Оспаривание итогов голосования и разбирательства по подсчету голосов в США могут вызвать новую волну негатива – "Атон"

Оспаривание итогов голосования и разбирательства по подсчету голосов в США могут вызвать новую волну негатива, отмечается в комментарии ведущего стратега "Атона" Алексея Каминского.

"Подведение итогов выборов президента США в самом разгаре. Пока еще нельзя с уверенностью сказать, кто из двух кандидатов – Джо Байден или Дональд Трамп – победил. Демократ пока опережает действующего президента. Весь рынок замер в ожидании и надеется, что можно будет избежать оспаривания результатов голосования и разбирательств по подсчету голосов. Это может принести волну негатива, неопределенности и новые падения", - отмечает Каминский.

Самые главные пункты в программах обоих кандидатов – это корпоративные налоги на прибыль (их снизил Трамп, когда пришел на пост президента, Байден же обещает их поднять обратно), расходы на инфраструктуру и «зеленая энергетика», указывает эксперт "Атона". Наиболее пугающая для рынков часть программы Байдена, по его мнению, касается именно корпоративных налогов, поскольку их введение негативно повлияет на американские корпорации.

"Нужно понимать, что все инициативы по повышению налогов Байден анонсировал в условиях сильной экономики еще до пандемии. Если демократ станет следующим президентом США, то, вероятно, вектор его фискальных заявлений слегка сместится: ситуация сейчас очень зыбкая, Байден понимает, что повышение корпоративных налогов негативно повлияет на рост экономики США. Экономика США хоть и восстановилась после падения в феврале-марте, но может снова развернуться вниз. В этих условиях вводить дополнительные налоги нецелесообразно", - подчеркивает Каминский.

На взгляд эксперта "Атона", наиболее благоприятным сценарием исхода выборов является разделенный конгресс и совершенно любой партийной принадлежности президент. Разделенный конгресс не допустит принятия инициатив со стороны лидера, которые сменят парадигму. Кто бы ни занял президентское кресло, каждое решение будет фиксироваться со стороны конгресса.