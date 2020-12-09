Индекс Мосбиржи, вероятно, обновит рекордные значения в среду или четверг - "Открытие Брокер"

Индекс Мосбиржи, вероятно, сможет обновить рекордные значения в среду или четверг, считает главный инвестиционный стратег "Открытие Брокер" Константин Бушуев.

"До исторических максимумов по индексу Мосбиржи по факту остаются десятые доли пункта, и высока вероятность, что уже в среду или четверг мы увидим обновление рекордных значений индекса российского рынка акций", - пишет Бушуев.

Эксперт отмечает, что фьючерс на индекс рынка акций США S&P500 в среду уже вновь обновил максимумы за всю историю.

Также Бушуев обращает внимание, что на среднесрочном укреплении курса рубля опять лучше других на рынке акций выглядят сектора финансов (+2,79%) и ритейла (+1,82%).

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