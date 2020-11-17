Рынок акций РФ во вторник просел вместе с миром после ралли с начала ноября, индекс МосБиржи удержал 3050п

Москва. 17 ноября. Рынок акций РФ во вторник просел в рамках фиксации прибыли игроками на фоне общемировой коррекции после ралли, подогретого ранее новостями о высокой эффективности вакцины от COVID-19 в США; индекс Мосбиржи смог удержаться выше отметки 3050 пунктов за счет роста бумаг "Роснефти".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3052,22 пункта (-0,9%, днем индекс падал ниже 3030 пунктов), индекс РТС - 1258,46 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,3%.

Доллар подрос до 76,43 рубля (+0,27 рубля).

Подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-3,3%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-2,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,8% и -0,6% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%).

Акции "Газпром нефти" просели на новостях о дивидендах. Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2020 года в размере 5 рублей на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов "Газпром нефти", - 29 декабря.

Публикация отчетности "Газпром нефти" за третий квартал ожидается 19 ноября. Ранее аналитики давали прогноз промежуточных дивидендов "Газпром нефти": Sber CIB - 8 руб. на акцию, "Ренессанс капитал" - 6,5 руб. на акцию.

За 2019 год дивиденды составили 37,96 руб. на одну акцию, с учетом дивидендов, выплаченных по результатам 6 месяцев 2019 года в размере 18,14 руб. на акцию.

Подорожали акции "Роснефти" (+2,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "Московской Биржи" (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%).

Совет директоров "Роснефти" одобрил сделку по продаже компании Trafigura PTE LTD 10-процентной доли уставного капитала ООО "Восток Ойл", сообщила "Роснефть".

Выручка ПАО "МТС" по итогам III квартала выросла на 4,9% в годовом выражении и составила 129 млрд рублей, говорится в финансовом отчете компании. Показатель оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные накануне аналитики прогнозировали, что выручка МТС в III квартале составит 126,32 млрд рублей.

Кроме того, МТС повысила собственный прогноз на 2020 год по выручке - компания ожидает роста выручки выше 3% (ранее в мае компания ожидала сохранения показателя выручки на уровне 2019 года либо ее роста в пределах 3% из-за пандемии).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, снижение большинства акций во вторник проходило главным образом в рамках фиксации прибыли после роста предыдущих дней. Нефть также оказалась под давлением коррекции на зарубежных фондовых площадках, инвесторы ожидают новостей со встречи мониторингового комитета ОПЕК+.

Акции МТС к концу сессии смогли выйти в "плюс" после публикации лучших, нежели ожидалось, финансовых результатов за III квартал по МСФО (чистая прибыль выросла на 2,3% г/г, до 18,8 млрд руб.).

В США традиционно лучше рынка смотрелся сектор акций высоких технологий. В остальном инвесторы переключили внимание на высокие темпы новых заражений коронавирусом в стране и введение дополнительных ограничений в ряде штатов. Ориентиром для краткосрочных настроений в ближайшие дни станет способность индекса S&P 500 удержать район 3590-3600 пунктов.

В среду Минэнерго США представит традиционный еженедельный отчет, который, по средним прогнозам, покажет увеличение запасов нефти на 2 млн баррелей при росте запасов бензина на 450 тыс. баррелей. Если ожидания оправдаются, а рынок не получит других позитивных сигналов извне, котировки могут вернуться к более масштабному нисходящему движению и потерять еще порядка $2. Пока же цена Brent остается в районе краткосрочной поддержки $43,5 за баррель.

Индекс МосБиржи во вторник закрыл образовавшийся накануне "гэп" между 3027 и 3054 пунктами. Последнее, с одной стороны, говорит о готовности индикатора вернуться к восходящему движению. Наиболее осторожным участникам есть смысл зафиксировать часть прибыли из-за рисков развития коррекции, но в целом на данный момент снижение выглядит, скорее, как передышка перед возвращением к росту. При отсутствии поддержки со стороны макроэкономических данных инвесторы могут переключиться на ожидания расширения стимулирующих мер как со стороны ЕЦБ, так и ФРС на декабрьских заседаниях. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 2990-3080 пунктов, считает Кожухова.

Как отмечает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов, от решения ОПЕК+ зависит судьба договоренностей об ограничении добычи сырья в следующем году. Вероятнее всего, вслед за техническим комитетом ОПЕК+ будет рекомендовано продлить текущее сокращение добычи на период от 3 до 6 месяцев в 2021 году, что будет соответствовать прогнозу по спросу на энергоносители.

Тем временем, позитивный настрой на информации о нескольких вакцинах от коронавируса от ведущих мировых компаний уступил место реальной оценке перспектив восстановления глобальной экономики на фоне разрастания масштабов пандемии. В краткосрочной перспективе индекс МосБиржи опустится в коридор 2950-3030 пунктов, индекс РТС останется в рамках 1200-1300 пунктов, считает эксперт.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, вакцины, безусловно, поступят в массовое обращение и закончат пандемию, но будет это еще через несколько месяцев, а пока рынки в ноябре слишком переполнились оптимизмом.

