за баррель (+4,5% и -1,9% в понедельник).

По информации источников Dow Jones, Россия и Саудовская Аравия достигли компромисса относительно дальнейшего плана добычи ОПЕК+ в феврале, согласившись держать производство под контролем в течение февраля, а затем снова начать наращивать его в марте.

Как передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, в настоящее время переговоры продолжаются, и пока не все детали согласованы.

Участники рынка ждут итогов встречи министров стран ОПЕК+, которая была перенесена на вторник и вновь задержалась (до 18:30 МСК).

Накануне перерыва на столе переговоров было два противоположных предложения - увеличить добычу в феврале на 500 тыс. б/с или сохранить добычу на январском уровне.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+11,6%), "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (+11,4%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+9,3%, до 9,95 рубля - максимум с февраля 2016г), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+9,2%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+5,3%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+4,7%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+4,7%).

Подешевели акции ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-9,6%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-2,3%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-1,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,3%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-1,3%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-1,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 71,67 млрд рублей (из них 11,34 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 9,47 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 5,16 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").