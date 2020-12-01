"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею: продавать акции Татнефти не ниже 490 руб

"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею: продажа акций "Татнефти" не ниже 490 руб. с целью 450 руб. и стоп-лоссом 530 руб., отмечается в комментарии инвестбанка.

"После 30%-го ралли нефтяных цен вероятно развитие коррекционного снижения. Считаем, что оптимизм по поводу вакцин чрезмерен. Применение вакцин не окажет существенного влияния на спрос на нефть до 2 полугодия 2021 года, согласно МЭА", - пишут эксперты инвестбанка.

Аргументом в пользу продаж, по мнению аналитиков, является решение компании не выплачивать дивиденды за 3 кв. 2020 года. "Дивиденды за 3 кв. 2020 года не были объявлены из-за отсутствия решения Совета Директоров. Это не является нарушением дивидендной политики (не менее 50% прибыли за год), но рынок рассчитывал на неизменность ежеквартальной периодичности выплат. Участники рынка прогнозировали дивиденды в размере 6,3-12,6 руб./акция (доходность - 1,3%-2,5%)", - указывают аналитики "ВТБ Мои инвестиции".

Также в комментарии подчеркивается, что "Татнефть" приняла решение не переводить около 20 месторождений на НДД в 2021 году. Ранее по этим месторождениям (около 19 млн тонн) компания получала льготу по выработанности.

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