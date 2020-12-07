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07 декабря 2020 года 19:41

Рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста во главе с металлургами, несмотря на внешний негатив

Москва. 7 декабря. Рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста индексов, несмотря на негативные сигналы с внешних площадок, где наметилась коррекция после ралли; индекс МосБиржи обновил максимум с января, при этом лидерами роста выступили бумаги металлургов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3195,08 пункта (+0,3%, максимум дня - 3208,53 пункта), индекс РТС - 1368,86 пункта (+0,9%); цены основных "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) показали смешанную динамику в пределах 6,3%.

Доллар упал до 73,53 рубля (-0,53 рубля), золото выросло до $1868,5 за тройскую унцию (+1,6%).

Подорожали акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+6,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+5,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+3,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,5% и +1,6% "префы"), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "Московской Биржи" (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,1%).

Сбербанк в ноябре получил 78 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 74,7 млрд руб. годом ранее и 81,6 млрд руб. в октябре, сообщил банк в понедельник.

Подешевели после отсечки дивидендов на бирже акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,4%, до 1169,4 рубля; дивиденды за III квартал - 37,34 рубля на акцию), также просели акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%).

Как отмечает аналитик Sber CIB Коул Эйксон, в понедельник глобальные рынки отступают на фоне последних новостей о взаимоотношениях США и КНР и неоднозначной китайской макростатистики. Помимо фиксации прибыли после глобального ралли инвесторы также учитывают в котировках новости о том, что из базы расчета FTSE будут исключены восемь китайских компаний в связи с санкциями США (по данным FactSet), а также неоднозначную торговую статистику КНР и сообщения о введении в ближайшие дни американских санкций против очередных китайских официальных лиц из-за событий в Гонконге.

Евросоюз, по данным Bloomberg, собирается финализировать программу стимулирования экономики на общую сумму $2,2 трлн. Впрочем, открытое голосование по этому плану едва ли будет проведено ранее четверга, отмечает Эйксон.

По оценкам аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), рынки сохраняют оптимизм благодаря ожиданиям скорого внедрения вакцин от коронавируса (Великобритания, например, уже одобрила экстренное использование вакцины Pfizer/BioNTech и запустит процесс в ближайшее время). Второй глобальный повод для оптимизма - прогресс в переговорах по проекту бюджетных стимулов в США. Сейчас обсуждается программа объемом $0,9 трлн против изначальных $2 трлн в проектировках демократов. Предложение, разработанное группой сенаторов от обеих партий, может стать основой для утверждения новых стимулов уже в ближайшее время, а президент США Трамп заявил, что поддержит любую программу, одобренную Сенатом.

Несмотря на планируемое увеличение добычи нефти ОПЕК+ с января, аккуратный подход картеля убедил рынок в том, что будут предприняты все усилия для сохранения баланса спроса и предложения. Текущая неделя является "неделей тишины" для Федрезерва США в преддверии заседания регулятора 15-16 декабря. В целом, декабрь для рынков пока складывается позитивно, текущая неделя, вероятно, не станет исключением, считают эксперты.

Как отмечает начальник управления анализа рынков компании "Открытие Брокер" Антон Затолокин, поступательный рост российского рынка акций в понедельник немного замедлился на фоне наметившегося небольшого отката нефти и мировых индексов акций.

Продолжился рост акций Сбербанка, который за январь-ноябрь заработал 719,1 млрд рублей чистой прибыли, что на 11,7% меньше результата за аналогичный период 2019 года (814,1 млрд рублей), но позволяет рассчитывать на солидные дивиденды по итогам текущего года. Роспуск резервов Сбербанка может стать залогом для достижения психологически важного уровня чистой прибыли в размере 1 трлн рублей в 2021 году. Среди лидеров роста выступили бумаги металлургов, а акции нефтяных компаний выглядели слабее рынка на фоне аналогичной динамики нефтяных цен.

Российский рубль сохраняет потенциал для укрепления, но не факт, что потенциал будет реализован до конца года. В действие могут вступить сезонные факторы, в частности, локальное бегство от рисков длинных январских выходных.

Нефть в понедельник просела, поскольку позитив от сделки ОПЕК+ уже в цене, а новости о том, что часть стран-производителей нефти, не входящих в картель и сделку по ограничению добычи (таких как Норвегия), готовы воспользоваться благоприятной ценовой конъюнктурой и нарастить добычу, явно ограничивают потенциал для роста котировок, считает Затолокин.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, в отсутствие свежих драйверов роста глобальные площадки пытаются скорректировать мощное восходящее движение, стартовавшее в начале ноября. Благодаря этому росту были достигнуты предкризисные уровни. В результате многие биржевые активы выглядят перегретыми, что чревато их снижением на фиксации прибыли, спровоцированной даже второстепенными факторами или вообще без таковых.

Кроме того, вызывают опасения высокие темпы распространения коронавируса в мире, что заставляет ужесточать ограничения в некоторых странах. Учитывая неопределенность с началом и продолжительностью массовой вакцинации, а также ее эффективностью, многие инвесторы проявляют осторожность. В то же время наметившийся в США прогресс в деле принятия нового пакета фискальных стимулов удерживает рынки от более серьезной просадки.

Несмотря на относительно высокий уровень нефти, рубль сохраняет переоцененность к ней, так как рублевая стоимость барреля Brent по-прежнему находится под нижней границей прошлогоднего диапазона 3700-4400 рублей, который более приемлем с точки зрения доходов госбюджета и нефтегазовых компаний.

