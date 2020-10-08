Альфа-банк поднял оценку ADR Норникеля на 3%, оставив рейтинг "покупать"

Альфа-банк повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $35,3 до $36,3 за штуку, сообщается в обзоре банка.

Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

"Мы пересмотрели прогноз цен на цветные металлы и палладий. Прогноз по меди на 2021-2022 годы изменен с $6055 до $6640 и с $6490 до $6850 за тонну соответственно. Мы также пересмотрели прогноз по палладию на 2020 год с $2080 до $2113 за унцию, тогда как прогноз на 2021-2022 годы на данный момент составляет $2200 и $2300 за унцию. Принимая во внимание значительный рост стоимости родия в III квартале 2020 года, мы зафиксировали в модели оценки "Норникеля" прогнозную цену на данный металл на уровне $11000 за унцию на 2020-2022 годы. Несмотря на недавнее ослабление рубля, наш прогноз по нему мы не изменили (70 руб./$1) на 2020-2022 годы. Мы подтверждаем свой позитивный взгляд на ADR "Норникеля", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR "Норникеля", основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $32,61 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $23,7 за штуку.