В Европе наиболее сильную коррекцию показал сектор путешествий и гостеприимства, а рост сосредоточился в бумагах бытовых товаров. Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн полагает, что рост долга в текущем году и небольшое повышение его в будущем не приведет к ситуации непосильной задолженности. Ожидается, что общий долг государств Евросоюза превысит 100% ВВП по итогам года. Однако Лейн указывает на крайне низкие ставки, что делает ситуацию достаточно терпимой. Тем не менее планы Евросоюза по поддержке экономики в условиях пандемии подвергаются сомнению. Венгрия и Польша заблокировали принятие бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы и план использования фонда помощи, так как выразили свое несогласие с некоторыми условиями предоставления финансирования, отмечает аналитик.

Технический комитет ОПЕК+, согласно информации Reuters, отмечает вероятность более медленного восстановления спроса в будущем году. При сценарии сохранения текущих ограничений до конца I квартала запасы в странах ОЭСР будут более чем на 70 млн баррелей выше среднего показателя за пять лет. Если же ограничения продлятся до середины 2021 года, то превышение составит лишь немногим более 20 млн баррелей. Иными словами, в ОПЕК+ могут готовить почву для решения по продлению текущих ограничений как минимум до конца I квартала, полагает Кочетков.

По мнению эксперта компании "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, на нефтяном рынке диапазон $42-44 за баррель Brent в текущих условиях выглядит справедливым, хотя не исключается кратковременного всплеска к $45 при благоприятном информационном фоне. До конца года при отсутствии новых шоков котировки могут подняться в район $45-46 за баррель.

Несмотря на позитивные предпосылки для победы над коронавирусом, на горизонте полугода давление на спрос со стороны частичных карантинных ограничений будет сохраняться. В этих условиях ключевую поддержку рыночному балансу оказывает альянс ОПЕК+, ограничивающий собственную добычу на 7,7 млн б/с до конца 2020 года. С января планируется смягчить сокращения до 5,7 млн б/с, однако участники сделки могут пересмотреть условия. Во вторник пройдет заседание министерского комитета, на котором будут обсуждаться возможные действия. Следующая встреча, на которой параметры сделки могут быть скорректированы, состоится 30 ноября - 1 декабря.

В США индексы накануне выросли на 0,8-1,6%, Dow Jones (+1,6%) и S&P 500 (+1,2%) обновили рекордные максимумы на новостях об успехе испытаний еще одной вакцины от коронавируса - разработанной американской компанией Moderna.

Moderna сообщила, что третья фаза исследований ее вакцины от коронавируса, в которой приняли участие 30 тыс. человек, "отвечает статистическим критериям с эффективностью вакцины в 94,5%". Главный инфекционист США Энтони Фаучи назвал результаты впечатляющими и выразил надежду, что вакцинация может начаться во второй половине декабря.

Во вторник в Азии отмечалась смешанная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,1%), "минусуют" после ралли Европа (индексы DAX, FTSE теряют 0,1-1,2%) и Америка (индекс S&P500 просел на 0,6%, но пока удерживает рубеж 3600 пунктов).

Розничные продажи в США в октябре увеличились на минимальные за полгода 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты в среднем прогнозировали более значительный рост - на 0,5%, свидетельствуют данные Trading Economics. Сентябрьский прирост показателя на 1,9% был пересмотрен до 1,6%.

Между тем, объем промпроизводства в США в октябре увеличился на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем и сократился на 5,3% в годовом выражении. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1% в помесячном выражении и сокращение на 6,6% в годовом, свидетельствуют данные Trading Economics.

Нефть во вторник снижается после роста на новостях о вакцине и ожиданиях отсрочки странами ОПЕК+ запланированного увеличения добычи нефти; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $1 ниже уровня суточной давности. Стоимость январских фьючерсов на Brent составила $43,35 за баррель (-1,1% и +2,4% в понедельник), декабрьская цена WTI - $40,94 за баррель (-1% и +3% накануне).

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ во вторник рассмотрят перспективы нефтяного рынка и возможность отсрочки запланированного увеличения c 2021 года нефтедобычи на 2 млн баррелей в сутки на 3-6 месяцев.

В понедельник состоялось заседание экспертов технического комитета ОПЕК+, который рекомендовал министерскому комитету принять решение о сохранении текущих уровней ограничений, то есть отсрочить повышение добычи на срок 3-6 месяцев, сообщило агентство Bloomberg.

Сохранение текущего уровня ограничений странами ОПЕК+ позволило бы несколько компенсировать рост предложения со стороны Ливии, которая уже нарастила добычу более чем до 1 млн баррелей в сутки, отмечают эксперты. Опасения в отношении перспектив спроса на нефть сохраняются в связи с тем, что многие страны мира переживают вторую волну пандемии коронавируса и вынуждены вводить новые карантинные меры.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-5,4%), ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (-2,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-2,5%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (-2,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,5%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-2,3%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-2,1%).

Подорожали бумаги ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-дону" (MOEX: RTGZ) (+8,3%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+5,4%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+3,9%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+2,8%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+2,6%).

ПАО "Совкомфлот" (MOEX: FLOT) (+0,1%) в третьем квартале 2020 года сократило чистую прибыль по МСФО на 10,9%, до $23,1 млн, сообщила компания. Чистая прибыль СКФ за 9 месяцев 2020 года выросла более чем вдвое и составила $249,5 млн. Тем временем, "Совкомфлот" сообщил о сохранении планов по выплате $225 млн дивидендов по итогам 2020 года и подтвердил политику по выплате дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 97,62 млрд рублей (из них 21,91 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 16,9 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 6,87 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").