Нефтяной рынок находится под давлением угрозы более медленного восстановления глобального сырьевого спроса из-за негативного влияния второй волны пандемии на мировую экономику. Препятствует росту котировок и укрепление доллара, который корректирует большие потери последних недель. Давление на евровалюту оказывает угроза провала переговоров ЕС и Великобритании о двухсторонней сделке, которая должна регулировать их взаимоотношения после Brexit. Сохраняются разногласия по нескольким ключевым вопросам и, если не удастся найти компромисс, выход страны из Евросоюза без соглашения ударит по всем рынкам, считает Бабин.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, основной спрос на российские бумаги сосредоточен в "первом эшелоне". Это говорит о том, что рост рынка основан в большей части на притоке средств нерезидентов. Здесь наиболее привлекательными остаются акции Сбербанка, "Мосбиржи", а также металлургов. Последние вверх толкает рост биржевых цен на их продукцию, ставший следствием ослабления курса доллара к корзине мировых валют. Спрос на бумаги "Газпрома" подогревается ожиданиями скорого завершения строительства "Северного потока 2" и ростом цен на газ.

Однако в ближайшее время стоит ожидать коррекции. Многие "голубые фишки" выглядят локально перекупленными, и вполне вероятно, что приходящие на рынок "новые" деньги будут в большей части уходить во "второй эшелон", который слабо участвовал в последнем ралли. Прежде всего рекомендуется обратить внимание на бумаги энергетиков.

Стоит с осторожностью относиться к покупке акций нефтяных компаний. Драйверы роста нефти уже отыграны, решение ОПЕК+ о небольшом увеличении добычи не приведет к сокращению текущего профицита нефти на мировом рынке до тех пор, пока Европа не снимет коронавирусные ограничения и не начнут восстанавливаться грузовые и пассажирские перевозки. Для нефти в случае коррекции вниз первой целью станет отметка $45 за баррель, считает аналитик.

В США в минувшую пятницу индексы выросли на 0,7-0,9%, обновив свои максимумы, несмотря на не оправдавшие ожидания данные по росту числа рабочих мест (число место выросло на 245 тыс., при прогнозах роста на 469 тыс.).

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в пятницу заявила, что переговоры о новых мерах поддержки американской экономики "набирают обороты" и что данные по рынку труда дают Конгрессу больше оснований действовать.

Днем ранее лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл заявил о возможности достижения компромисса по новым стимулам, поскольку позиции демократов и республиканцев сближаются.

На минувшей неделе группа конгрессменов от обеих партий представила новый пакет стимулов объемом $908 млрд, что больше предложенного республиканцами пакета объемом $500 млрд, но значительного меньше предложения демократов в $2 трлн. В среду спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер призвали Макконнелла использовать новое предложение как основу переговоров.

В понедельник преобладала негативная динамика индексов в Азии (японский Nikkei просел на 0,8%, китайский Shanghai Composite потерял 0,8%, гонконгский индекс Hang Seng снизился на 1,2%), наблюдается консолидация в Европе (индекс FTSE подрос на 0,1%, DAX и CAC 40 снизились на 0,3-0,8%) и в США (индекс S&P 500 просел на 0,1%, NASDAQ подрос на 0,4%) на фоне сообщений, что США готовятся ввести санкции в отношении более чем десятка китайских чиновников.

На прошлой неделе министерство обороны США добавило еще четыре китайские компании в санкционный список "военных компаний" - China Construction Technology Co. Ltd. (CCTC), China International Engineering Consulting Corp. (CIECC), China National Offshore Oil Corp. (CNOOC) и Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC). Все они подозреваются американской разведкой в сотрудничестве с военным руководством КНР.

В то же время сдерживают снижение неплохие статданные о внешней торговле КНР: объем китайского экспорта в ноябре вырос по итогам шестого месяца подряд на фоне восстановления глобального спроса после кризиса, вызванного пандемией коронавируса и карантинными мерами.

На нефтяном рынке цены в понедельник умеренно проседают после завершения пятницы на максимумах с марта, давление оказывают данные о продолжающемся росте заболеваемости COVID-19 в США и других странах мира; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии дневных торгов рынка акций РФ в пятницу. Стоимость февральских фьючерсов на Brent составила $48,93 за баррель (-0,7% и +1,1% в пятницу), январская цена WTI - $45,93 за баррель (-0,7% и +1,4% в пятницу).

Будущее направление рынка в значительной мере зависит от того, насколько быстрым будет внедрение вакцин от коронавируса, отмечают эксперты. Большинство граждан США, вероятно, сможет получить вакцину до второго квартала 2021 года, пишет агентство Bloomberg.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+17,7%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+6,3%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+6,3%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+4,5%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+3,5%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+2,6%).

Подешевели бумаги ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-4,8% и -6,1% "префы"), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-4,1%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-3,3%), ГДР "Эталон" (MOEX: ETLN) (-2,6%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-2,5%).

Просели акции "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,3%). Государство, как основной акционер "Транснефти", считает направление на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО, а не свободного денежного потока, понятной метрикой, сообщил первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин в ходе телеконференции. В то же время он заметил, что Минфин сейчас пытается сделать документ, который описывает правило по дивидендам.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 87,82 млрд рублей (из них 23,77 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 9,57 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 5,39 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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