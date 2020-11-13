Промсвязьбанк рекомендует покупать акции Интер РАО на долгосрочную перспективу

Аналитики Промсвязьбанка рекомендуют покупать акции "Интер РАО" на долгосрочную перспективу, сообщается в комментарии банка.

Эксперты банка отмечают, что представленные "Интер РАО" финансовые результаты за 9 месяцев 2020 года по МСФО в целом ожидаемы и обусловлены слабой конъюнктурой рынка. Компания продемонстрировала снижение основных финансовых показателей на фоне сокращения выработки электроэнергии и слабой ценовой конъюнктуры на рынке на сутки вперед (РСВ).

"Наша целевая цена для акций "Интер РАО" составляет 6,72 руб./акция, что предполагает потенциал роста 28,6% от уровня цены закрытия котировок в четверг. Мы рекомендуем покупать акции "Интер РАО" на долгосрочную перспективу", - указывают специалисты банка.

Также на 2021 год они ждут улучшения показателей за счет восстановления рынка электроэнергии после пандемии. "Но компания пока не намерена направлять на дивиденды более чем 25% от чистой прибыли по МСФО. В более долгосрочной перспективе дивидендная политика может измениться благодаря наращиванию прибыли от расширения бизнеса "Интер РАО", в том числе за счет сделок M&A", - отмечают в Промсвязьбанке.